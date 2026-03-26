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Alessandra Mussolini scontro acceso con Francesca Manzini per gesto offensivo

Alessandra Mussolini scontro acceso con Francesca Manzini per gesto offensivo

Scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip

Nel pomeriggio del 25 marzo, nella Casa del Grande Fratello Vip, è esplosa una dura tensione tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Le due concorrenti si sono affrontate dopo che la comica si è detta ferita dai comportamenti dell’ex europarlamentare, accusata di “cattiveria gratuita” e di giocare sporco. Lo scontro, avvenuto davanti agli altri inquilini, è degenerato quando la Mussolini ha reagito a un gesto di Manzini invitandola a “menarla”. La litigata, rilanciata dai canali social ufficiali del reality, alimenta dinamiche interne e discussione sui toni del programma, sempre più centrato su conflitti caratteriali e strategici.

In sintesi:

  • Francesca Manzini accusa Alessandra Mussolini di cattiveria gratuita e gioco “sporco”.
  • Mussolini racconta un gesto di Manzini con pugno alzato e la provoca: *“Menami, coraggio, fallo”*.
  • Le due si confrontano in camera: accuse di falsità, infantilismo e strategia “costruita”.
  • Il caso rilancia le dinamiche narrative del Grande Fratello Vip tra autenticità e spettacolo.

Le versioni opposte dello scontro e il ruolo nel gioco televisivo

Dopo l’ultima puntata serale, Francesca Manzini confida di sentirsi profondamente delusa da Alessandra Mussolini, che descrive come una concorrente che *“mette zizzania”* e usa parole pesanti: *“Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita, sciocca”*. Manzini contesta soprattutto l’accusa di non essere “vera” e “autentica”.

Poche ore più tardi, secondo il racconto di Mussolini ad Antonella Elia, la comica le si sarebbe avvicinata con il pugno alzato: *“Mi ha fatto un gesto brutto. Allora io le ho detto ‘menami, coraggio, fallo!’”*. Manzini avrebbe subito chiesto scusa, ma la 63enne ha insistito sottolineando l’incoerenza del gesto rispetto al successivo pentimento.

Mussolini critica anche l’atteggiamento intellettualistico della collega durante le chiacchiere sui flirt fra coinquilini, citando l’uscita su “Eraclito” e la *“Critica della Ragion Pura”*: per lei un segno di vergogna verso il programma e di complesso rispetto al contesto pop del reality.

Un conflitto che pesa sulle dinamiche future del reality

In serata, Francesca Manzini raggiunge Alessandra Mussolini in camera per un chiarimento, ma il tentativo fallisce. Mussolini la accusa di infantilismo e di agire su indicazione di figure esterne al gioco: *“Metti sempre in mezzo Adriana e Raimondo, ma basta! Sei costruita e non ti vedo mai naturale”*, riferendosi ad Adriana Volpe e Raimondo Todaro.

Manzini respinge con decisione l’idea di essere “costruita”: *“Io sono libera nel mio modo. Non sono finta, mi lascio andare con le persone che mi sono più vicine”*, citando anche i momenti emotivi con Todaro e Giovanni.

Il confronto non porta a una riconciliazione: entrambe restano sulle proprie posizioni, consolidando due blocchi narrativi distinti all’interno della Casa. Per il programma, lo scontro valorizza la presenza di Alessandra Mussolini, considerata una delle figure più forti e costose del cast, e apre a sviluppi ulteriori sulle alleanze e sulle percezioni di autenticità tra i concorrenti.

FAQ

Cosa è successo tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini al GF Vip?

È avvenuto uno scontro verbale acceso: Manzini ha accusato Mussolini di cattiveria gratuita, mentre Alessandra ha parlato di gesto con pugno alzato e di falsità.

Perché Francesca Manzini si è detta ferita dal comportamento di Alessandra Mussolini?

Si è detta ferita perché Mussolini l’avrebbe definita non autentica, gratuitamente crudele e seminatrice di zizzania, giudicando il suo gioco “sporco” e non ironico.

Che ruolo hanno Adriana Volpe e Raimondo Todaro in questo scontro?

Hanno un ruolo indiretto: Mussolini sostiene che Manzini cerchi il chiarimento solo perché “spinta” da Adriana Volpe e Raimondo Todaro.

Lo scontro influenzerà le dinamiche future del Grande Fratello Vip?

Sì, rafforza due fronti opposti nella Casa e può incidere su nomination, percezione del pubblico e centralità narrativa di entrambe.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto sul Grande Fratello Vip?

Il resoconto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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