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Milly Carlucci svela il futuro di Pierpaolo Pretelli a Ballando

Milly Carlucci svela il futuro di Pierpaolo Pretelli a Ballando

Milly Carlucci apre a Pierpaolo Pretelli per Ballando con le Stelle 2026

A marzo 2026, durante una puntata de La Vita in Diretta su Rai1, la conduttrice Milly Carlucci è stata sollecitata da Alberto Matano sull’ipotesi di arruolare Pierpaolo Pretelli nel cast di Ballando con le Stelle 2026. Il programma tornerà a settembre, per la prima volta dagli studi Rai di Saxa Rubra e non più dall’Auditorium del Foro Italico, mentre Milly è attualmente impegnata con Canzonissima.
In diretta, Carlucci ha accennato a un futuro incontro con Pretelli, pur mantenendo prudenza sui nomi ufficiali.
La scena, arricchita dal tifo social del fandom di Pretelli e dalle autocandidature di altri volti televisivi come Elisabetta Gregoraci, conferma come il casting di Ballando resti uno snodo strategico della prossima stagione Rai.

In sintesi:

  • Milly Carlucci apre a un possibile incontro con Pierpaolo Pretelli per Ballando 2026.
  • Ballando con le Stelle si sposta per la prima volta negli studi Rai di Saxa Rubra.
  • Alberto Matano spinge in diretta la candidatura di Pretelli, scatenando i social.
  • Elisabetta Gregoraci si autocandida su Instagram: “Mai dire mai”.

Il nuovo Ballando tra cambio di sede e casting strategici

Milly Carlucci, volto simbolo dell’intrattenimento Rai, sta chiudendo il capitolo Canzonissima prima di entrare nel vivo della macchina produttiva di Ballando con le Stelle 2026.
La novità logistica è rilevante: lo storico show di danza si trasferirà dagli studi del Foro Italico a Saxa Rubra, scelta che segnala una riorganizzazione degli spazi produttivi Rai e un possibile ripensamento dell’impianto scenografico.
Nel frattempo, l’attenzione si concentra sul cast. In studio, a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha “sponsorizzato” l’amico Pierpaolo Pretelli, ricordando ironicamente il vincolo informale che spesso esclude i concorrenti reduci da reality come il Grande Fratello Vip.
Milly Carlucci ha risposto con diplomazia: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui… Ci siamo già dato appuntamento”, lasciando intendere un’apertura, ma senza alcuna ufficialità.

La conduttrice ha poi rilanciato con un gioco di scambi a Matano: “Allora facciamo che tu vieni a cantare a Canzonissima o ballare a Ballando… Do ut des!”.
Sui social, l’episodio è stato amplificato dai fan di Pierpaolo Pretelli, con il team ufficiale che ha commentato su X/Twitter: “Non succede… ma se succede…”, alimentando le aspettative del pubblico più giovane e digitale.
Analizzando la scena, alcuni osservatori hanno notato un contrasto fra il sorriso pubblico di Carlucci e un linguaggio del corpo più chiuso, con le braccia incrociate, possibile segno di cautela rispetto a promesse impegnative fatte in diretta.

Parallelamente, Elisabetta Gregoraci ha espresso su Instagram il desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle 2026, ricordando il precedente professionale con Milly Carlucci ai tempi de La casa dei sogni: “Ballare mi è sempre piaciuto… Mai dire mai”.
Questi movimenti spontanei di autocandidatura confermano l’appeal del format, ancora percepito come piattaforma di rilancio d’immagine e di consolidamento della reputazione televisiva.

Cosa aspettarsi dal cast e dall’evoluzione del format Rai

L’interesse intorno a Ballando con le Stelle 2026 segnala come lo show resti un asset centrale della strategia di intrattenimento di Rai1, soprattutto in un contesto competitivo con i grandi reality Mediaset.
L’eventuale ingresso di profili come Pierpaolo Pretelli o Elisabetta Gregoraci andrebbe nella direzione di un cast ibrido: volti già forti sul web e figure consolidate nel prime time generalista.
Per Milly Carlucci, la sfida sarà bilanciare popolarità social, credibilità del percorso di danza e tenuta del racconto televisivo, evitando che il programma si trasformi in un semplice “derby” tra fandom.
La nuova collocazione a Saxa Rubra potrebbe inoltre favorire sinergie produttive con altri contenuti Rai e un rinnovamento della regia e della messa in scena, elementi chiave per restare competitivi anche su Google Discover e nelle conversazioni social della prossima stagione.

FAQ

Quando andrà in onda Ballando con le Stelle 2026 su Rai1?

La partenza è prevista per settembre 2026 in prima serata su Rai1, come da tradizione autunnale dello show di Milly Carlucci.

Pierpaolo Pretelli è già confermato nel cast di Ballando 2026?

No, al momento non è ufficiale. Esiste solo un “appuntamento” citato da Milly Carlucci in diretta, senza contratti annunciati.

Perché Ballando con le Stelle si sposta a Saxa Rubra?

Lo spostamento a Saxa Rubra rientra nella riorganizzazione degli studi Rai e può consentire scenografie rinnovate e maggiore integrazione tecnica.

Elisabetta Gregoraci ha reali possibilità di partecipare a Ballando?

Potenzialmente sì. Ha espresso interesse su Instagram e ha un precedente professionale positivo con Milly Carlucci, ma non esistono conferme ufficiali.

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