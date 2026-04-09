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Michael Jackson film riscritto rimosse scene su accuse di molestie

Michael Jackson film riscritto rimosse scene su accuse di molestie

Biopic su Michael Jackson cambiato in corsa per un vincolo legale

Il biopic Michael, diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, è stato profondamente modificato in post‑produzione. A Hollywood, tra il 2025 e il 2026, la produzione ha scoperto che alcune scene sulle accuse di molestie a carico di Michael Jackson violavano un vecchio accordo di riservatezza con Jordan Chandler. Per evitare una causa milionaria, gli eredi del cantante hanno finanziato nuove riprese e un terzo atto riscritto, accettando costi extra e un ulteriore rinvio dell’uscita. Il film arriverà nelle sale solo nell’aprile 2026, dopo un complesso compromesso tra verità biografica, tutela legale e controllo creativo della famiglia.

In sintesi:

  • Scene sul raid a Neverland e sulle accuse di molestie completamente rimosse dal montaggio.
  • Accordo di riservatezza con Jordan Chandler ha imposto la riscrittura del terzo atto.
  • L’uscita di Michael slitta ad aprile 2026 dopo tre rinvii ufficiali.
  • Gli eredi di Jackson coprono 10‑15 milioni di costi extra ottenendo maggiore controllo.

Come un patto su Jordan Chandler ha riscritto il film Michael

Secondo indiscrezioni riportate da Deadline, la versione originaria di Michael si apriva con il raid della polizia al Neverland Ranch del 1993. Jaafar Jackson appariva davanti a uno specchio illuminato dalle sirene blu, introducendo direttamente il tema delle accuse di molestie su minori.
Durante il montaggio, gli avvocati della famiglia hanno però ricordato una clausola cruciale legata alla transazione con Jordan Chandler: ogni rappresentazione, anche indiretta, degli eventi collegati al caso è vietata in opere cinematografiche.

Per scongiurare un nuovo contenzioso, la produzione ha fermato la macchina: l’uscita, inizialmente fissata per aprile 2025 e poi rinviata a ottobre 2025, è stata spostata ad aprile 2026. A giugno, cast e troupe sono tornati sul set per 22 giorni di riprese aggiuntive, riscrivendo l’intero terzo atto con un impatto stimato tra i 10 e i 15 milioni di dollari su un budget base di 155 milioni.

Il peso della famiglia Jackson su budget, contenuti e percezione pubblica

L’episodio evidenzia quanto il controllo degli eredi di Michael Jackson condizioni la narrazione cinematografica della sua figura. I costi extra non sono stati sostenuti dallo studio, ma direttamente dalla famiglia, che ha riconosciuto l’errore di valutazione legale e ha finanziato il salvataggio del progetto.
In cambio, i legali degli eredi hanno ottenuto una partecipazione più robusta nella proprietà del film, rafforzando la loro influenza sulle scelte editoriali future.

Resta aperta una domanda chiave per pubblico e critica: come Antoine Fuqua e lo sceneggiatore John Logan abbiano ripensato il racconto per mantenere credibilità biografica senza il capitolo più controverso della vita dell’artista. La risposta si misurerà al botteghino e, soprattutto, nella tenuta del film su Google Trends, social e piattaforme streaming dopo l’uscita.

FAQ

Perché il biopic Michael su Michael Jackson è stato modificato?

Il film è stato modificato perché alcune scene sulle accuse a Michael Jackson violavano una clausola di riservatezza legata a Jordan Chandler.

Quando uscirà il film Michael diretto da Antoine Fuqua?

L’uscita di Michael è attualmente prevista per aprile 2026, dopo rinvii rispetto alle precedenti date del 2025.

Chi ha pagato i costi extra di produzione del film Michael?

I costi aggiuntivi, stimati tra 10 e 15 milioni di dollari, sono stati coperti direttamente dagli eredi di Michael Jackson.

Il biopic Michael affronterà ancora i processi a Michael Jackson?

Sì, ma in forma rielaborata: il film dovrebbe trattare le ombre biografiche evitando riferimenti espliciti a Jordan Chandler e all’accordo legale.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla nostra Redazione.

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