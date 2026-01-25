Meta prepara svolta su WhatsApp con abbonamento senza pubblicità, utenti divisi su costi reali e benefici promessi

Pubblicità su WhatsApp? Meta testa un abbonamento per evitarle

Annunci e nuovi modelli di business

L’ecosistema di WhatsApp, controllato da Meta, sta cambiando rapidamente per spingere su entrate pubblicitarie senza toccare l’integrità delle chat private. Gli annunci sono in arrivo in aree considerate “pubbliche”, come aggiornamenti di Stato e canali, dove brand, aziende e creator possono intercettare utenti già predisposti alla scoperta di contenuti.

Questa scelta avvicina la piattaforma alla logica di distribuzione tipica di Instagram e Facebook, concentrando la monetizzazione nelle sezioni di broadcasting di massa e lasciando intatte le conversazioni end-to-end. Per i marketer significa accesso a un bacino di oltre due miliardi di account con un formato percepito come meno invasivo rispetto a banner e pop-up tradizionali.

Allo stesso tempo, però, il passaggio da semplice app di messaggistica a infrastruttura di comunicazione-commerciale aumenta il rischio di saturazione. L’equilibrio tra utilità del messaggio sponsorizzato e fastidio percepito diventa cruciale per non deprimere tassi di apertura, fidelizzazione e tempo di permanenza.

Abbonamento per un’esperienza “pulita”

Per gli utenti più allergici alla pubblicità, Meta sta valutando un modello a pagamento che consenta di ridurre o azzerare la presenza di annunci nelle sezioni interessate. L’idea è offrire una versione premium con interfaccia più pulita, mantenendo una versione gratuita sostenuta dal marketing digitale.

Il piano in test punterebbe su un abbonamento, verosimilmente mensile o annuale, ma al momento non sono trapelate fasce di prezzo, bundle né eventuali benefici extra oltre alla rimozione degli annunci. L’obiettivo strategico è duplice: monetizzare gli heavy user disposti a pagare per la privacy percepita e, parallelamente, continuare a vendere spazi pubblicitari sulla base del pubblico gratuito.

Chi sceglierà di non pagare potrà continuare a usare WhatsApp senza limitazioni nelle funzioni core, accettando però la comparsa di inserzioni in Stato e canali. La distinzione chiara tra aree personali e spazi sponsorizzati è il pilastro reputazionale della piattaforma in questa fase di transizione.

Impatto su utenti, creator e aziende

Se il modello dovesse entrare a regime a livello globale, creator e brand su WhatsApp potrebbero beneficiare di una segmentazione più raffinata tra pubblico gratuito e abbonati, con metriche differenziate di engagement. Gli utenti paganti rappresenterebbero una fascia a forte valore, interessata più alla qualità delle interazioni che alla quantità dei contenuti push.

Per le aziende, la nuova architettura apre scenari di campagne multicanale dove canali, Stati e messaggistica business convergono in funnel misurabili, dall’awareness fino alla conversione. Un eccesso di pressione pubblicitaria, però, rischierebbe di innescare migrazioni verso piattaforme concorrenti o verso canali di comunicazione alternativi come Telegram e Signal.

Nei prossimi mesi i test su abbonamento e annunci forniranno a Meta dati preziosi su tassi di opt-in, disponibilità a pagare e soglia di tolleranza degli utenti. La sfida sarà mantenere l’app percepita come essenziale e affidabile, pur trasformandola in una macchina di monetizzazione scalabile.

FAQ

D: Gli annunci compariranno anche nelle chat private?

R: No, la sperimentazione riguarda solo aggiornamenti di Stato e canali, non le conversazioni private end-to-end.

D: Sarà obbligatorio pagare un abbonamento per continuare a usare WhatsApp?

R: No, l’utilizzo dell’app resterà gratuito; l’abbonamento servirebbe solo a evitare la pubblicità.

D: Si conosce già il prezzo dell’abbonamento senza pubblicità?

R: Al momento non sono stati comunicati né il costo né la durata esatta del piano (mensile o annuale).

D: Cosa cambia per creator e aziende con l’introduzione degli annunci?

R: Potranno usare Stato e canali di WhatsApp come spazi sponsorizzati per raggiungere utenti in modo diretto e tracciabile.

D: L’abbonamento offrirà anche funzioni aggiuntive oltre alla rimozione degli spot?

R: Al momento i test si concentrano principalmente sull’assenza di pubblicità; ulteriori vantaggi non sono stati dettagliati.

D: Gli utenti che non pagano vedranno più pubblicità rispetto a oggi?

R: Sì, rispetto alla situazione attuale verranno inseriti annunci nelle sezioni pubbliche, ma non nelle chat.

D: Quando verrà lanciato il nuovo modello in modo ufficiale?

R: Non esiste ancora una data certa; il rollout dipenderà dai risultati dei test in corso e dai feedback degli utenti.

D: Qual è la fonte giornalistica originale che ha riportato per prima questi test?

R: Le informazioni iniziali sono state diffuse da testate tech specializzate e riportate dalla stampa, tra cui un articolo citato come riferimento da HDblog.