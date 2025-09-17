SIOS25 a Milano la grande celebrazione per il decennale del summit sull’innovazione tecnologica

Il decennale dello SIOS25 a Milano

La decima edizione dello StartupItalia Open Summit si terrà il 17 dicembre a Milano, presso il prestigioso Palazzo Mezzanotte, cuore pulsante della finanza italiana. Questa scelta rappresenta un ritorno simbolico al crocevia tra impresa, capitale e innovazione, consolidando Milano come epicentro delle celebrazioni per il decennale dell’evento. Dopo aver toccato città come Roma, Cagliari e Torino, ognuna fondamentale per rafforzare il dialogo territoriale e tecnologico, Milano assume il ruolo di luogo di sintesi dove convergono idee, progetti e relazioni per delineare la roadmap dei prossimi dieci anni.

La giornata sarà scandita da una serie di appuntamenti sul Main Stage: interviste, keynote speech e interventi di startup, investitori e innovatori di rilevanza nazionale e internazionale animeranno il dibattito sui trend più importanti, dall’intelligenza artificiale alla creator economy. Al centro dell’attenzione ci saranno anche momenti di premiazione, con la proclamazione della Startup of the Year e del Community Award, riconoscimenti che negli anni hanno segnato il percorso di imprese italiane destinate a crescere e affermarsi a livello globale.

Nel pomeriggio, il focus si sposterà al Global Startup Program, un’opportunità unica per startup italiane e acceleratori internazionali di presentare strategie di scalabilità e internazionalizzazione, dialogando direttamente con venture capitalist e giurie specializzate. Questo spazio sarà una palestra concreta sull’internazionalizzazione, dove storie di successo e sfide quotidiane si intrecciano per stimolare nuove sinergie e collaborazioni.

Le attività e gli ospiti della giornata

Il palinsesto della giornata prevede un’intensa agenda di interventi di alto profilo. Sul Main Stage si alterneranno leader di spicco e innovatori che rappresentano il cuore pulsante dell’ecosistema tecnico-imprenditoriale italiano. Tra i nomi già confermati figurano figure di spicco come Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, e Marco Ogliengo, co-founder di Jet HR, che con le loro testimonianze offriranno preziose chiavi di lettura sulle dinamiche di crescita e trasformazione del mercato digitale nazionale. Inoltre, si affronteranno temi cruciali quali intelligenza artificiale, media digitali e creator economy, settori che plasmando il futuro dell’innovazione e dell’economia creativa.

Oltre alle sessioni istituzionali, grande rilievo sarà dato alle premiazioni, simbolo concreto del fermento e della vitalità dell’ecosistema startup. La Startup of the Year non è solo un riconoscimento, ma un’effettiva traccia di eccellenza destinata a scalare le vette internazionali. Il Community Award, invece, celebra la forza collettiva e la capacità di fare rete, due elementi imprescindibili per affrontare le sfide del contesto globale.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sul Global Startup Program, che vede la collaborazione con ITA/ICE e una rete di sei acceleratori internazionali. Le startup italiane partecipanti avranno occasione di illustrare progetti e prospettive di business a investitori e mentor stranieri, in un confronto diretto che favorisce lo sviluppo di strategie di internazionalizzazione efficaci. I pitch, accompagnati da valutazioni di giuria specializzata, metteranno in luce le potenzialità e le criticità del percorso di crescita oltreconfine, offrendo spunti fondamentali per chi vuole capitalizzare sull’apertura a mercati globali.

L’ecosistema italiano dell’innovazione in 10 anni

Il panorama italiano dell’innovazione ha attraversato un’evoluzione profonda negli ultimi dieci anni, passando da un ecosistema frammentato e in fase embrionale a una rete solida e riconosciuta su scala nazionale e internazionale. Questa trasformazione è stata guidata da una combinazione di fattori: la crescita esponenziale di startup tecnologiche, l’ingresso di nuovi investitori e venture capitalist, e la definizione di politiche pubbliche più favorevoli alla crescita e alla scalabilità delle imprese innovative. Le sfide, tuttora presenti, riguardano soprattutto la necessità di rafforzare i flussi di capitale e migliorare i meccanismi di accesso ai mercati globali.

Negli anni, l’ecosistema ha visto emergere casi di successo che hanno contribuito a consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale, posizionandola come laboratorio fertile per idee innovative. Accanto a questo, sono cresciute le infrastrutture di supporto, quali acceleratori, incubatori e programmi di formazione, elementi indispensabili per alimentare la cultura dell’innovazione e la creazione di valore. L’interazione tra mondo accademico, industria e finanza si è fatta più intensa e strutturata, dando origine a una community sempre più inclusiva e dinamica.

Il cammino percorso testimonia una maggiore consapevolezza sull’importanza della collaborazione e sulla necessità di creare connessioni tra territori, settori e capitali. In questo senso, eventi come lo StartupItalia Open Summit hanno svolto un ruolo cruciale nel promuovere il networking e la condivisione di competenze, favorendo un approccio pragmatico e orientato ai risultati. La sfida futura sarà quella di sostenere questa crescita con politiche lungimiranti e infrastrutture adeguate, per permettere alle startup italiane di competere efficacemente nei mercati globali e continuare a innovare con un forte radicamento umano e tecnologico.