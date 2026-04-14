Elena Santarelli sostiene Laila Hasanovic e zittisce le critiche online

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Elena Santarelli racconta chi è davvero Laila Hasanovic, compagna di Sinner

Chi è Laila Hasanovic, la modella che affianca il campione di tennis Jannik Sinner nei principali tornei internazionali? A rivelarne il lato più autentico è Elena Santarelli, che l’ha conosciuta personalmente a Monte Carlo nel 2026. Santarelli descrive una giovane donna discreta e misurata, lontana dagli eccessi del gossip nonostante l’attenzione mediatica crescente. Il rapporto tra Laila e Sinner nasce tra Copenaghen e Parigi nel 2025 e oggi si sviluppa soprattutto a Monte Carlo, dove la coppia vive. Il motivo dell’interesse è duplice: da un lato l’impatto pubblico sul profilo del numero 1 azzurro, dall’altro il percorso professionale e civile di Laila, tra passerelle, attivismo ambientale e imprenditoria beauty.

In sintesi:

Elena Santarelli descrive Laila Hasanovic come discreta, umile, educata e perfettamente in linea con Jannik Sinner.

descrive come discreta, umile, educata e perfettamente in linea con Jannik Sinner. Laila è modella danese di origine bosniaca, finalista a Miss Danimarca e volto di brand internazionali.

È attivista ambientale e imprenditrice beauty a Copenaghen , impegnata contro il cambiamento climatico.

, impegnata contro il cambiamento climatico. La relazione con Sinner, nata nel 2025, è vissuta con profilo basso tra tornei e vita a Monte Carlo.

Il ritratto di Laila Hasanovic tra campo da tennis, discrezione e impegno

Le parole di Elena Santarelli pesano perché arrivano da chi vive da anni l’ambiente sportivo e mediatico. Dopo aver incontrato Laila Hasanovic, la conduttrice la descrive come “discreta, umile, alla mano, dolce, disponibile, simpatica, composta e chic, mai fuori luogo… Credo sia la ragazza giusta per un grande campione, lei c’è ma non vuole fare quella che sgomita”. Un profilo che contrasta con l’idea della WAG in cerca di visibilità a tutti i costi.

Nata a Copenaghen nel 2000 da famiglia bosniaca, Laila costruisce una carriera solida nel fashion tra Europa e Stati Uniti: finalista a Miss Danimarca 2019, rappresenta il Paese a Miss Universo e diventa volto di Armani Beauty e Prada Beauty. Parallelamente studia: diploma alla Svendborg Gymnasium, poi un anno nel Kentucky dedicato a scrittura creativa e giornalismo.

Il suo impegno esce però dai circuiti glamour: è ambasciatrice di CO2 Living, attiva nella lotta al cambiamento climatico e promotrice di stili di vita sostenibili. A Copenaghen lancia il brand beauty NRD55, progetto imprenditoriale che integra estetica e attenzione ambientale.

La relazione con Jannik Sinner prende forma nella primavera 2025, tra passeggiate nei vicoli di Copenaghen e cene a Parigi. Per mesi il tennista si dichiara ufficialmente single, mentre lei rimane lontana dalle sovraesposizioni social. Laila compare gradualmente nel box del campione: prima al Roland Garros, poi a Wimbledon, a Vienna, fino alle ATP Finals di Torino, spesso accanto alla madre del tennista, Siglinde Sinner, mantenendo un profilo defilato. Oggi la coppia vive a Monte Carlo, dove cerca di bilanciare privacy e inevitabile attenzione dei tifosi, accompagnata spesso dal cane Snoopy, diventato mascotte non ufficiale.

Immagine pubblica, sostenibilità e futuro della coppia Sinner-Hasanovic

La figura di Laila Hasanovic è destinata a pesare sempre più sull’immagine globale di Jannik Sinner. Il mix tra carriera internazionale, attivismo climatico e imprenditorialità beauty fornisce al campione un supporto che va oltre l’ambito privato, contribuendo alla costruzione di un profilo pubblico coerente con i temi della sostenibilità e della responsabilità sociale.

La sua scelta di restare ai margini del gossip, pur essendo una presenza costante a Londra, Parigi, Vienna, Torino e Monte Carlo, rafforza la percezione di una coppia concentrata su carriera sportiva e progetti concreti, più che sulla spettacolarizzazione della vita sentimentale. Nei prossimi anni, il ruolo di Laila come ponte tra moda, ambiente e sport d’élite potrebbe trasformarla in una delle figure femminili di riferimento nel racconto mediatico del tennis internazionale.

FAQ

Chi è Laila Hasanovic e quale ruolo ha accanto a Jannik Sinner?

È una modella danese di origine bosniaca, compagna di Jannik Sinner, presenza fissa ma discreta nel suo box durante i principali tornei.

In cosa consiste la carriera di Laila Hasanovic nel mondo della moda?

È stata finalista a Miss Danimarca, ha rappresentato il Paese a Miss Universo ed è volto per brand come Armani Beauty e Prada Beauty.

Quali sono le principali attività di Laila Hasanovic fuori dalle passerelle?

È attivista ambientale, ambasciatrice di CO2 Living e imprenditrice, con il brand beauty sostenibile NRD55 nato a Copenaghen.

Quando è iniziata la storia tra Laila Hasanovic e Jannik Sinner?

La relazione è nata nel maggio 2025 tra Copenaghen e Parigi, per poi consolidarsi nelle tappe internazionali del circuito tennistico.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Laila Hasanovic?

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.