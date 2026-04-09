Home / SPETTACOLI & CINEMA / Monica Setta denuncia fan di Zeudi Di Palma e coinvolge Polizia Postale

Insulti social, perché Monica Setta porta in tribunale le fan di Zeudi Di Palma

La conduttrice Rai Monica Setta ha annunciato querele contro alcune fan di Zeudi Di Palma, accusate di insulti e diffamazione sui social.

Il caso esplode online dopo l’intervista dell’ex gieffina a Belve e un tweet critico della giornalista.

I fatti si svolgono in Italia, sui principali social network, tra l’8 e il 9 aprile 2026, in un clima che ricorda le polemiche del Grande Fratello 2024/2025.

La Setta parla di “odio organizzato” da parte di un fandom, annuncia l’intervento della Polizia Postale e dei suoi legali e promette azioni in sede civile per ottenere risarcimenti, riaccendendo il dibattito su limiti e responsabilità del tifo online.

In sintesi:

Tweet critico di Monica Setta su Zeudi Di Palma scatena attacchi violenti dalle fan.

Insulti e offese personali spingono la conduttrice a rivolgersi a legali e Polizia Postale.

Annunciate querele e richieste di risarcimento civile contro profili ritenuti diffamatori.

Il caso riapre il tema giuridico della responsabilità dei fandom sui social.

Dalla critica televisiva all’escalation legale sui social

Tutto parte dopo la messa in onda di Belve, quando Monica Setta, commentando le interviste di Amanda Lear e Micaela Ramazzotti, scrive su X che per lei “Zeudi è un grande no”.

La reazione di una parte del fandom di Zeudi Di Palma è immediata: insulti, accuse di odio e messaggi sulla vita privata della giornalista. Interviene perfino la madre dell’ex gieffina, parlando di disprezzo verso la figlia.

La conduttrice di “Storie di Donne al Bivio” decide di passare al contrattacco. Annuncia la raccolta sistematica dei post offensivi, specifica che chiederà risarcimenti in sede civile e ricorda di aver già vinto in passato cause contro hater: *“I tribunali sono molto sensibili alle offese dei fandom”*.

In più comunica di aver delegato la gestione del caso al proprio legale e alla Polizia Postale, sottolineando la tracciabilità di indirizzi e identità anche dietro profili apparentemente anonimi.

Fandom, odio online e possibili effetti sul dibattito pubblico

L’azione di Monica Setta segna un ulteriore salto di qualità nel rapporto tra personaggi televisivi, social network e giustizia.

La giornalista distingue tra critica legittima e aggressione organizzata, definendo alcune sostenitrici di Zeudi Di Palma non “fan protettive”, ma utenti pronti a denigrare e minacciare pur di difendere l’ex concorrente del Grande Fratello.

Le prime repliche della conduttrice – *“Patetica offesa. Avvocato prenda nota”* – mostrano una strategia chiara: spostare il conflitto dall’arena social alle aule giudiziarie, dove vige l’onere della prova e la diffamazione è perseguibile.

Se le azioni annunciate dovessero tradursi in condanne o risarcimenti significativi, il caso potrebbe diventare un precedente rilevante per influencer, fandom e utenti comuni, spingendo piattaforme e community a ridefinire linguaggi e confini del dissenso digitale.

FAQ

Cosa ha scatenato lo scontro tra Monica Setta e le fan di Zeudi?

Lo scontro nasce da un tweet di Monica Setta, in cui definisce l’intervista di Zeudi Di Palma a Belve “un grande no”.

Che tipo di azioni legali ha annunciato Monica Setta?

Monica Setta afferma di aver incaricato i suoi avvocati, annunciando querele e richieste di risarcimento in sede civile.

Quando la critica online diventa penalmente rilevante in Italia?

Diventa rilevante quando si configura diffamazione: offese specifiche, reiterate, lesive della reputazione, pubblicate davanti a una platea ampia.

La Polizia Postale può davvero identificare i profili anonimi?

Sì, può farlo su richiesta dell’autorità giudiziaria, acquisendo dai provider dati tecnici utili a risalire agli autori dei contenuti.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia?

La notizia è stata elaborata sulla base di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.