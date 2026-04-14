Cesaroni Il Ritorno omaggia Antonello Fassari nella prima puntata

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I Cesaroni – Il Ritorno, l’omaggio ad Antonello Fassari nella prima puntata

La nuova stagione de I Cesaroni è tornata su Canale 5 il 13 aprile 2026, a Roma, conquistando 3.486.000 telespettatori e il 22,6% di share. Il reboot, atteso da oltre undici anni, è stato dedicato a Antonello Fassari, storico interprete di Cesare Cesaroni, scomparso nell’aprile 2025 dopo una lunga malattia.

La prima puntata contiene un omaggio narrativo ed emotivo all’attore, affidato al protagonista Claudio Amendola, che nei panni di Giulio mantiene vivo in scena il fratello televisivo.

La scelta autoriale di integrare il ricordo di Fassari nella trama, e non solo nei titoli, rende il tributo parte integrante del rilancio della serie, confermando il legame tra fiction, memoria collettiva e fedeltà del pubblico.

In sintesi:

Debutto de I Cesaroni – Il Ritorno con 3,5 milioni di telespettatori e 22,6% di share.

con 3,5 milioni di telespettatori e 22,6% di share. Stagione dedicata a Antonello Fassari , scomparso nel 2025 dopo una lunga malattia.

, scomparso nel 2025 dopo una lunga malattia. Omaggio in scena: telefonata simbolica tra Giulio e Cesare e storico “che amarezza”.

Nuova trama: bottiglieria in crisi rilanciata come ristorante per salvare il locale di famiglia.

Il successo d’esordio conferma la capacità del marchio I Cesaroni di dialogare con più generazioni, sfruttando la leva della nostalgia e un linguaggio familiare.

La costruzione del tributo a Antonello Fassari è stata al centro del lavoro di sceneggiatura: le riprese, previste inizialmente per la primavera 2024, sono slittate proprio a causa delle condizioni di salute dell’attore, la cui morte ha imposto una revisione del progetto.

La produzione ha scelto di non “sostituire” Cesare, ma di farne una presenza evocata, rispettando la percezione del pubblico e l’eredità del personaggio, elemento chiave dell’identità della fiction Mediaset.

L’omaggio a Cesare e la nuova direzione della saga familiare

Nella prima puntata, il tributo a Antonello Fassari passa attraverso una scena centrale: Giulio, interpretato da Claudio Amendola, telefona a Cesare per annunciargli la trasformazione della storica bottiglieria in ristorante.

È un passaggio di consegne simbolico: il locale “del padre del padre del padre di mio padre” rischia il fallimento per debiti di 150 mila euro contratti da Augusto con l’Agenzia delle Entrate, e la svolta gastronomica rappresenta insieme salvataggio economico e rinascita narrativa.

Dopo il primo colpo al muro per creare la cucina, Giulio torna a casa, chiama il fratello e la scena si chiude con lo sguardo in camera e lo slogan che ha fatto storia: *“che amarezza”*. È un richiamo diretto alla memoria affettiva degli spettatori, che lega il nuovo capitolo alle stagioni originali.

Parallelamente, la trama presenta i nuovi equilibri: Augusto fugge in Brasile vendendo le sue quote a Livia, che si ritrova socia di Giulio e co-responsabile del rilancio.

La scelta di assumere Virginia, nuova compagna di Marco, come cuoca inserisce linee narrative contemporanee (famiglie ricomposte, lavoro, crisi economica) mantenendo il tono popolare tipico della serie.

Le dichiarazioni degli attori confermano il peso umano della perdita: Maurizio Mattioli ricorda Fassari come *“grande professionista, persona perbene, onesta e rispettosa”*, mentre Claudio Amendola ammette: *“Mi commuovo sempre quando ne parlo e lo sento vicinissimo”*.

Memoria, audience e futuro de I Cesaroni – Il Ritorno

Il tributo a Antonello Fassari non è solo un omaggio affettivo, ma un fattore strategico per il posizionamento della serie nel palinsesto Mediaset e nell’ecosistema digitale (social, streaming, rewatch).

Il coinvolgimento emotivo del pubblico sui social – amplificato da contenuti come il tweet ufficiale di Fiction Mediaset “Ciao Cesare” – segnala un potenziale consolidamento degli ascolti nelle prossime puntate.

La trasformazione della bottiglieria in ristorante può diventare il nuovo motore di trama, aprendo archi narrativi su lavoro, generazioni e fragilità economiche, temi centrali per l’audience generalista. Sarà decisivo osservare se la serie saprà bilanciare nostalgia e innovazione, mantenendo fede alla memoria di Cesare senza cristallizzare il racconto solo nel passato.

FAQ

Quando è andata in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il Ritorno?

La prima puntata de I Cesaroni – Il Ritorno è andata in onda su Canale 5 il 13 aprile 2026 in prima serata.

Quanti spettatori ha registrato il debutto della nuova stagione?

Il debutto ha registrato 3.486.000 telespettatori con uno share medio del 22,6%, posizionandosi tra i migliori risultati fiction Mediaset recenti.

Perché Antonello Fassari non è presente nella nuova stagione?

Antonello Fassari non compare perché è scomparso nell’aprile 2025, dopo una lunga malattia che aveva già rallentato l’avvio delle riprese.

Che ruolo ha la bottiglieria nella trama de Il Ritorno?

La bottiglieria, storica attività di famiglia, è schiacciata da 150 mila euro di debiti e viene rilanciata come ristorante per salvarla.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su I Cesaroni?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.