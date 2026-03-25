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Mondadori avvia acquisizione del ramo scolastico Hoepli e rafforza il polo italiano dell’editoria educativa

Mondadori avvia acquisizione del ramo scolastico Hoepli e rafforza il polo italiano dell’editoria educativa

Mondadori punta sull’editoria scolastica Hoepli: presentata un’offerta formale

Il Gruppo Mondadori ha presentato oggi al liquidatore di Hoepli, nominato il 10 marzo dall’assemblea dei soci, un’offerta per acquisire il ramo d’azienda dedicato all’editoria scolastica.

L’operazione riguarda una delle più antiche case editrici italiane, attiva soprattutto nei manuali tecnici e didattici.

Non sono stati diffusi dettagli economici, ma Mondadori ha comunicato che gli sviluppi dell’iter negoziale saranno resi noti al mercato, segnalando la rilevanza strategica del dossier per il gruppo.

In sintesi:

  • Mondadori presenta un’offerta per il ramo scolastico della storica casa editrice Hoepli.
  • Il liquidatore di Hoepli valuta l’operazione dopo la messa in liquidazione decisa dai soci.
  • L’acquisizione rafforzerebbe il peso di Mondadori nel mercato dei testi scolastici italiani.
  • Eventuali accordi definitivi saranno comunicati ufficialmente al mercato, nel rispetto delle norme borsistiche.

Perché l’operazione Hoepli è strategica per Mondadori

L’offerta di Mondadori arriva in una fase di profonda trasformazione del settore dell’editoria scolastica, sempre più orientato al digitale e ai contenuti integrati per la didattica.

Il ramo scolastico di Hoepli vanta un catalogo riconosciuto per qualità tecnica, manualistica specialistica e materiali per scuole superiori e formazione professionale, segmenti in cui il brand è storicamente autorevole.

Per Mondadori, già leader nell’editoria educativa, l’operazione rappresenterebbe un consolidamento del portafoglio titoli e un ampliamento della propria base di autori e contenuti, con possibili sinergie industriali su distribuzione, piattaforme digitali e aggiornamento dei cataloghi.

Per Hoepli, la cessione del ramo scolastico in un contesto di liquidazione potrebbe garantire continuità ai progetti editoriali, salvaguardando relazioni con scuole, docenti e reti di vendita. Restano da definire condizioni economiche, tempi di due diligence e eventuali autorizzazioni dell’Autorità Antitrust, dato il peso di Mondadori nel comparto.

Prossime mosse e impatto sul mercato dell’editoria scolastica

L’attenzione ora si concentra sulle valutazioni del liquidatore di Hoepli e sull’eventuale apertura di una fase competitiva con altri potenziali interessati.

Se l’offerta di Mondadori sarà accettata e approvata dalle autorità competenti, il mercato italiano dei testi scolastici vedrebbe un’ulteriore concentrazione nelle mani di pochi grandi player, con effetti su listini, innovazione digitale e servizi alle scuole.

Per insegnanti e istituti, il passaggio del catalogo Hoepli sotto il controllo Mondadori potrebbe tradursi in un’integrazione più ampia tra manuali tradizionali, piattaforme e contenuti multimediali. I prossimi comunicati societari chiariranno tempi, modalità operative e impatti occupazionali sui team editoriali coinvolti.

FAQ

Cosa ha offerto esattamente Mondadori per Hoepli?

La proposta riguarda l’acquisizione del solo ramo d’azienda dedicato all’editoria scolastica di Hoepli; i termini economici non sono stati resi pubblici.

Chi è il liquidatore nominato per Hoepli e cosa deve decidere?

È un professionista nominato dall’assemblea dei soci il 10 marzo e deve valutare l’offerta, tutelare i creditori e massimizzare il valore della liquidazione.

L’operazione Mondadori–Hoepli richiederà l’approvazione dell’Antitrust?

Con ogni probabilità sì, poiché Mondadori è già leader nell’editoria scolastica e l’acquisizione potrebbe incidere sulla concorrenza nel settore.

Cosa cambierà per scuole e docenti se l’accordo andrà in porto?

È verosimile un’integrazione del catalogo Hoepli nei sistemi Mondadori, con maggiore offerta digitale ma possibile razionalizzazione di alcuni titoli.

Quali sono le fonti utilizzate per questa notizia su Mondadori e Hoepli?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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