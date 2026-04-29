Michael Fassbender guida Il Diavolo veste Prada 2, estate dei blockbuster

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Michael Jackson e Il Diavolo veste Prada 2: cosa arriva davvero in sala

Il biopic Michael di Antoine Fuqua e il sequel Il Diavolo veste Prada 2 di David Frankel guidano le nuove uscite nelle sale internazionali.

Al centro, la figura controversa di Michael Jackson e il ritorno dell’iconica direttrice di Runway, Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly.

L’uscita è mondiale tra fine aprile e inizio maggio 2026, con forte attenzione di pubblico e industria.

I due titoli riaccendono il dibattito su biopic celebrativi e sequel generazionali, tra nostalgia, aggiornamento ai tempi del lavoro iper-competitivo e necessità di raccontare il lato oscuro del successo.

In sintesi:

Michael punta su famiglia, infanzia traumatica e ascesa del Re del Pop.

punta su famiglia, infanzia traumatica e ascesa del Re del Pop. Jafaar Jackson convince nel ruolo dello zio, Fuqua firma un biopic elegante ma prudente.

convince nel ruolo dello zio, Fuqua firma un biopic elegante ma prudente. Il Diavolo veste Prada 2 aggiorna il culto del 2006 al cinismo lavorativo post-2020.

aggiorna il culto del 2006 al cinismo lavorativo post-2020. Meryl Streep guida un cast storico meno brillante, tra potere, età e precarietà.

Michael di Antoine Fuqua: mito, ferite familiari e limiti del biopic

Con Michael, Antoine Fuqua affronta la sfida più rischiosa: tradurre in cinema la parabola di Michael Jackson senza ridurlo a icona di cartone.

La scelta di Jafaar Jackson, figlio di Jermaine Jackson, si rivela cruciale: la somiglianza fisica, il lavoro su corpo e coreografie e la padronanza dei movimenti restituiscono in scena un Jackson credibile, non imitato ma incarnato.

Il film concentra questo primo capitolo su infanzia, adolescenza e ascesa, tagliando volutamente matrimoni, figli e accuse di pedofilia, rinviate a un secondo episodio già annunciato.

Il nodo più solido dell’opera è il ritratto dei disagi familiari e della violenza psicologica esercitata dal padre-manager Joe Jackson, interpretato da Colman Domingo.

Alcune sequenze sulle punizioni ai Jackson 5 sfiorano il livello da candidatura agli Oscar 2027, ma un trucco poco convincente e dialoghi caricaturali spezzano la tensione, trasformando talvolta Joe in figura quasi grottesca.

Fuqua imposta la regia come un grande videoclip narrativo: montaggio serrato, uso massiccio delle hit, sequenza di Thriller trattata come cuore spettacolare del racconto.

Il risultato è solido ma prudente: agiografico, forte sul trauma familiare, debole sul conflitto interiore più adulto.

L’assenza sostanziale di Janet Jackson e il ruolo marginale di La Toya Jackson, insieme alla figura della madre come angelo domestico, mostrano chiaramente la scelta di privilegiare l’icona rispetto alla complessità del clan.

Al botteghino, i 218,8 milioni di dollari globali nel primo weekend confermano l’interesse planetario, ma la vera prova autoriale sarà il secondo capitolo, quando il film dovrà affrontare la parte più controversa della vita del Re del Pop.

Il Diavolo veste Prada 2: il mito Miranda nella giungla del lavoro 2026

Il Diavolo veste Prada 2 riporta al cinema la redazione di Runway e ricolloca vent’anni dopo personaggi diventati simboli pop della cultura fashion.

Alla regia torna David Frankel; nel cast, di nuovo, Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci.

Qui la novità principale non è estetica, ma sociale: il sequel abbandona il sogno meritocratico del 2006 e abbraccia il cinismo lavorativo dei nostri tempi.

Andy, interpretata da una quarantenne Anne Hathaway, viene licenziata da una grande testata nonostante una carriera solida e un premio prestigioso.

Costretta a rientrare “con la coda tra le gambe” nel mondo di Runway, si ritrova in una New York ancora più competitiva, tra trasferte estenuanti – inclusa una missione intercontinentale con performance di una spigolosa Lady Gaga – e giochi di potere che non lasciano spazio alle illusioni.

Il racconto fotografa un ecosistema che consuma soprattutto le donne over 40, anche ai vertici.

Rispetto al primo film, il sequel perde la magia della scalata e della trasformazione personale: i nuovi personaggi risultano più cupi e monodimensionali, i meccanismi di redazione meno brillanti e divertenti.

Persino il brillante Nigel di Stanley Tucci appare appesantito da una scrittura più didascalica, che ne smorza l’ironia.

In questo contesto, Miranda di Meryl Streep evolve in figura quasi materna, pur restando il baricentro carismatico del film e il principale motivo d’interesse per il pubblico storico.

Biopic, sequel e futuro: come cambiano mito e lavoro sul grande schermo

Michael e Il Diavolo veste Prada 2 mostrano due tendenze convergenti del cinema mainstream 2026: la dipendenza da franchise e figure iconiche e la necessità di reinterpretarle alla luce di nuove sensibilità.

Nel biopic, il prossimo capitolo su Michael Jackson dovrà misurarsi con accuse e controversie che il primo film ha solo sfiorato; il rischio di scontro tra fan e critica è altissimo, ma anche il potenziale di ridefinire la memoria collettiva del Re del Pop.

Nel sequel di Frankel, il vero tema non è più la moda ma il costo psicologico della carriera in un mercato del lavoro instabile e spietato verso chi invecchia.

Il successo o il fallimento di questi due titoli, tra box office e percezione critica, influenzerà il modo in cui Hollywood gestirà prossimi biopic “di famiglia” e revival di cult generazionali.

La domanda che resta aperta è se il pubblico preferisca un racconto rassicurante del mito o una lettura più scomoda ma aderente alla complessità del presente.

FAQ

Quando esce il film Michael su Michael Jackson nei cinema italiani?

Ufficialmente, Michael esce nelle sale italiane tra fine aprile e inizio maggio 2026, con distribuzione ampia nelle principali città.

Quanto ha incassato Michael al botteghino nel primo weekend mondiale?

Secondo i dati di distribuzione, Michael ha incassato circa 218,8 milioni di dollari globali nel primo fine settimana.

Il Diavolo veste Prada 2 è adatto anche a chi non ha visto il primo film?

Sì, il sequel è comprensibile anche senza il primo, ma conoscere il film del 2006 arricchisce personaggi e dinamiche.

Qual è l’elemento più criticato di Il Diavolo veste Prada 2?

Principalmente, viene criticata la perdita di ironia e leggerezza, sostituite da trame lavorative ciniche e personaggi meno sfaccettati.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa analisi cinematografica?

Questa analisi deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.