Startup as a Service di Futurea SIOS24 Winter: Guida e Vantaggi Imperdibili

SIOS24 Winter: Il concetto di Startup as a Service

Il modello di Startup as a Service rappresenta un approccio innovativo e altamente pratico pensato per semplificare e accelerare la creazione di nuove imprese, specialmente in un contesto come quello italiano, dominato dalle piccole e medie imprese (PMI). Questo servizio “chiavi in mano”, sviluppato da Futurea, offre alle PMI l’opportunità di avviarsi in un percorso di crescita e innovazione, contrariamente a quanto avviene nei tradizionali modelli imprenditoriali in cui le aziende devono affrontare autonomamente ogni aspetto della fondazione e gestione di una startup.

Grazie a questa iniziativa, Futurea fornisce un supporto strutturato che accompagna gli imprenditori dalle fasi iniziali fino alla piena operatività dell’azienda. Questo approccio non solo inclusa la definizione del modello di business, ma anche l’identificazione di team competenti e dedicati, assemblati ad hoc per le esigenze specifiche di ciascun progetto. L’idea alla base è quella di rimuovere le barriere all’ingresso per le PMI che desiderano innovare, permettendo loro di concentrarsi sulle proprie competenze, lasciando a Futurea la gestione delle complessità legate alla creazione di una startup.

Il modello si integra perfettamente nella missione di Futurea di stimolare l’innovazione attraverso l’imprenditorialità. Con un supporto professionale e tecnico che si estende per cinque anni, Futurea punta ad assicurare che le PMI non solo avviano le loro attività, ma che esse possano anche prosperare nel lungo periodo. Questa iniziativa rappresenta un’ancora di salvezza per molte aziende tradizionali, che possono così avere accesso alle tecnologie e alle strategie più recenti senza la necessità di investire ingenti risorse iniziali.

Il concetto di Startup as a Service non è semplicemente un servizio, ma una vera e propria risposta strutturata e pragmatica alle sfide che le PMI affrontano nel mondo attuale, caratterizzato da rapidi cambiamenti e necessità di innovazione continua. Questo modello sta dimostrando di essere cruciale per stimolare una nuova ondata di crescita economica in Italia, supportando la creazione di imprese resilienti e competitivi.

L’origine di Futurea e la risposta al Covid

Futurea è un esempio concreto di risposta imprenditoriale alle sfide imposte dalla crisi sanitaria globale. Fondato durante il periodo del lockdown, il progetto ha preso vita in un contesto di difficoltà economica, mirando a fornire un supporto decisivo alle piccole e medie imprese italiane, che si sono trovate a dover affrontare una transizione verso l’innovazione in tempi rapidi e complessi. Gli eventi del 2020 hanno reso evidente la necessità di modelli di business più agili e flessibili e Futurea ha colto questa opportunità per inventare un approccio innovativo, definito “Startup as a Service”.

Come sottolineato da Alessandra Massaro, co-fondatrice dell’azienda, l’iniziativa risponde a un bisogno concreto: «Abbiamo costruito un servizio dedicato al mondo delle PMI, un “chiavi in mano” per aiutarle a crescere attraverso l’innovazione». L’intenzione è chiara: sostenere le realtà tradizionali che possono risultare riluttanti o incapaci di adattarsi a un ambiente di business in rapido cambiamento, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per avviare percorsi imprenditoriali efficaci.

La presenza di Futurea in città come Milano, Roma e Catania, oltre a rappresentare un impegno geograficamente diversificato, evidenzia l’ambizione dell’azienda di essere un punto di riferimento per le PMI in tutta Italia. L’obiettivo è non solo di supportarle nella creazione di nuove startup, ma anche di garantire che queste imprese possano prosperare sul lungo periodo, creando occupazione e sviluppo economico. In un momento in cui il mondo imprenditoriale ha bisogno di resilienza e innovazione, Futurea assume un ruolo cruciale come facilitatrice di progressi significativi nel panorama economico italiano.

Servizi offerti da Futurea per PMI e corporate

Futurea si distingue nel panorama dell’innovazione imprenditoriale anche per la varietà dei servizi che offre, mirati a soddisfare le esigenze specifiche sia delle piccole e medie imprese (PMI) sia delle corporate. Attraverso il suo modello di Startup as a Service, l’azienda fornisce un supporto strutturato e personalizzato, progettato per facilitare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali. Non si limita a un unico approccio, ma propone un insieme di soluzioni in grado di rispondere alle diverse sfide che le imprese possono affrontare nel contesto attuale di mercato.

Accanto allo Startup as a Service, Futurea offre l’Open Innovation as a Service, un servizio pensato per le grandi aziende desiderose di integrare processi innovativi nelle loro strutture. Questo servizio consente alle corporate di collaborare con talenti e startup, stimolando la creazione di un ecosistema favorevole all’innovazione e alla modernizzazione dei processi aziendali.

Inoltre, per supportare gli investitori, è disponibile Futurea Capital, una holding di partecipazione completamente controllata da Futurea. Essa funge da veicolo per l’ideazione e la gestione di startup in settori ad alto potenziale, offrendo opportunità di investimento che possono favorire una crescita considerevole del portafoglio. Il focus su progetti a elevata redditività è particolarmente attrattivo per investitori privati e professionali, permettendo loro di esplorare funzionalità fiscali vantaggiose e strategie di diversificazione.

Futurea si impegna anche nel campo della sostenibilità, attraverso l’Osservatorio Bilanci Sostenibilità e l’iniziativa Youcircle. Questi progetti sono pensati per aiutare le aziende ad allineare le loro operazioni agli standard ESG, cruciali nel contesto economico attuale. Con un approccio che integra strategia e responsabilità sociale d’impresa, Futurea si posiziona come partner strategico per un’ampia gamma di attori del mercato, offrendo soluzioni complete e orientate al futuro.

Il processo di sviluppo delle startup

Il processo di sviluppo delle startup all’interno di Futurea è concepito per garantire un accompagnamento completo e professionale, utilizzando un approccio strutturato che si estende nel tempo. L’azienda si impegna a seguire l’imprenditore in un percorso che dura cinque anni, mirato a consolidare e far crescere la nuova iniziativa imprenditoriale sotto la sua guida esperta. Sin dal primo incontro, Futurea effettua un’analisi approfondita delle criticità e dei bisogni specifici della piccola e media impresa o della corporate coinvolta, per delineare in modo preciso il modello di business più adatto.

Una volta stabiliti i fondamentali, il team di Futurea si dedica alla selezione, formazione e assunzione di un gruppo di professionisti competenti, destinati a lavorare esclusivamente sulla nuova impresa. Questo adattamento alle necessità del progetto consente di costruire un team non solo specializzato, ma motivato a perseguire un obiettivo comune: il successo della startup. È essenziale notare come, al termine del contratto, il cliente possa esercitare il diritto di riscattare le risorse umane che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, una tutela significativa che promuove un senso di ownership e responsabilità.

In aggiunta, ogni progetto è supervisionato da un Project Manager di Futurea che coordina tutte le attività e assicura il rispetto delle tempistiche e degli obiettivi prefissati. Questo ruolo è cruciale, in quanto funge da collegamento tra il team di lavoro e l’imprenditore, facilitando così la comunicazione e l’implementazione delle strategie ideate. Con un setup così ben strutturato, Futurea non offre solo un servizio, ma si configura come un partner strategico per le PMI, contribuendo a generare innovazione duratura e sostenibile nel panorama imprenditoriale italiano. La gestione professionale e dedicata consente di minimizzare i rischi legati all’avvio di una nuova impresa, rappresentando una soluzione pragmatica per chi desidera intraprendere un viaggio imprenditoriale con tutte le carte in regola.

Progetti attuali e collaborazioni di Futurea

Futurea si distingue non solo per il suo modello di business innovativo, ma anche per la capacità di instaurare sinergie strategiche con altre realtà del mondo imprenditoriale. Un esempio significativo è la collaborazione con Aitho, un’azienda specializzata nella consulenza software. Insieme, stanno sviluppando un progetto di marketplace focalizzato sulle energie rinnovabili. Ciò consentirà di creare una piattaforma capace di collegare tutti gli attori del settore della sostenibilità, dalla progettazione fino all’implementazione dei progetti energetici. La visione è quella di facilitare l’interazione tra proprietari di terreni, ingegneri, tecnici specializzati e investitori, consolidando un ecosistema dinamico e reattivo.

Inoltre, Futurea Capital rappresenta un’altra importante iniziativa mediante la quale l’azienda fornisce un supporto concreto agli investitori privati e professionali. Questo veicolo di investimento è dedicato esclusivamente alla creazione di startup nei settori a elevato potenziale. La holding, controllata interamente da Futurea, ha l’obiettivo di offrire occhiali strategici agli investitori, combinando vantaggi fiscali e opportunità di diversificazione del portafoglio. Con questo approccio, Futurea non si limita a supportare il governo delle nuove iniziative, ma si pone come elemento catalizzatore di crescita e innovazione nell’ecosistema imprenditoriale italiano.

Un ulteriore aspetto del suo impegno riguarda la sostenibilità. Attraverso l’Osservatorio Bilanci Sostenibilità e l’iniziativa Youcircle, Futurea si adopera per garantire che le aziende si allineino agli criteri ESG, essenziali nel mondo degli affari contemporaneo. Queste iniziative non solo arricchiscono l’offerta di servizi di Futurea, ma testimoniano anche un forte impegno verso un futuro imprenditoriale responsabile e consapevole. La strategia di collaborazione con partner esterni, insieme allo sviluppo di progetti innovativi, conferma come Futurea si stia affermando come punto di riferimento nel panorama dell’innovazione aziendale in Italia, stimolando una nuova ambizione imprenditoriale e promuovendo una cultura del cambiamento e della sostenibilità.