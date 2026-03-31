michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Banca d’Italia aggiorna i conti e segnala utile lordo vicino a 3 miliardi di euro

Banca d’Italia aggiorna i conti e segnala utile lordo vicino a 3 miliardi di euro

Banca d’Italia torna in utile: cosa cambia per Stato e partecipanti

La Banca d’Italia ha chiuso il 2025 con un utile lordo di 3 miliardi di euro, segnando il ritorno alla redditività dopo due esercizi in perdita.
Nel corso dell’assemblea dei Partecipanti a Roma, il governatore Fabio Panetta ha spiegato che il miglioramento deriva soprattutto dagli effetti della politica monetaria sull’aumento del margine di interesse.

Il dividendo per i partecipanti viene confermato a 340 milioni di euro, mentre l’utile residuo allo Stato sale a 1.272 milioni, rafforzando il contributo della banca centrale ai conti pubblici.
La decisione si inserisce in un contesto di normalizzazione delle condizioni finanziarie nel 2025 e riafferma il ruolo centrale di Bankitalia nel sostenere stabilità e crescita dell’economia italiana.

In sintesi:

  • Utile lordo 2025 di Banca d’Italia a 3 miliardi dopo due anni di perdite.
  • Dividendo ai partecipanti confermato a 340 milioni di euro, in linea con gli ultimi anni.
  • Utile residuo destinato allo Stato in forte crescita, a 1.272 milioni di euro.
  • In dieci anni 41,3 miliardi complessivi trasferiti alle finanze pubbliche italiane.

Numeri, destinatari e impatto del ritorno alla redditività

Il ritorno all’utile di Banca d’Italia arriva dopo una fase in cui l’aggiustamento dei tassi e la gestione del bilancio avevano compresso i risultati.
Il governatore Fabio Panetta ha chiarito che la ripresa della redditività è legata al riallineamento dei rendimenti sugli attivi rispetto al costo della raccolta, con un marcato aumento del margine di interesse.

Per il 2025, il dividendo ai partecipanti – banche, fondazioni, casse di previdenza e assicurazioni italiane – resta fissato a 340 milioni di euro, garantendo continuità nella remunerazione del capitale detenuto nel capitale di Via Nazionale.
L’utile residuo per il bilancio pubblico raggiunge 1.272 milioni di euro, contribuendo a rafforzare il profilo di sostenibilità del debito e le entrate fiscali.

In un orizzonte di dieci anni, Banca d’Italia ha distribuito 2,9 miliardi di euro ai partecipanti e 41,3 miliardi allo Stato, di cui 34,8 miliardi tramite utili netti e 6,5 miliardi sotto forma di imposte (Ires e Irap).
Questi flussi confermano il ruolo strutturale della banca centrale come generatore di risorse per il settore pubblico, oltre che presidio di stabilità del sistema finanziario italiano.

Il ruolo di Bankitalia tra politica monetaria e finanza pubblica

Concludendo l’assemblea, Fabio Panetta ha ribadito che la politica monetaria resta il motore principale dei risultati economici della Banca d’Italia.
In un contesto di tassi ancora elevati ma in progressiva normalizzazione, la gestione prudente del portafoglio e dei rischi di bilancio diventa cruciale per preservare futuri margini di utile.

Secondo Panetta, il rafforzamento della redditività consente alla banca centrale di sostenere più efficacemente la stabilità finanziaria, anche attraverso accantonamenti adeguati e una continuità nel flusso di risorse verso le finanze pubbliche.
“Il nostro obiettivo rimane garantire stabilità e crescita finanziaria per il Paese”, ha sottolineato, richiamando l’esigenza di una stretta coerenza tra politica monetaria, disciplina di bilancio e riforme strutturali per consolidare i risultati raggiunti nel 2025.

FAQ

Quanto ha guadagnato Banca d’Italia nel 2025?

Nel 2025 la Banca d’Italia ha registrato un utile lordo di 3 miliardi di euro, tornando in territorio positivo dopo due anni di perdite.

Qual è il dividendo riconosciuto ai partecipanti di Bankitalia?

Il dividendo per i partecipanti resta fissato a 340 milioni di euro, in linea con gli ultimi esercizi, e viene distribuito a banche, fondazioni, casse di previdenza e assicurazioni italiane.

Quante risorse ha trasferito Bankitalia allo Stato negli ultimi dieci anni?

Negli ultimi dieci anni la Banca d’Italia ha trasferito allo Stato 41,3 miliardi di euro, di cui 34,8 miliardi da utili netti e 6,5 miliardi in imposte.

Perché la politica monetaria incide sulla redditività di Banca d’Italia?

La politica monetaria incide perché determina livello dei tassi, valore del portafoglio titoli e margine di interesse, principali driver del risultato economico di una banca centrale come Bankitalia.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Banca d’Italia?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta di contenuti ufficiali di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrati dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache