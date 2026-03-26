Home / SPETTACOLI & CINEMA / Milly Carlucci svela il futuro di Pierpaolo Pretelli a Ballando

Milly Carlucci apre a Pierpaolo Pretelli per Ballando con le Stelle 2026

A marzo 2026, durante una puntata de La Vita in Diretta su Rai1, la conduttrice Milly Carlucci è stata sollecitata da Alberto Matano sull’ipotesi di arruolare Pierpaolo Pretelli nel cast di Ballando con le Stelle 2026. Il programma tornerà a settembre, per la prima volta dagli studi Rai di Saxa Rubra e non più dall’Auditorium del Foro Italico, mentre Milly è attualmente impegnata con Canzonissima.

In diretta, Carlucci ha accennato a un futuro incontro con Pretelli, pur mantenendo prudenza sui nomi ufficiali.

La scena, arricchita dal tifo social del fandom di Pretelli e dalle autocandidature di altri volti televisivi come Elisabetta Gregoraci, conferma come il casting di Ballando resti uno snodo strategico della prossima stagione Rai.

In sintesi:

Milly Carlucci apre a un possibile incontro con Pierpaolo Pretelli per Ballando 2026.

apre a un possibile incontro con per Ballando 2026. Ballando con le Stelle si sposta per la prima volta negli studi Rai di Saxa Rubra.

si sposta per la prima volta negli studi Rai di Saxa Rubra. Alberto Matano spinge in diretta la candidatura di Pretelli, scatenando i social.

spinge in diretta la candidatura di Pretelli, scatenando i social. Elisabetta Gregoraci si autocandida su Instagram: “Mai dire mai”.

Il nuovo Ballando tra cambio di sede e casting strategici

Milly Carlucci, volto simbolo dell’intrattenimento Rai, sta chiudendo il capitolo Canzonissima prima di entrare nel vivo della macchina produttiva di Ballando con le Stelle 2026.

La novità logistica è rilevante: lo storico show di danza si trasferirà dagli studi del Foro Italico a Saxa Rubra, scelta che segnala una riorganizzazione degli spazi produttivi Rai e un possibile ripensamento dell’impianto scenografico.

Nel frattempo, l’attenzione si concentra sul cast. In studio, a La Vita in Diretta, Alberto Matano ha “sponsorizzato” l’amico Pierpaolo Pretelli, ricordando ironicamente il vincolo informale che spesso esclude i concorrenti reduci da reality come il Grande Fratello Vip.

Milly Carlucci ha risposto con diplomazia: “Fino alla fine di aprile siamo in onda con Canzonissima, a maggio riprendiamo i nostri colloqui… Ci siamo già dato appuntamento”, lasciando intendere un’apertura, ma senza alcuna ufficialità.

La conduttrice ha poi rilanciato con un gioco di scambi a Matano: “Allora facciamo che tu vieni a cantare a Canzonissima o ballare a Ballando… Do ut des!”.

Sui social, l’episodio è stato amplificato dai fan di Pierpaolo Pretelli, con il team ufficiale che ha commentato su X/Twitter: “Non succede… ma se succede…”, alimentando le aspettative del pubblico più giovane e digitale.

Analizzando la scena, alcuni osservatori hanno notato un contrasto fra il sorriso pubblico di Carlucci e un linguaggio del corpo più chiuso, con le braccia incrociate, possibile segno di cautela rispetto a promesse impegnative fatte in diretta.

Parallelamente, Elisabetta Gregoraci ha espresso su Instagram il desiderio di partecipare a Ballando con le Stelle 2026, ricordando il precedente professionale con Milly Carlucci ai tempi de La casa dei sogni: “Ballare mi è sempre piaciuto… Mai dire mai”.

Questi movimenti spontanei di autocandidatura confermano l’appeal del format, ancora percepito come piattaforma di rilancio d’immagine e di consolidamento della reputazione televisiva.

Cosa aspettarsi dal cast e dall’evoluzione del format Rai

L’interesse intorno a Ballando con le Stelle 2026 segnala come lo show resti un asset centrale della strategia di intrattenimento di Rai1, soprattutto in un contesto competitivo con i grandi reality Mediaset.

L’eventuale ingresso di profili come Pierpaolo Pretelli o Elisabetta Gregoraci andrebbe nella direzione di un cast ibrido: volti già forti sul web e figure consolidate nel prime time generalista.

Per Milly Carlucci, la sfida sarà bilanciare popolarità social, credibilità del percorso di danza e tenuta del racconto televisivo, evitando che il programma si trasformi in un semplice “derby” tra fandom.

La nuova collocazione a Saxa Rubra potrebbe inoltre favorire sinergie produttive con altri contenuti Rai e un rinnovamento della regia e della messa in scena, elementi chiave per restare competitivi anche su Google Discover e nelle conversazioni social della prossima stagione.

FAQ

Quando andrà in onda Ballando con le Stelle 2026 su Rai1?

La partenza è prevista per settembre 2026 in prima serata su Rai1, come da tradizione autunnale dello show di Milly Carlucci.

Pierpaolo Pretelli è già confermato nel cast di Ballando 2026?

No, al momento non è ufficiale. Esiste solo un “appuntamento” citato da Milly Carlucci in diretta, senza contratti annunciati.

Perché Ballando con le Stelle si sposta a Saxa Rubra?

Lo spostamento a Saxa Rubra rientra nella riorganizzazione degli studi Rai e può consentire scenografie rinnovate e maggiore integrazione tecnica.

Elisabetta Gregoraci ha reali possibilità di partecipare a Ballando?

Potenzialmente sì. Ha espresso interesse su Instagram e ha un precedente professionale positivo con Milly Carlucci, ma non esistono conferme ufficiali.

Da dove provengono le informazioni utilizzate in questo articolo?

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