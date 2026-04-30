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Concerto Primo Maggio scaletta cantanti orari e guida completa tv streaming

Concerto Primo Maggio scaletta cantanti orari e guida completa tv streaming

Concerto Primo Maggio 2026 a Roma: guida completa a orari e protagonisti

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Il Concerto del Primo Maggio 2026 riporta la grande musica in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, confermandosi il più importante evento gratuito europeo dedicato a lavoro, diritti e nuova musica. Domani, 1° maggio 2026, dalle 13 a oltre la mezzanotte, si alterneranno star affermate e talenti emergenti sotto la conduzione di Arisa, BigMama e dell’attore Pierpaolo Spollon.
Il Concertone, promosso dai sindacati confederali, offrirà 12 ore di live con un forte taglio sociale, accessibili gratuitamente in piazza e in diretta multipiattaforma su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rainews.it, con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

In sintesi:

  • Concerto Primo Maggio 2026 a Roma, in piazza San Giovanni, dalle 13 a notte fonda.
  • Conducono Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon, con diretta principale su Rai 3.
  • Cast guidato da Geolier, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Irama e molti altri.
  • Grande spazio agli emergenti con Opening e contest 1MNext 2026.

Orari, cast e come seguire il Concertone 2026

La macchina organizzativa del Concerto del Primo Maggio 2026, curata da Massimo Bonelli per iCompany, è entrata nel vivo con le prove sul palco di San Giovanni iniziate il 29 aprile e proseguite fino alla vigilia.
Domani il via è fissato alle 13:00 con l’Opening dedicato agli emergenti, mentre la diretta televisiva su Rai 3 inizierà alle 15:15, con una pausa per il telegiornale e ripresa dalle 20:00 fino a oltre la mezzanotte. L’evento sarà interamente accessibile anche su Rai Radio 2, piattaforma ufficiale, e in streaming su RaiPlay e Rainews.it, per permettere la fruizione anche a chi non potrà raggiungere Roma.

La linea editoriale punta a intercettare il pubblico della Gen Z e non solo: in scaletta spiccano Geolier, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Irama, Chiello, Fulminacci, Frah Quintale, Rocco Hunt, Levante, Rose Villeneuve, Roshelle, Serena Brancale, Sissi, Bresh, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Okgiorgio, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Ditonellapiaga e La Niña.

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Accanto a loro, un secondo blocco di artisti consolida l’asse tra tradizione e contemporaneità: saliranno sul palco Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Delia, Lea Gavino, Mobrici, Nico Arezzo, Primogenito e Rob. Il legame con la storia della musica italiana sarà garantito da nomi come Riccardo Cocciante, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Niccolò Fabi, Litfiba, Ministri, Dolcenera, Paolo Belli, Silvia Salemi e Dardust insieme a Davide Rossi, oltre all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e al duo Maria AntoniettaColombre.

Emergenti, Opening e prospettive future per il Concertone

Il segmento Opening, dalle 13:00, consolida il ruolo del Primo Maggio come piattaforma di scouting nazionale. Quest’anno si esibiranno Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro, in un’area oraria pensata per dare reale visibilità ai nuovi linguaggi musicali.
A loro si affiancheranno le tre vincitrici del contest 1MNext 2026Bambina, Cainero e Cristiana Verardo – selezionate come espressione delle tendenze più fresche della scena indipendente italiana. L’ordine di uscita degli artisti, tradizionalmente decisivo per l’impatto mediatico, verrà comunicato solo la mattina del 1° maggio dall’organizzazione, scelta che mantiene alta l’attenzione del pubblico e dei social fino all’ultimo.

La presenza congiunta di grandi numeri dello streaming e di artisti di culto suggerisce un Concertone 2026 orientato a consolidare il ruolo di Roma come hub della musica live italiana, con ricadute attese su turismo urbano, indotto culturale e visibilità digitale del Paese.

FAQ

Quando inizia il Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma?

Il Concertone inizia alle 13:00 con l’Opening dedicato agli emergenti, mentre la diretta televisiva su Rai 3 parte alle 15:15.

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 in diretta?

È possibile seguirlo gratuitamente su Rai 3, ascoltarlo su Rai Radio 2 e vederlo in streaming su RaiPlay e Rainews.it.

Chi conduce il Concerto del Primo Maggio 2026?

La conduzione è affidata a Arisa, BigMama e all’attore Pierpaolo Spollon, che guideranno l’evento per l’intera giornata.

Che cos’è e come funziona il contest 1MNext 2026?

1MNext 2026 è il concorso ufficiale per emergenti del Concertone; le tre vincitrici, Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, si esibiscono nell’Opening.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Concerto del Primo Maggio?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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