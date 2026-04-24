Michelle Comi diffida Le Iene e tenta di fermare un servizio

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Perché Michelle Comi ha diffidato Le Iene e cosa rivela il servizio

La creator digitale Michelle Comi è finita al centro di un’inchiesta della trasmissione Le Iene, curata da Gaston Zama e andata in onda su Italia 1 il 23 aprile 2026. Nel servizio vengono contestati alla tiktoker contenuti considerati costruiti ad arte per generare odio, attenzione e profitti, dal presunto atto vandalico alla sua auto fino all’adozione a distanza di un bambino senegalese. Dopo l’intervista, Comi ha inviato una diffida formale al programma per tentare di bloccare la messa in onda, sollevando un caso mediatico su etica dell’influencer marketing, responsabilità verso minori e gestione delle narrative sui social. L’emittente ha comunque trasmesso il servizio, ritenendolo di forte interesse pubblico.

In sintesi:

La creator Michelle Comi ha diffidato Le Iene dopo un’intervista già registrata.

ha diffidato dopo un’intervista già registrata. Il servizio contesta presunte messinscene: auto vandalizzata e provocazioni contro i meridionali.

Dubbi anche sulla reale entità dei sostegni economici al bambino senegalese “Momo”.

Il caso riapre il tema della responsabilità sociale e legale degli influencer.

Le accuse a Michelle Comi tra auto vandalizzata, odio online e caso Momo

Nell’inchiesta televisiva, Gaston Zama ricostruisce tre anni di controversie legate a Michelle Comi, definita “professionista dell’indignazione”. Prima fase: l’uso massiccio del proprio corpo e della provocazione per attirare engagement. Poi, dalla fine del 2024, l’escalation.

La creator pubblica dichiarazioni sprezzanti verso i meridionali – *“Dal Po in giù non sono troppo civilizzati”* – e, poche settimane dopo, denuncia sui social un presunto atto vandalico: auto imbrattata con parmigiana e insulti sessisti, accompagnata dalla frase *“Adesso più che mai ho paura a venire a Napoli”*.

Zama fa ascoltare in trasmissione un audio attribuito a un membro dello staff di Comi, in cui si parla apertamente di un piano per inscenare il danneggiamento dell’auto con la parmigiana. Messa davanti alle prove, l’influencer prima nega, poi ammette: *“Sì, lo sapevo (…) mi dispiace e me ne assumo le responsabilità”*.

Il servizio affronta anche il caso di “Momo”, bambino senegalese che la creator afferma di mantenere a distanza: *“Gli pago scuola, cibo e tutto il resto tramite bonifici”*. Il referente contattato da Le Iene parla però di una sola consegna, tra 200 e 300 euro. Un ulteriore audio, attribuito allo staff di Comi, la definisce *“un po’ razzista”* e *“disposta a tutto per hype”*.

La diffida a Le Iene e cosa insegna il caso agli utenti social

Dopo aver registrato l’intervista, Michelle Comi ha inviato a Le Iene una diffida, firmata anche dal suo entourage, per impedire la messa in onda del servizio. Contestualmente, secondo quanto riferito da Zama, è arrivata anche una mail in cui la creator ringrazia il programma per averle “aperto gli occhi”, ma contesta le cifre riportate a proposito di Momo, sostenendo di aver inviato altre somme.

Resta però la discrepanza tra la sua versione e quella del referente in Senegal, che parla di un solo versamento. Il caso evidenzia una criticità strutturale: la trasformazione scientifica dell’indignazione – sui meridionali, sulle donne, sui migranti – in strumento di business digitale.

La vicenda pone responsabilità non solo sugli influencer, ma anche sul pubblico. Le interazioni indignate – commenti, condivisioni, stitch e duetti – hanno contribuito a rendere Comi un volto televisivo, ospite anche di programmi con figure come Piero Chiambretti. In un ecosistema dominato dagli algoritmi, l’arma più efficace contro contenuti manipolatori non è lo sfogo, ma lo scroll silenzioso.

FAQ

Perché Michelle Comi ha diffidato la trasmissione Le Iene?

La diffida è stata inviata per impedire la messa in onda del servizio di Gaston Zama, che contestava presunte messinscene e incongruenze sul caso “Momo”.

Cosa avrebbe inscenato Michelle Comi con l’auto vandalizzata?

Secondo un audio mostrato da Le Iene, l’imbrattamento con parmigiana e scritte sessiste sarebbe stato pianificato dallo staff per ottenere hype e reazioni.

La presunta adozione del bambino Momo risulta confermata?

È confermato solo un versamento tra 200 e 300 euro, secondo il referente in Senegal; Comi sostiene invece di aver inviato più soldi nel tempo.

Qual è il ruolo degli utenti nella crescita di creator controversi?

È decisivo: commenti indignati, condivisioni e stitch alimentano visibilità e introiti pubblicitari, premiando perfino contenuti giudicati offensivi o artificiosamente provocatori.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.