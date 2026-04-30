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Guillermo Mariotto racconta le punture dimagranti e i rischi nascosti

Guillermo Mariotto racconta le punture dimagranti e i rischi nascosti

Farmaci GLP-1 per dimagrire: il racconto di Guillermo Mariotto in tv

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Chi: lo stilista e giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto. Cosa: il suo uso passato dei farmaci GLP-1 per dimagrire. Dove: nello studio de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quando: durante una recente puntata dedicata a diete e farmaci dimagranti. Perché: per testimoniare rischi, derive sociali e psicologiche dell’uso off label di medicinali nati per curare diabete e obesità.

In sintesi:

  • Gli agonisti GLP-1 nascono per diabete e obesità, non per dimagrimento estetico rapido.
  • Guillermo Mariotto racconta in tv un breve uso personale delle “punture” GLP-1.
  • L’uso off label è esploso negli Stati Uniti e cresce anche in Italia, preoccupando i medici.
  • La trasformazione estrema del corpo può avere conseguenze emotive e relazionali sottovalutate.

Uso off label dei GLP-1: il caso Mariotto e i rischi sottovalutati

Nello studio di Caterina Balivo, a La Volta Buona, si è affrontato il tema dei farmaci agonisti del GLP-1, nati per trattare diabete e obesità ma sempre più usati per semplice dimagrimento estetico. Il fenomeno, esploso negli Stati Uniti, mostra segnali di espansione anche in Italia, spinto da social network e trasformazioni fisiche di star internazionali.

Guillermo Mariotto ha raccontato di aver provato le “famigerate punture” circa otto anni fa, su suggerimento di alcune principesse arabe. Ha ricordato una prima settimana con “un po’ di nausea”, effetto collaterale tipico dei GLP-1, poi la prosecuzione senza disturbi rilevanti. L’esperienza però si è interrotta bruscamente: *“Mi è passato davanti un piatto di ravioli… e la mia esperienza con le punture è finita”*.

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Mariotto ha descritto come, nel suo ambiente, *“le donne che facevano uso di queste punture dimagrivano tantissimo molto velocemente. I loro mariti poi le lasciavano e si risposavano con altre… E loro perdevano la testa”*. Un quadro che evidenzia non solo i rischi clinici ancora poco noti nel lungo periodo, ma anche le conseguenze psicologiche e relazionali di un dimagrimento estremo e rapidissimo, spesso vissuto senza adeguato supporto medico e psicologico.

Le conseguenze future tra moda del corpo e responsabilità medica

Il racconto di Guillermo Mariotto conferma come i GLP-1 siano ormai percepiti, da una parte del pubblico, come scorciatoia rapida per aderire a ideali estetici irrealistici. L’uso off label, fuori da indicazioni cliniche precise, apre scenari critici: sospensioni improvvise, oscillazioni di peso, fratture di coppia, fragilità emotive.

Per sanità pubblica e media, la sfida sarà evitare che il farmaco diventi un “cosmetico iniettabile”, imponendo rigorose valutazioni mediche, percorsi nutrizionali strutturati e un’informazione televisiva responsabile, capace di raccontare non solo il prima e dopo fisico, ma anche il costo umano a medio-lungo termine.

FAQ

Cosa sono i farmaci GLP-1 usati per dimagrire?

Sono agonisti del recettore GLP-1, nati per il trattamento di diabete di tipo 2 e, in alcuni casi, obesità severa clinicamente diagnosticata.

L’uso dei GLP-1 per dimagrire è sempre legale e sicuro?

Sì, è legale solo se prescritto dal medico secondo indicazioni approvate. No, non è sicuro se assunto off label, senza controllo specialistico strutturato.

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti dei GLP-1?

Sono documentati nausea, vomito, diarrea, stipsi, possibile calo dell’appetito e, raramente, complicanze più serie che richiedono monitoraggio medico continuo.

I GLP-1 possono causare problemi psicologici o relazionali?

Sì, un rapido cambiamento corporeo può incidere su autostima, dinamiche di coppia e relazioni sociali, specie senza supporto psicologico professionale.

Qual è la fonte delle informazioni riportate in questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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