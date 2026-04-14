Ascolti TV trionfa il ritorno de I Cesaroni delude La Buona Stella

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Ascolti tv 13 aprile 2026: perché vince Canale5 con I Cesaroni

Nella serata di lunedì 13 aprile 2026 il prime time televisivo italiano è stato dominato da Canale5, grazie al ritorno della fiction cult I Cesaroni – Il Ritorno, che ha superato la concorrenza di Rai1 con un distacco netto in termini di share.

Lo scontro principale è andato in scena tra la fiction familiare di Mediaset e il film tv La Buona Stella su Rai1, mentre il resto dell’offerta generalista si è distribuito tra intrattenimento, informazione e cinema.

L’analisi dei dati Auditel evidenzia inoltre l’ottima tenuta dei game show dell’access prime time e la forza strutturale di Uomini e Donne e dei contenitori pomeridiani di Rai1 e Canale5. Il quadro per fasce orarie conferma il duopolio Rai–Mediaset, con Canale5 in vantaggio sul totale giornata e la tenuta dei brand informativi storici, dai telegiornali ai talk di approfondimento.

In sintesi:

I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 guida il prime time con 22.6% di share.

su Canale5 guida il prime time con 22.6% di share. Rai1 regge con La Buona Stella , ma resta staccata in prima serata.

, ma resta staccata in prima serata. Access prime time dominato da La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi .

e . Nel daytime spiccano Uomini e Donne (25.4%) e la solidità dei TG principali.

I Cesaroni guidano il prime time, bene fiction e approfondimento

Nel prime time, I Cesaroni – Il Ritorno su Canale5 conquista 3.486.000 spettatori con il 22.6% di share, confermando la forza del brand guidato da Claudio Amendola e della nostalgia seriale.

Rai1 con La Buona Stella si ferma a 2.768.000 spettatori e al 16.2%, segnando un risultato discreto ma insufficiente nello scontro diretto con la fiction Mediaset.

Tra le altre reti, su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si attesta al 3.9% (622.000 spettatori), mentre Italia1 con il film d’azione The Transporter Legacy ottiene 913.000 spettatori e il 4.9%.

Rai3 prosegue sulla linea dell’approfondimento con Lo Stato delle Cose, seguito da 1.205.000 spettatori (8%), dopo una solida presentazione a 1.281.000 (6.1%).

Nel campo talk, Quarta Repubblica su Rete4 totalizza 658.000 spettatori (5.1%) dopo la presentazione (667.000 – 3.1%), mentre su La7 La Torre di Babele raccoglie 704.000 spettatori (3.7%).

In intrattenimento leggero, GialappaShow su Tv8 cresce a 811.000 spettatori con il 5.2%, confermando il forte richiamo del marchio, mentre sul Nove Little Big Italy si attesta a 469.000 spettatori con il 2.6%.

Access, daytime e fasce Auditel: come cambia l’equilibrio Rai–Mediaset

L’access prime time resta la fascia più competitiva. Su Rai1 Cinque Minuti raggiunge 4.608.000 spettatori (22.2%), seguito da Affari Tuoi a 5.105.000 (23.7%).

Su Canale5 la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, preceduta dallo spin-off Gira La Ruota della Fortuna, vola: 5.578.000 spettatori e il 26% di share, risultando il programma più visto della fascia.

Sul fronte informazione, Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7 ottiene 2.061.000 spettatori (9.6%), superando la soglia dei 2 milioni e confermandosi talk di riferimento.

Nel preserale, L’Eredità su Rai1 domina con 4.891.000 spettatori (29.3%), mentre Avanti un Altro su Canale5 si ferma a 2.900.000 (19.2%).

Nel daytime mattutino, i notiziari restano cardine dell’offerta: il TG1 delle 8 raggiunge il 19.8% (976.000 spettatori), mentre TG5 Mattina arriva al 23.8% con 1.171.000 spettatori.

Il pomeriggio vede il predominio di Canale5: Uomini e Donne tocca il 25.4% (picco al 26% nel finale), Forbidden Fruit il 22.4% e La Forza di una Donna il 24.5%.

Sul fronte Rai, Il Paradiso delle Signore registra 1.624.000 spettatori (18.3%), mentre La Vita in Diretta cresce fino al 21.1% nella seconda parte.

In seconda serata, spicca su Rai2 Il Processo al 90°, che con il 7% raddoppia Sport Mediaset Monday Night (3.5%).

I telegiornali confermano la centralità informativa: l’edizione serale del TG1 guida con 5.128.000 spettatori (26.3%), seguita dal TG5 a 3.993.000 (20.1%) e dal TG3 delle 19 a 1.861.000 (12.9%).

L’analisi per fasce Auditel fotografa un sostanziale equilibrio, con Rai al 36.06% nella mattina e Mediaset al 39.92% nella seconda mattina, fino al 40.86% nella fascia 20–24, dove si concentra il successo di Canale5 trainato da game show e fiction.

Trend confermati e prospettive: la forza dei brand storici in TV

I dati del 13 aprile 2026 certificano la centralità dei brand storici nella competizione televisiva generalista: I Cesaroni, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna, Uomini e Donne, L’Eredità, i grandi TG e i talk di firma come Otto e Mezzo.

La capacità di capitalizzare titoli noti, aggiornarli e distribuirli in fasce strategiche resta la leva principale per presidiare ascolti e raccolta pubblicitaria. Il ritorno delle fiction identitarie e dei formati di game consolidati indica una possibile ulteriore polarizzazione tra grandi marchi e prodotti sperimentali, con effetti diretti sulle strategie editoriali e sulla distribuzione multipiattaforma, da linear a streaming e clip social.

FAQ

Quanto ha fatto I Cesaroni – Il Ritorno il 13 aprile 2026?

Il 13 aprile 2026 I Cesaroni – Il Ritorno hanno registrato 3.486.000 spettatori, pari al 22.6% di share in prima serata.

Chi ha vinto la sfida dell’access prime time tra Rai1 e Canale5?

La vittoria è andata a La Ruota della Fortuna su Canale5 con 5.578.000 spettatori e il 26% di share complessivo.

Qual è stato il programma daytime più seguito su Canale5?

Il programma più seguito è stato Uomini e Donne, con 2.660.000 spettatori e il 25.4% di share, in crescita rispetto ai dati precedenti.

Quale telegiornale serale ha ottenuto lo share più alto?

Il telegiornale serale con lo share più alto è stato il TG1 delle 19:56, con 5.128.000 spettatori e il 26.3%.

Da quali fonti sono stati elaborati questi dati di ascolto TV?

I dati sono stati ricavati da una elaborazione redazionale congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.