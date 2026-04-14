Home / SPETTACOLI & CINEMA / Micol Olivieri provoca i fan dei Cesaroni con un commento pungente

Micol Olivieri, la frase sui Cesaroni che accende il dibattito online

Durante il ritorno de I Cesaroni su Canale 5, l’ex attrice Micol Olivieri ha pubblicato su Instagram un video in cui balla con i figli, accompagnato dalla frase: “Dopo la serie sono diventata la donna che volevo”.

Il contenuto, diffuso mentre andava in onda la nuova stagione, è stato letto da molti come una presa di distanza dalla fiction che l’ha resa celebre nel ruolo di Alice.

Il post ha immediatamente diviso i fan: c’è chi parla di frecciata polemica alla serie cult girata a Roma tra il 2006 e il 2014 e chi, invece, legge il messaggio come semplice rivendicazione di autonomia personale e professionale maturata dopo l’addio al set televisivo.

In sintesi:

Video su Instagram di Micol Olivieri pubblicato mentre torna in tv la serie I Cesaroni .

pubblicato mentre torna in tv la serie . La frase “dopo la serie sono diventata la donna che volevo” divide i fan.

L’attrice rivendica oggi una vita familiare e professionale lontana dalla tv.

In passato ha denunciato ritmi durissimi e pressioni sul set da bambina attrice.

Distanza dai riflettori, vita privata e ricordo dei Cesaroni

Nel video, accompagnato da Michael Jackson, Micol Olivieri mostra un momento domestico con i figli e ribadisce la trasformazione dopo la fiction: “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni? Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero”.

Oggi l’ex interprete di Alice Cudicini racconta una quotidianità costruita lontano dai set: una relazione di tredici anni con il calciatore Christian Massella, due figli, un’identità professionale legata ai social e all’attività di content creator, più che alla recitazione tradizionale.

Il tempismo del post, coincidente con il debutto della nuova stagione, è stato interpretato da molti come polemico. Lei, però, aveva già chiarito mesi fa di non essere mai stata contattata per il revival: “Non ho mai ricevuto nessuna proposta per la nuova serie de I Cesaroni”, precisando di provare ancora gratitudine per il progetto e di considerarlo un “bellissimo ricordo”.

Dalla bambina attrice alla critica del sistema televisivo

Micol Olivieri ha iniziato a lavorare a otto anni e ha raggiunto la popolarità da giovanissima proprio con I Cesaroni. Negli anni ha però raccontato il prezzo di quel successo precoce.

In un podcast ha ricordato ritmi di lavoro estremi: “Si girava per nove mesi l’anno, spesso anche con la febbre e oltre gli orari consentiti”. Un impegno che, a suo dire, ha inciso sulla crescita personale, togliendo spazio alla spensieratezza tipica dell’infanzia.

Col tempo l’attrice ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo, definito un ambiente difficile, segnato da pressioni e fragilità, arrivando a dire che “non era casa mia”. Pur mantenendo uno sguardo critico sul sistema, ha comunque riconosciuto il ruolo formativo della serie: “Sono sempre stata grata ai Cesaroni. Mi hanno formata e hanno fatto parte della mia vita per anni”. Il nuovo video, letto alla luce di queste dichiarazioni, appare come l’ennesimo tassello di un percorso di ridefinizione identitaria e professionale.

FAQ

Perché il video di Micol Olivieri sui Cesaroni ha fatto discutere?

Ha fatto discutere perché pubblicato durante il ritorno de I Cesaroni, accompagnato dalla frase “dopo la serie sono diventata la donna che volevo”, letta da molti come presa di distanza.

Micol Olivieri tornerà nella nuova stagione de I Cesaroni?

No. Micol Olivieri ha dichiarato di non aver mai ricevuto nessuna proposta per la nuova stagione e di occuparsi oggi di altri progetti professionali.

Cosa ha raccontato Micol Olivieri sui ritmi di lavoro nei Cesaroni?

Ha raccontato che si girava per nove mesi l’anno, spesso con la febbre e oltre gli orari consentiti, sottolineando l’impatto sulla propria infanzia e adolescenza.

Che rapporto ha oggi Micol Olivieri con la serie I Cesaroni?

Ha dichiarato di essere ancora grata: considera I Cesaroni un “bellissimo ricordo”, pur avendo scelto di allontanarsi dal mondo televisivo tradizionale.

Qual è la fonte delle informazioni su Micol Olivieri e I Cesaroni?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, accuratamente verificate.