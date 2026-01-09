Nina Moric e Fabrizio Corona svelano retroscena: Rodriguez, Iannone ed Elodie agitano il weekend del gossip

Segreto di Moric e Corona

Nina Moric rivela nel documentario Netflix Io sono notizia un evento mai reso pubblico: l’aborto di due gemelli durante il matrimonio con Fabrizio Corona, definito da lei un errore che ha segnato la vita. Afferma di aver inizialmente aderito alla decisione voluta dal marito, salvo poi riconoscerla come scelta dolorosa: “Ho ucciso due bambini”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Corona conferma il peso di quella ferita su Moric e collega a quell’episodio la sua successiva ossessione per il denaro e la costruzione di un’immagine materialistica, sostenendo che lì sia nata la sua “malattia” per i soldi. Precisa di non portare con sé lo stesso fardello emotivo della ex moglie.

Il documentario ripercorre la relazione: matrimonio, gestione mediatica dell’immagine di Moric da parte di Corona, la nascita di Carlos Maria. Lei racconta di essere stata trattata come un “prodotto” funzionale a strategie di profitto; lui ammette che la coppia Corona–Moric fu una “grande operazione di personal branding”.

FAQ

Di cosa parla la rivelazione di Nina Moric? Dell’aborto di due gemelli avvenuto durante il matrimonio con Fabrizio Corona.

Dell’aborto di due gemelli avvenuto durante il matrimonio con Fabrizio Corona. Qual è il ruolo di Fabrizio Corona nella decisione? Secondo Moric, la scelta fu inizialmente voluta da lui e poi accolta anche da lei.

Secondo Moric, la scelta fu inizialmente voluta da lui e poi accolta anche da lei. Come ha influito l’episodio su Corona? Lui lo collega alla propria ossessione per il denaro e all’immagine materialistica costruita negli anni.

Lui lo collega alla propria ossessione per il denaro e all’immagine materialistica costruita negli anni. Cosa racconta Moric sul rapporto con Corona? Di essere stata trattata come un “prodotto” all’interno di una strategia di profitto.

Di essere stata trattata come un “prodotto” all’interno di una strategia di profitto. Chi è il figlio della coppia? Carlos Maria, presente nel racconto del documentario.

Carlos Maria, presente nel racconto del documentario. Come viene definita la coppia nel documentario? Una “grande operazione di personal branding”, secondo la versione di Corona.

Intrecci tra Rodriguez, Iannone ed Elodie

Andrea Iannone pubblica su Instagram un messaggio intenso dedicato a Madrid, città dove nel 2022 aveva ufficializzato la relazione con Elodie, riaccendendo l’attenzione sul suo stato sentimentale. L’assenza di contenuti condivisi durante le festività con la cantante alimenta i sospetti di distanza, senza conferme né smentite dalle parti coinvolte.

Parallelamente cresce il rumore attorno a Belén Rodriguez: secondo indiscrezioni, Iannone avrebbe ripreso a seguirla sui social, gesto interpretato come possibile segnale di riavvicinamento. La coppia aveva vissuto un rapporto tra il 2016 e il 2018, dettaglio che rafforza l’eco del gossip.

Con Elodie e Belén date per single dai rumor, la narrativa social enfatizza l’ipotesi di un triangolo, ma al momento mancano riscontri ufficiali. Tutto resta nel perimetro delle speculazioni alimentate da indizi digitali e memoria mediatica delle relazioni passate.

FAQ

Perché il post di Andrea Iannone su Madrid fa discutere? Perché richiama il momento in cui rese pubblica la relazione con Elodie e riaccende i dubbi sulla coppia.

Perché richiama il momento in cui rese pubblica la relazione con Elodie e riaccende i dubbi sulla coppia. Elodie e Iannone hanno confermato la rottura? No, nessuna dichiarazione ufficiale.

No, nessuna dichiarazione ufficiale. Che ruolo ha Belén Rodriguez nei rumor? Si parla di un possibile riavvicinamento dopo il presunto follow di Iannone.

Si parla di un possibile riavvicinamento dopo il presunto follow di Iannone. Quando stettero insieme Iannone e Belén? Tra il 2016 e il 2018.

Tra il 2016 e il 2018. Ci sono prove concrete del triangolo? No, solo segnali social e indiscrezioni.

No, solo segnali social e indiscrezioni. Qual è lo stato attuale delle parti coinvolte? Ufficialmente non pervenute conferme o smentite, scenario fermo ai rumor.

Weekend di gossip da non perdere

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in procura a Milano il 7 gennaio, respingendo le accuse di violenza sessuale ed estorsione legate alla denuncia di Antonio Medugno. Ha fornito la sua versione, incluse le chat, mentre prosegue la querelle giudiziaria che nasce dalle accuse di Fabrizio Corona sul presunto “Sistema Signorini”.

Il conduttore ha scelto il silenzio pubblico, firmando su Chi un editoriale sul valore della misura: la verità, scrive, richiede tempo e non ha bisogno di clamore. Intanto ha denunciato Corona per revenge porn e si è autosospeso da Mediaset in attesa degli sviluppi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera risulterebbero separati: la relazione, nata a inizio 2025, sarebbe finita in autunno per “stili di vita e personalità inconciliabili”, secondo Oggi. Nei salotti circola l’indiscrezione che lei fosse più legata a cognome e status, voci a cui la conduttrice non replica.

Paura per Loredana Lecciso: il figlio Al Bano Jr. ha evitato per caso il locale di Crans-Montana devastato da un incendio di Capodanno. La famiglia, con Jasmine Carrisi, racconta lo shock; indagini e cure ai feriti proseguono tra Ginevra, Losanna, Zurigo e Milano.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della seconda figlia, parlano di gelosia nel podcast di Alessandro Cattelan: lei dice di essere migliorata, ma ammette fastidio per il lavoro del marito in vasca con atlete, soprattutto quando è all’estero.

Capitolo “gossippini”: Ilary Blasi e Francesco Totti verso il divorzio a marzo; un anello riaccende i rumor di nozze con Bastian Muller. Presunta crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello; lei difende Elena Sirigiu, indicata erroneamente come terza persona, senza smentire la tensione di coppia.

FAQ