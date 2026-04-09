Home / SPETTACOLI & CINEMA / Vip spiati, scoppia il caso Equalize tra indagini, polemiche e rivelazioni

Vip spiati nel caso Equalize, chi rischia e cosa emerge ora

Nel procedimento giudiziario sul presunto sistema di spionaggio Equalize, la Procura ipotizza accessi illeciti a banche dati statali per raccogliere informazioni su decine di persone, tra cui figure note come Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli, Christian Vieri, Sonia Bruganelli, Ricky Tognazzi e Gabriele Parpiglia.

L’inchiesta, condotta in Italia e arrivata in queste ore alla chiusura delle indagini preliminari, ruota su presunti abusi compiuti da funzionari pubblici che avrebbero sfruttato gli archivi del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia delle Entrate per finalità private e a pagamento.

Il caso, segnalato dalle principali agenzie di stampa, solleva interrogativi delicati su tutela della privacy, responsabilità delle istituzioni e possibili ripercussioni penali per gli indagati e civili per le presunte vittime.

In sintesi:

Ipotesi di accessi abusivi a banche dati statali per conto del gruppo legato a Equalize.

Tra i presunti spiati noti: Corona, Lucarelli, Vieri, Bruganelli, Tognazzi e Parpiglia.

Indagati un poliziotto e un dirigente dell’Agenzia delle Entrate per consulti a pagamento.

Chiusura indagini: si va verso la richiesta di rinvio a giudizio e possibili processi.

Come funzionava il presunto sistema Equalize e quali nomi coinvolge

Secondo gli atti citati da ANSA, il meccanismo contestato ruoterebbe intorno a un gruppo riconducibile all’agenzia investigativa Equalize, che avrebbe richiesto informazioni riservate su personaggi famosi, professionisti e manager.

Le richieste sarebbero state soddisfatte da pubblici ufficiali con accesso privilegiato alle banche dati istituzionali: il poliziotto Roberto Bonacina avrebbe consultato il sistema SDI del Ministero dell’Interno, mentre il dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Napoli Marco Calcaterra avrebbe interrogato il database fiscale “Serpico”.

Per la Procura questi accessi non sarebbero dipesi da esigenze d’ufficio, ma da incarichi privati, dietro compenso, su input di figure ritenute centrali come Luca Cavicchi, indicato come referente operativo, e dell’esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci.

In un passaggio riportato dalle agenzie si legge che “a compiere gli accessi abusivi, secondo i pm, sarebbe stato, in questo caso, Marco Calcaterra […] dietro ‘compenso’, su ‘richiesta’ di Luca Cavicchi e dell’esperto informatico del gruppo Nunzio Samuele Calamucci”.

La chiusura delle indagini su questo filone prelude ora alla possibile richiesta di rinvio a giudizio, con un quadro che tocca reati come accesso abusivo a sistemi informatici, violazione del segreto d’ufficio e trattamento illecito di dati personali.

Reazioni dei vip, rischi futuri per privacy e inchieste simili

Tra i personaggi noti finora coinvolti, solo Selvaggia Lucarelli ha preso posizione pubblica, rilanciando su Instagram l’articolo ANSA con il commento: “Non vedo l’ora di sapere chi pagasse per sapere i fatti miei, ma ho i miei sospetti”.

L’assenza di repliche da parte di Fabrizio Corona, Christian Vieri, Sonia Bruganelli, Ricky Tognazzi e Gabriele Parpiglia suggerisce una fase ancora prudente, in attesa degli sviluppi giudiziari formali e dell’eventuale apertura del processo.

Il caso Equalize, per portata mediatica e profilo degli indagati, rischia di diventare un precedente nella gestione degli accessi informatici interni alla Pubblica Amministrazione, accelerando controlli su log, tracciamenti e responsabilità personali dei funzionari abilitati alle banche dati sensibili.

FAQ

Che cos’è il caso Equalize e cosa ipotizzano i pm

Il caso Equalize riguarda un presunto sistema di spionaggio basato su accessi abusivi a banche dati statali per fornire informazioni riservate a pagamento.

Quali vip risultano tra le presunte vittime di spionaggio

Risultano citati Fabrizio Corona, Selvaggia Lucarelli, Christian Vieri, Sonia Bruganelli, Ricky Tognazzi e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Chi sono i funzionari pubblici indagati nel procedimento Equalize

Sono indicati il poliziotto Roberto Bonacina e il dirigente dell’Agenzia delle Entrate di Napoli Marco Calcaterra, titolari degli accessi informatici contestati.

Cosa significa la chiusura delle indagini nel caso Equalize

Significa che la Procura ritiene completata la raccolta di elementi e può avanzare richiesta di rinvio a giudizio degli indagati.

Da quali fonti deriva la ricostruzione giornalistica del caso Equalize

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.