michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Micol Oliveri punge I Cesaroni e scoppia la replica dei fan

Micol Oliveri punge I Cesaroni e scoppia la replica dei fan

Micol Olivieri, il video su Instagram e il caso social intorno ai Cesaroni

Chi: Micol Olivieri, ex Alice de I Cesaroni e oggi influencer con quasi un milione di follower. Cosa: un reel su Instagram in cui rivendica la vita costruita dopo la fiction Mediaset. Dove: sui social, mentre su Canale 5 andava in onda il debutto della nuova stagione della serie con Claudio Amendola. Quando: nelle stesse ore della messa in onda dei primi due episodi del revival. Perché: per rispondere alla domanda ricorrente “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni?”, scatenando però un acceso dibattito tra fan, critici e sostenitori.

In sintesi:

  • Un video su Instagram di Micol Olivieri coincide con il ritorno in tv de I Cesaroni.
  • Molti fan interpretano il reel come una presa di distanza dalla serie Mediaset.
  • Altri utenti difendono l’influencer, leggendo nel video solo un bilancio personale.
  • Le precedenti dichiarazioni di Olivieri mostrano un rapporto complesso ma non ingrato con la fiction.

Il reel di Micol Olivieri e le reazioni dei fan alla coincidenza con la fiction

Tutto parte da una domanda ormai ossessiva per Micol Olivieri: “Tutto quello che ho fatto dopo I Cesaroni?”. Per rispondere, l’ex attrice romana pubblica un breve video: balla con i suoi due figli sulle note di Michael Jackson, rivendicando una vita lontana dai set. “Ho vissuto, mi sono fatta conoscere davvero, ho una relazione stabile da 13 anni, sto crescendo 2 figli. Sono diventata la donna che volevo essere”, scrive.

La tempistica è cruciale: il reel compare nelle storie mentre su Canale 5 debutta la nuova stagione de I Cesaroni. Molti utenti leggono la scelta come una frecciata alla fiction che l’ha lanciata. C’è chi parla di video “inutile”, chi le ricorda che “sei conosciuta grazie ai Cesaroni” e chi invita a “ringraziare a vita” la serie.

Diverse critiche sottolineano non tanto il contenuto, quanto il contesto: pubblicare quel messaggio proprio nella serata del ritorno in tv viene giudicato “di poco gusto” e interpretato come la volontà di opporre il proprio successo familiare a quello professionale ottenuto con la fiction.

Altri follower, però, offrono una lettura meno polemica: l’influencer sarebbe stata “tartassata” di domande sul suo post-Cesaroni in vista del revival, e il reel sarebbe soltanto una risposta identitaria, non un attacco alla serie né al cast guidato da Claudio Amendola.

Un rapporto complesso con la serie: ciò che Olivieri ha raccontato finora

Per capire il senso del video occorre rileggere ciò che Micol Olivieri ha raccontato in passato. Nel 2024, ospite del podcast No lies di Emilio Pizzimenti, ha descritto un’infanzia trascorsa sui set: debutto a 8 anni, arrivo ai Cesaroni a 12-13. Ha ricordato ritmi estenuanti: nove mesi di riprese l’anno, due unità di lavorazione, turni anche con la febbre e oltre i limiti orari consentiti.

“Il risvolto della medaglia è avere questo enorme successo che se non lo sai gestire ti rimbalza addosso e ti fa pesantemente male”, spiegava. Ha raccontato un mondo dello spettacolo percepito come “non casa mia”, segnato da persone che “vivevano con antidepressivi” e da una crescita “da bambina adultizzata”, più esposta al peso che ai “lustrini”.

L’ex Alice ha sempre rivendicato di essere oggi più serena: una relazione stabile da 13 anni, due figli, una carriera digitale che le permette di restare con la famiglia. Ha lasciato la recitazione undici anni fa e afferma di non avere rimpianti.

“Io sono sempre stata grata ai Cesaroni… mi ha formata e se oggi Micol è quella che è, è anche grazie a quel percorso”. Ha dichiarato di volere “un bene infinito” ad Alice, personaggio al quale continua a identificarsi: “Tutt’ora quando qualcuno chiama Alice mi giro”.

Sull’assenza dalla nuova stagione, ha chiarito di non essere stata coinvolta dalla produzione e di non avere rifiutato per screzi: semplicemente, la sua vita professionale è altrove. Aveva concluso augurando “un grande in bocca al lupo al cast”. È proprio la distanza tra quelle frasi concilianti e il timing del reel su Instagram ad alimentare oggi l’impressione di un contrasto irrisolto fra passato televisivo e presente da content creator.

Cosa resta dopo la polemica: identità, carriera e memoria dei personaggi tv

La vicenda di Micol Olivieri evidenzia un nodo sempre più frequente nel mercato audiovisivo: la difficoltà degli ex bambini prodigio a emanciparsi dall’unico ruolo con cui il grande pubblico li identifica. Nel suo caso, Alice dei Cesaroni resta un marchio affettivo potentissimo per i fan, mentre l’influencer rivendica il diritto a farsi riconoscere per la propria maturità personale.

Il corto circuito fra nostalgia televisiva e costruzione di una nuova identità digitale proseguirà probabilmente anche nelle prossime settimane, parallelamente alla messa in onda della fiction su Canale 5. Da un lato la community chiede celebrazione del passato, dall’altro una donna di 31 anni reclama spazio per la sua biografia presente. Come spesso accade sui social, il vero terreno di scontro non è la riconoscenza, ma il controllo del racconto di sé.

FAQ

Micol Olivieri ha davvero rinnegato la serie I Cesaroni?

No, Micol Olivieri ha sempre dichiarato di essere grata ai Cesaroni, pur raccontando i lati pesanti di quell’esperienza professionale.

Perché il video di Micol Olivieri ha creato una polemica online?

Il video è stato pubblicato nelle ore del ritorno tv dei Cesaroni, spingendo molti fan a leggerlo come frecciata alla fiction.

Micol Olivieri parteciperà alla nuova stagione dei Cesaroni?

No, l’ex attrice ha spiegato di non essere stata coinvolta dalla produzione e di aver lasciato la carriera attoriale undici anni fa.

Qual è oggi il lavoro principale di Micol Olivieri?

Oggi Micol Olivieri lavora come influencer e content creator, attività che le consente di conciliare entrate economiche e presenza coi figli.

Da quali fonti è stata ricostruita la vicenda giornalistica su Micol Olivieri?

La ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache