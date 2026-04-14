Home / SPETTACOLI & CINEMA / Micol Oliveri punge I Cesaroni e scoppia la replica dei fan

Micol Olivieri, il video su Instagram e il caso social intorno ai Cesaroni

Chi: Micol Olivieri, ex Alice de I Cesaroni e oggi influencer con quasi un milione di follower. Cosa: un reel su Instagram in cui rivendica la vita costruita dopo la fiction Mediaset. Dove: sui social, mentre su Canale 5 andava in onda il debutto della nuova stagione della serie con Claudio Amendola. Quando: nelle stesse ore della messa in onda dei primi due episodi del revival. Perché: per rispondere alla domanda ricorrente “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni?”, scatenando però un acceso dibattito tra fan, critici e sostenitori.

In sintesi:

Un video su Instagram di Micol Olivieri coincide con il ritorno in tv de I Cesaroni.

Molti fan interpretano il reel come una presa di distanza dalla serie Mediaset.

Altri utenti difendono l’influencer, leggendo nel video solo un bilancio personale.

Le precedenti dichiarazioni di Olivieri mostrano un rapporto complesso ma non ingrato con la fiction.

Il reel di Micol Olivieri e le reazioni dei fan alla coincidenza con la fiction

Tutto parte da una domanda ormai ossessiva per Micol Olivieri: “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni?”. Per rispondere, l’ex attrice romana pubblica un breve video: balla con i suoi due figli sulle note di Michael Jackson, rivendicando una vita lontana dai set. “Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero, ho una relazione stabile da 13 anni, sto crescendo 2 figli. Sono diventata la donna che volevo essere”, scrive.

La tempistica è cruciale: il reel compare nelle storie mentre su Canale 5 debutta la nuova stagione de I Cesaroni. Molti utenti leggono la scelta come una frecciata alla fiction che l’ha lanciata. C’è chi parla di video “inutile”, chi le ricorda che “sei conosciuta grazie ai Cesaroni” e chi invita a “ringraziare a vita” la serie.

Diverse critiche sottolineano non tanto il contenuto, quanto il contesto: pubblicare quel messaggio proprio nella serata del ritorno in tv viene giudicato “di poco gusto” e interpretato come la volontà di opporre il proprio successo familiare a quello professionale ottenuto con la fiction.

Altri follower, però, offrono una lettura meno polemica: l’influencer sarebbe stata “tartassata” di domande sul suo post-Cesaroni in vista del revival, e il reel sarebbe soltanto una risposta identitaria, non un attacco alla serie né al cast guidato da Claudio Amendola.

Un rapporto complesso con la serie: ciò che Olivieri ha raccontato finora

Per capire il senso del video occorre rileggere ciò che Micol Olivieri ha raccontato in passato. Nel 2024, ospite del podcast No lies di Emilio Pizzimenti, ha descritto un’infanzia trascorsa sui set: debutto a 8 anni, arrivo ai Cesaroni a 12-13. Ha ricordato ritmi estenuanti: nove mesi di riprese l’anno, due unità di lavorazione, turni anche con la febbre e oltre i limiti orari consentiti.

“Il risvolto della medaglia è avere questo enorme successo che se non lo sai gestire ti rimbalza addosso e ti fa pesantemente male”, spiegava. Ha raccontato un mondo dello spettacolo percepito come “non casa mia”, segnato da persone che “vivevano con antidepressivi” e da una crescita “da bambina adultizzata”, più esposta al peso che ai “lustrini”.

L’ex Alice ha sempre rivendicato di essere oggi più serena: una relazione stabile da 13 anni, due figli, una carriera digitale che le permette di restare con la famiglia. Ha lasciato la recitazione undici anni fa e afferma di non avere rimpianti.