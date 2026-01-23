MilanoHome debutta con nuove tendenze design, percorsi esperienziali e anteprime esclusive da non perdere in fiera

MilanoHome debutta con nuove tendenze design, percorsi esperienziali e anteprime esclusive da non perdere in fiera

Al via Milano Home 2026: cosa vedere in fiera

Padiglioni da non perdere

Alla Fiera di **Milano Rho** dal 22 al 25 gennaio 2026, il percorso si snoda in quattro padiglioni che ridisegnano l’universo domestico in chiave retail esperienziale. In **Elements** dominano home décor, accessori e oggetti-scultura che raccontano materiali innovativi, artigianato e micro-collezioni pensate per il visual merchandising.

In **Vibes** il focus è su profumazioni ambiente, lifestyle sensoriale e piccoli complementi, con brand che intrecciano storytelling, design emozionale e packaging d’autore. **Mood** concentra tessile, cuscini, plaids e biancheria coordinata, declinando i nuovi codici del comfort urbano e del soft contract per hotel e hospitality diffusa.

Il padiglione **Taste** completa il viaggio con tableware, cucina e oggetti per la convivialità: mise en place, coltelli d’autore, ceramiche d’artista, calici tecnici e micro-elettrodomestici di design. Buyer, concept store e boutique di quartiere trovano qui soluzioni trasversali per costruire assortimenti narrativi e corner tematici in negozio.

Aree speciali e format curatoriali

Cuore sperimentale della manifestazione, le aree speciali mettono in scena sostenibilità, manifattura e nuovi format di punti vendita. **The Green Circle**, curato da **Isabella Goldman**, esplora bioplastiche, materiali rigenerati e filiere circolari, con focus su design etico e trasparenza produttiva.

In **Manifatture in Scena**, a cura di **Ulderico Lepreri**, dialogano cristallerie storiche, tessiture europee e maison di porcellana, restituendo una mappa della grande tradizione manifatturiera del continente. **Nove Botteghe+6**, firmato **Gumdesign**, funziona come un distretto di botteghe d’autore: piccole serie, pezzi unici, oggetti custom creati per negozi che puntano su identità e servizio su misura.

Con **Brand Power** la fiera intercetta il mondo loyalty, corporate gift e co-branding, mentre la novità **Agorà**, ideata da **Marco Merola** del concept store **Casimiro**, sperimenta la bottega 4.0: capsule collection ibride, cross-over tra designer, artigiani e aziende, pensate per generare nuove community di acquisto e collezionismo contemporaneo.

Percorsi lifestyle e contenuti per i buyer

Tre itinerari curati affiancano il percorso principale per leggere trend e abitudini dell’abitare. **Bau House** analizza il mondo pet come estensione del progetto casa: cucce-design, tiragraffi scultorei, accessori coordinati ai mobili e brand che interpretano la vita condivisa con gli animali. **Scandinavian Mood** propone uno sguardo sull’estetica nordica tra legni chiari, tessuti naturali, palette soft e linee essenziali pensate per spazi compatti.

Con **GourMeet** entrano in scena cibi confezionati di alta gamma, specialità territoriali, box regalo e narrazioni gastronomiche da integrare in concept store, enoteche e librerie lifestyle. Per i professionisti della distribuzione, l’evento costruisce un ecosistema di talk e workshop dedicato all’**Human Retail**, dall’esperienza in-store allo storytelling di prodotto.

I **Safari Tours** guidano buyer italiani ed esteri tra i brand secondo itinerari tematici, mentre i contributi di **POLI.design**, con i docenti **Francesco Scullica** e **Fabio Daglio**, mappano la nuova mise en place: la tavola come palcoscenico domestico in cui si intrecciano food culture, design e rituali dell’ospitalità.

FAQ

D: Quando si svolge l’edizione 2026 della fiera?
R: Dal 22 al 25 gennaio 2026 negli spazi di **Fiera Milano Rho**.

D: A chi è rivolta la manifestazione?
R: A buyer, negozi specializzati, concept store, interior decorator e professionisti del retail casa.

D: Quanti padiglioni tematici sono previsti?
R: Quattro principali: **Elements**, **Vibes**, **Mood** e **Taste**.

D: Ci sono aree dedicate alla sostenibilità?
R: Sì, l’area **The Green Circle** presenta materiali e progetti orientati all’economia circolare.

D: Che cos’è Agorà?
R: È una bottega 4.0 curata da **Marco Merola**, basata su capsule collection e collaborazioni trasversali.

D: Esistono percorsi guidati per i visitatori professionali?
R: I **Safari Tours** accompagnano i buyer alla scoperta dei brand attraverso itinerari tematici.

D: La fiera tratta anche il mondo pet e food?
R: Sì, tramite i percorsi **Bau House** e **GourMeet**, dedicati rispettivamente a design per animali e cibo premium confezionato.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria citata?
R: Le informazioni derivano da un servizio pubblicato su **Living – Corriere della Sera**, datato 21 gennaio 2026.

