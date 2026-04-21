michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Cartabianca riparte stasera in tv con ospiti chiave e temi caldi

Cartabianca riparte stasera in tv con ospiti chiave e temi caldi

È sempre Cartabianca analizza la crisi nello Stretto di Hormuz

Chi: la giornalista Bianca Berlinguer con ospiti come Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e Alessio Boni.
Cosa: la nuova puntata di “È sempre Cartabianca” approfondisce la crisi tra Stati Uniti e Iran, le ricadute economiche globali e le tensioni politiche italiane.
Dove: dagli studi Mediaset, in onda su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quando: martedì 21 aprile 2026, in prima serata alle 21.20.
Perché: lo stallo nello Stretto di Hormuz minaccia flussi energetici, mercati finanziari e stabilità politica, mentre l’Italia affronta nuove fratture interne su sovranismo e identità democratica.

In sintesi:

  • Crisi nello Stretto di Hormuz e confronto tra Stati Uniti e Iran al centro del talk
  • Rischio di nuova emergenza energetica globale e rallentamento del Pil mondiale nel 2026
  • Tensioni politiche italiane dopo la manifestazione leghista dei “Patrioti europei” a Milano
  • Analisi di Gianfranco Fini, Gianrico Carofiglio e intervento dell’attore Alessio Boni

Geopolitica, energia e fratture politiche al centro della puntata

La nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, firmata Videonews, concentra l’attenzione sulla crisi nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il petrolio mondiale. La tregua in Medio Oriente appare fragile e la riapertura dello stretto è durata meno di 24 ore, costringendo molti armatori a lasciare le navi ferme in porto, con assicurazioni e noli in forte rialzo.

Le minacce del presidente americano Donald Trump a Teheran alimentano l’incertezza: gli analisti temono un nuovo shock energetico e il Fondo monetario internazionale prevede un rallentamento del Pil globale nel 2026, accompagnato da inflazione in crescita. Una combinazione che rischia di trasformarsi nella più grave crisi energetica degli ultimi decenni, con ripercussioni su famiglie e imprese europee.

In parallelo, Bianca Berlinguer approfondisce le ricadute politiche in Italia. La manifestazione della Lega con i “Patrioti europei” ha spaccato il dibattito pubblico: il Comune di Milano l’ha definita *“incompatibile con la propria identità democratica”*, mentre tre diversi cortei – opposizione, associazioni e centri sociali – hanno mostrato la crescente polarizzazione sul tema dei sovranismi.

Ospiti, analisi e dove seguire È sempre Cartabianca

Per interpretare gli equilibri geopolitici e le ripercussioni sullo scenario interno, in studio interviene Gianfranco Fini, chiamato a leggere le nuove dinamiche nel centrodestra e l’impatto della crisi internazionale sulla politica italiana. Lo affianca lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio, che si concentra sul linguaggio della politica e sulla deriva del confronto pubblico, tra propaganda, semplificazioni e disinformazione.

L’attore Alessio Boni offre invece uno sguardo culturale e civile, collegando le tensioni globali al clima sociale nel Paese. La puntata di “È sempre Cartabianca” andrà in onda martedì 21 aprile 2026 alle 21.20 su Rete 4 ed è disponibile in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

In questo contesto, la trasmissione punta a fornire strumenti di lettura ai telespettatori, intrecciando cronaca internazionale, conseguenze economiche e divisioni politiche interne, con un approccio dichiaratamente analitico e orientato alla verifica delle fonti.

FAQ

Quando va in onda È sempre Cartabianca il 21 aprile 2026?

Va in onda martedì 21 aprile 2026 in prima serata, a partire dalle ore 21.20, sull’emittente nazionale Rete 4.

Come vedere È sempre Cartabianca in streaming legale?

È possibile seguirlo legalmente in diretta streaming e on demand tramite la piattaforma digitale Mediaset Infinity, accessibile da browser, app mobile e smart tv.

Perché lo Stretto di Hormuz è strategico per l’economia mondiale?

È strategico perché vi transita una quota rilevantissima dell’export globale di petrolio, e ogni blocco provoca rincari energetici immediati e forte volatilità sui mercati finanziari internazionali.

Quali temi italiani saranno discussi nella puntata?

Saranno discussi le polemiche sulla manifestazione leghista dei “Patrioti europei” a Milano, le fratture sui sovranismi e le ricadute sulla maggioranza di governo.

Qual è la fonte originaria delle informazioni su È sempre Cartabianca?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache