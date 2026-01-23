Milano trasforma la casa in palcoscenico silenzioso dove il design scioglie i confini tra funzione, emozione e identità

A Milano Home la nuova casa oltre il ruolo funzionale – Lifestyle

La casa come racconto di sé

Negli interni contemporanei la tavola si allunga, diventa luogo di relazione e sperimentazione estetica, tra forme asimmetriche, miscele di materiali e un’illuminazione che disegna scenari domestici mutevoli. Gli ambienti smettono di essere solo funzionali: diventano paesaggi culturali, specchio delle identità e dei territori.

Il tempo trascorso tra le mura domestiche è aumentato e ricevere ospiti è tornato centrale nella vita sociale, trasformando ogni oggetto in un segno distintivo. Accessori, tessili, decorazioni e complementi non sono più semplici “prodotti”, ma strumenti narrativi che raccontano stili di vita, passioni, appartenenze.

In questo contesto il mercato italiano dell’home living cresce verso valori vicini ai 5 miliardi di euro, come sottolinea **Roberto Foresti**, vicedirettore di **Fiera Milano**: chi abita la casa cerca pezzi originali, sostenibili e coerenti con la propria visione del quotidiano. Oggetti, materiali e colori diventano così il nuovo linguaggio dell’ospitalità domestica.

L’ecosistema Milano Home

Alla manifestazione **Milano Home**, organizzata con **GeFi** nei padiglioni di **Fiera Milano**, più di 750 brand (+20% rispetto al 2025, il 20% internazionali) mostrano come l’abitare sia ormai un sistema complesso di design, rituali e relazioni. I buyer arrivano da **Italia** (54%), **Europa** (20%), **Nord Africa** (4%), **Medio Oriente** (8%), **Nord America** (7%) e **Asia** (7%), a conferma di una piattaforma sempre più globale.

I quattro padiglioni tematici costruiscono una mappa precisa del lifestyle domestico: Vibes per tessile e decorazione; Mood per regalo e oggettistica; Elements per design e artigianato; Taste per tavola e cucina come luoghi di convivialità evoluta. Ogni area funziona come osservatorio sulle tendenze e laboratorio per nuovi formati retail.

Accanto alle aree speciali The Green Circle, Manifatture in Scena e Novebotteghe+nove, debuttano Agorà, modello di bottega contemporanea dove tradizione e ricerca convivono, e Brand Power, dedicato al promozionale e ai progetti incentive. Il sito ufficiale www.milanohome.it raccoglie programma, percorsi e brand partecipanti.

Negozi, percorsi e nuovi rituali domestici

Il negozio specializzato nel mondo casa assume un ruolo strategico: da semplice canale di vendita a luogo di esperienza, consulenza e costruzione di comunità urbane. A **Milano Home** un viaggio tra store iconici mostra come i retailer siano oggi narratori, curatori di collezioni quotidiane e registi di micro-esperienze personalizzate.

Dimostrazioni live, storytelling dei marchi e workshop in fiera rivelano modelli di business inediti: concept store che intrecciano artigianato e design, spazi ibridi tra showroom, galleria e laboratorio, proposte che uniscono servizi su misura e selezioni di oggetti dal forte contenuto simbolico.

I tre nuovi percorsi tematici delineano gli scenari del prossimo lifestyle domestico: BauHouse, dedicato agli animali da compagnia e al loro ruolo affettivo in casa; GourMeet, focalizzato su cibi confezionati di alta gamma come estensione della cultura dell’ospitalità; Scandinavian Mood, che porta nel contesto milanese il minimalismo caldo nordico fatto di luce, tattilità e semplicità sofisticata.

