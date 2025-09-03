Spazio Lenovo riapre a Milano: un hub esperienziale che unisce tecnologia, design e comunità

Un design che racconta la visione globale di Lenovo

Con un annuncio che segna un nuovo capitolo per l’innovazione retail, Lenovo ha riaperto le porte del suo Spazio a Milano, completamente rinnovato e ampliato. Un ambiente immersivo che si sviluppa su oltre 700 m² nel cuore della città, pensato non solo come flagship store ma come vero ecosistema di connessioni, eventi e formazione.

Il concept nasce dal Lenovo Global Retail Program, il framework internazionale che detta le linee guida per gli spazi retail del brand in tutto il mondo. Basato su cinque pilastri – riconoscibilità, experience, sostenibilità, modularità e premiumness – questo programma non si limita a dare forma all’ambiente fisico, ma diventa parte integrante della strategia globale.

“Con il Lenovo Global Retail Program stiamo ridefinendo il modo in cui il nostro brand si presenta nel mondo fisico: spazi coerenti, sostenibili e modulari, pensati per offrire esperienze memorabili. Spazio Lenovo Milano è il primo flagship store a incarnare pienamente questa visione, un modello che guiderà il rollout internazionale”, ha dichiarato Alberto Spinelli, Chief Marketing Officer EMEA di Lenovo.

Il design esalta il rosso iconico Lenovo, abbinato a materiali sostenibili come bambù e plastiche riciclate, richiamando la filosofia green già adottata nei packaging. Il risultato è un luogo che unisce estetica e funzionalità, con un layout modulare e replicabile, pronto a diventare il prototipo per le future aperture globali.

Un viaggio tra innovazione, retail ed esperienza

Spazio Lenovo Milano è molto più di un negozio. È un hub di innovazione in cui i visitatori possono scoprire, testare e acquistare le ultime tecnologie Lenovo e Motorola.

Al piano terra, le aree dedicate a Yoga, Legion, Motorola e Think offrono percorsi tematici su education, business, intrattenimento e gaming. Ogni corner è stato progettato per stimolare l’interazione e permettere al pubblico di trovare soluzioni personalizzate.

Il primo piano si trasforma invece in una destination esperienziale: 200 m² ospitano workshop, installazioni immersive e un nuovo bistrot, pensato come spazio di networking e relax. Non mancano le aree di supporto tecnico, con servizi potenziati per un’assistenza sempre più vicina al cliente.

“Spazio Lenovo è pensato per mettere le persone al centro dell’innovazione, nel cuore di Milano. Ogni dettaglio – dai materiali sostenibili al design – crea un ambiente accogliente e tecnologico, aperto a cittadini, ospiti internazionali e curiosi attratti da cultura e innovazione”, ha spiegato Arianna Mengardo, Spazio Lenovo Manager.

Con la sua riapertura, lo store diventa anche un elemento di valorizzazione urbana: “Le vetrine, il verde visibile dalla strada e l’illuminazione rossa creano un effetto che arricchisce l’intera via”, ha aggiunto Mengardo.

Dalla città alla pista: nuove partnership e talenti

Il rilancio di Spazio Lenovo porta con sé anche un annuncio che unisce tecnologia e sport: la partnership con Gruppo CRG, realtà di riferimento nel karting internazionale. Lenovo diventa Title Sponsor del Lenovo Kalì Kart Team e lancia la Lenovo Kart Academy, progetto dedicato alla formazione dei giovani piloti con il supporto delle tecnologie più avanzate, dall’AI alla data analytics.

Non solo motorsport: Spazio Lenovo si conferma una vera arena per eventi internazionali, dalle sponsorizzazioni Ducati e Formula 1 ai prossimi Mondiali di calcio, che saranno trasmessi sui maxischermi interni con appuntamenti dedicati.

Già nel weekend del Gran Premio di Monza, lo store ospiterà una diretta speciale di Race Anatomy con Sky Sport, offrendo al pubblico la possibilità di vivere l’evento in modo interattivo, tra commenti tecnici e dimostrazioni su come la tecnologia supporta le performance dei team in pista.

Un passo ulteriore verso la missione che Lenovo sintetizza nella sua visione: “Smarter Technology for All”, tecnologia più intelligente per tutti, senza barriere.

