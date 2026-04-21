Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cartabianca riparte stasera in tv con ospiti chiave e temi caldi

È sempre Cartabianca analizza la crisi nello Stretto di Hormuz

Chi: la giornalista Bianca Berlinguer con ospiti come Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni.

Cosa: la nuova puntata di “È sempre Cartabianca” approfondisce la crisi tra Stati Uniti e Iran, le ricadute economiche globali e le tensioni politiche italiane.

Dove: dagli studi Mediaset, in onda su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quando: martedì 21 aprile 2026, in prima serata alle 21.20.

Perché: lo stallo nello Stretto di Hormuz minaccia flussi energetici, mercati finanziari e stabilità politica, mentre l’Italia affronta nuove fratture interne su sovranismo e identità democratica.

In sintesi:

Crisi nello Stretto di Hormuz e confronto tra Stati Uniti e Iran al centro del talk

e al centro del talk Rischio di nuova emergenza energetica globale e rallentamento del Pil mondiale nel 2026

Tensioni politiche italiane dopo la manifestazione leghista dei “Patrioti europei” a Milano

Analisi di Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e intervento dell’attore Alessio Boni

Geopolitica, energia e fratture politiche al centro della puntata

La nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, firmata Videonews, concentra l’attenzione sulla crisi nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il petrolio mondiale. La tregua in Medio Oriente appare fragile e la riapertura dello stretto è durata meno di 24 ore, costringendo molti armatori a lasciare le navi ferme in porto, con assicurazioni e noli in forte rialzo.

Le minacce del presidente americano Donald Trump a Teheran alimentano l’incertezza: gli analisti temono un nuovo shock energetico e il Fondo monetario internazionale prevede un rallentamento del Pil globale nel 2026, accompagnato da inflazione in crescita. Una combinazione che rischia di trasformarsi nella più grave crisi energetica degli ultimi decenni, con ripercussioni su famiglie e imprese europee.

In parallelo, Bianca Berlinguer approfondisce le ricadute politiche in Italia. La manifestazione della Lega con i “Patrioti europei” ha spaccato il dibattito pubblico: il Comune di Milano l’ha definita *“incompatibile con la propria identità democratica”*, mentre tre diversi cortei – opposizione, associazioni e centri sociali – hanno mostrato la crescente polarizzazione sul tema dei sovranismi.

Ospiti, analisi e dove seguire È sempre Cartabianca

Per interpretare gli equilibri geopolitici e le ripercussioni sullo scenario interno, in studio interviene Gianfranco Fini, chiamato a leggere le nuove dinamiche nel centrodestra e l’impatto della crisi internazionale sulla politica italiana. Lo affianca lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, che si concentra sul linguaggio della politica e sulla deriva del confronto pubblico, tra propaganda, semplificazioni e disinformazione.

L’attore Alessio Boni offre invece uno sguardo culturale e civile, collegando le tensioni globali al clima sociale nel Paese. La puntata di “È sempre Cartabianca” andrà in onda martedì 21 aprile 2026 alle 21.20 su Rete 4 ed è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

In questo contesto, la trasmissione punta a fornire strumenti di lettura ai telespettatori, intrecciando cronaca internazionale, conseguenze economiche e divisioni politiche interne, con un approccio dichiaratamente analitico e orientato alla verifica delle fonti.

FAQ

Quando va in onda È sempre Cartabianca il 21 aprile 2026?

Va in onda martedì 21 aprile 2026 in prima serata, a partire dalle ore 21.20, sull’emittente nazionale Rete 4.

Come vedere È sempre Cartabianca in streaming legale?

È possibile seguirlo legalmente in diretta streaming e on demand tramite la piattaforma digitale Mediaset Infinity, accessibile da browser, app mobile e smart tv.

Perché lo Stretto di Hormuz è strategico per l’economia mondiale?

È strategico perché vi transita una quota rilevantissima dell’export globale di petrolio, e ogni blocco provoca rincari energetici immediati e forte volatilità sui mercati finanziari internazionali.

Quali temi italiani saranno discussi nella puntata?

Saranno discussi le polemiche sulla manifestazione leghista dei “Patrioti europei” a Milano, le fratture sui sovranismi e le ricadute sulla maggioranza di governo.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su È sempre Cartabianca?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.