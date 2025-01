Lenovo ThinkBook con schermo arrotolabile per un’esperienza di lavoro innovativa e unica

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: caratteristiche e dettaglio

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable rappresenta una significativa evoluzione nel panorama dei notebook business presentato da Lenovo al CES 2025 di Las Vegas. Questo modello innovativo è dotato di un pannello OLED flessibile, simile a quelli impiegati negli smartphone pieghevoli. La vera novità risiede nel meccanismo di apertura: un piccolo motore integrato nella cerniera consente di arrotolare e srotolare il display in modo fluido e immediato. Quando il dispositivo è chiuso, la dimensione dello schermo misura 14 pollici con una risoluzione di 2000×1600 pixel; una volta aperto, il display si espande a 16,7 pollici con una risoluzione di 2000×2350 pixel, offrendo un’esperienza visiva significativamente ampliata.

Questo notebook offre diverse modalità di attivazione del meccanismo di apertura; è possibile sbloccare il display premendo un pulsante o utilizzando un gesto di prossimità davanti alla webcam, che ha una risoluzione di 5 megapixel. In termini di prestazioni, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è equipaggiato con potenti processori Intel Core Ultra 200V, creando così un dispositivo classificabile come un Copilot+ PC. La configurazione hardware prevede anche RAM LPDDR5X fino a 32 GB e uno spazio di archiviazione su SSD PCIe 4.0 che può arrivare fino a 1 TB.

In aggiunta, il modello dispone di altoparlanti stereo, un jack audio, e una robusta connettività, con due porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. È anche presente un lettore di impronte digitali per garantire un accesso sicuro. Infine, la batteria da 66 Wh completa un pacchetto già molto competitivo. Il prezzo di partenza è fissato a 2.799 euro, posizionandolo come uno dei modelli più innovativi e avanzati attualmente disponibili sul mercato.

Innovazioni nel design

Il design del ThinkBook Plus Gen 6 Rollable rappresenta una vera rivoluzione nel settore dei notebook. La scelta di utilizzare un pannello OLED flessibile non solo conferisce al dispositivo un aspetto all’avanguardia, ma migliora anche la versatilità nell’utilizzo. Questo approccio consente di combinare le funzionalità di un notebook tradizionale con quelle di un tablet, fornendo agli utenti una maggiore libertà di utilizzo in vari contesti lavorativi. L’elemento distintivo del meccanismo di apertura, che utilizza un piccolo motore per arrotolare e srotolare il pannello, semplifica l’interazione con il dispositivo, rendendolo più intuitivo e fruibile.

Esteticamente, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable è caratterizzato da linee eleganti e un design minimale, che si integra perfettamente in ambienti professionali. La scelta di materiali premium non solo migliora l’estetica, ma garantisce anche una durabilità affiancata dal peso contenuto, rendendo il dispositivo facile da trasportare. La disposizione intelligente delle porte, insieme ai componenti high-tech come il lettore di impronte digitali, indica una forte attenzione ai dettagli e alle esigenze degli utenti business moderni.

La possibilità di attivare l’apertura del display tramite un gesto di prossimità rappresenta un ulteriore passo verso l’integrazione di tecnologie avanzate nella vita quotidiana. Gli utenti possono quindi accedere rapidamente al proprio dispositivo senza la necessità di interagire fisicamente con il sistema. Questa funzionalità innovativa non solo aumenta la praticità, ma contribuisce anche a un’esperienza utente complessivamente più fluida e dinamica, adattandosi perfettamente agli stili di lavoro agili e flessibili che caratterizzano il mercato moderno.

Specifiche tecniche

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable si presenta come un dispositivo versatile grazie a un set di specifiche tecniche di alto livello. Sotto il suo design innovativo, il notebook è alimentato dai processori Intel Core Ultra 200V, garantendo prestazioni elevate adatte alle esigenze del mondo professionale. La gamma di RAM varia fino a 32 GB di tipo LPDDR5X, supportando multitasking fluido e operazioni intensive senza rallentamenti. Per quanto riguarda lo storage, è dotato di un SSD PCIe 4.0, disponibile fino a 1 TB, che assicura velocità di accesso e ampio spazio per memorizzare file, documenti e applicazioni di lavoro.

Il display, un OLED flessibile, quando chiuso, vanta una diagonale di 14 pollici e una risoluzione di 2000×1600 pixel, trasformandosi poi in un’area di visualizzazione più ampia di 16,7 pollici e con risoluzione di 2000×2350 pixel all’apertura. Questa capacità di adattamento del pannello permette di ottimizzare l’esperienza di fruizione sia per la lettura di documenti che per presentazioni visive. Il dispositivo è dotato di un sistema audio avanzato, con altoparlanti stereo che forniscono un suono di qualità, rendendolo ideale per videoconferenze e presentazioni online.

Altre caratteristiche degne di nota comprendono un jack audio standard, due porte Thunderbolt 4 per connessioni ad alta velocità, e connettività all’avanguardia con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il lettore di impronte digitali permette di garantire un accesso sicuro, fondamentale in ambito aziendale. Infine, la batteria da 66 Wh assicura un’ottima autonomia, rendendo il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable una scelta affidabile per i professionisti in movimento.

Confronto con i modelli tradizionali

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable si distingue nettamente nei confronti dei modelli tradizionali, sia quelli della stessa linea che di altre marche, grazie alla sua caratteristica più innovativa: lo schermo arrotolabile. A differenza dei notebook convenzionali, che presentano schermi fissi, questo dispositivo offre una flessibilità senza precedenti, consentendo agli utenti di adattare la dimensione del display in base alle esigenze specifiche. Questa funzionalità non solo aumenta il comfort visivo, ma amplia anche le modalità d’uso, rendendolo un ibrido efficace tra laptop e tablet.

Un altro aspetto che distingue il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable dai modelli tradizionali è l’uso di una tecnologia OLED flessibile. Mentre molti notebook di ultima generazione si avvalgono di schermi LCD o OLED rigidi, il pannello flessibile di Lenovo offre colori più vividi e un contrasto superiore, migliorando l’esperienza visiva in applicazioni che spaziano dai documenti professionali ai contenuti multimediali. Inoltre, la capacità di attivare la srotolamento del display mediante gesti, senza necessità di pulsanti fisici, rappresenta un ulteriore passo avanti nell’usabilità rispetto a dispositivi che richiedono operazioni più tradizionali.

In termini di prestazioni, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable non è da meno rispetto ai modelli tradizionali: equipaggiato con gli stessi processori Intel Core Ultra 200V e configurabile con una RAM fino a 32 GB, si posiziona parallelamente ai notebook business di alta gamma. Tuttavia, la sua proposta unica di design e interazione pone il dispositivo in una categoria a sé stante, facendo appello a un’utenza che cerca innovazione e funzionalità in un mondo lavorativo in continua evoluzione.

In sintesi, mentre i modelli tradizionali mantengono una struttura consolidata e affidabile, il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable si propone come pionieristico, spingendo i limiti di ciò che un laptop business può offrire e aprendo la strada a future evoluzioni nel design e nelle tecnologie dei notebook.

Disponibilità e prezzo

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable sarà disponibile per l’acquisto a partire da febbraio 2025, garantendo agli utenti un accesso anticipato a un dispositivo rivoluzionario nel panorama dei notebook business. Le prenotazioni e le vendite verranno attivate attraverso i canali ufficiali di Lenovo, che si impegna a offrire un’esperienza di acquisto user-friendly per i clienti interessati a questa innovativa soluzione. Il listino prezzi per questo modello parte da 2.799 euro, una cifra che, sebbene possa sembrare elevata, riflette l’avanzamento tecnologico e il potenziale di versatilità che il notebook offre.

Oltre al ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Lenovo ha presentato anche i modelli ThinkPad X9 14 e 15 pollici, che saranno disponibili rispettivamente a partire da 1.549 euro e 1.689 euro. Questi modelli rappresentano un’opzione più tradizionale, ma rimangono altamente competitivi nel segmento business, vantando specifiche eccellenti e funzionalità di alta qualità, pur non presentando la novità dello schermo arrotolabile.

La decisione di lanciare il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable con un prezzo premium si giustifica ampiamente con l’innovazione tecnologica che porta con sé. Gli utenti alla ricerca di un notebook che combini portabilità e funzionalità performative potrebbero trovare nel ThinkBook Plus la soluzione ideale. Inoltre, con l’arrivo del dispositivo sul mercato, ci si aspetta un maggiore interesse da parte di professionisti e aziende, particolarmente quelli impegnati in settori creativi e tecnologici che beneficiano enormemente di tali avanzamenti in termini di design e usabilità.