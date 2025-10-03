Meta introduce opzioni personalizzate per la scelta del tipo di feed social ottimizzando esperienza utente

Meta e il digital services act: obblighi e limiti

Meta, gigante tecnologico di Menlo Park, si trova sotto i riflettori in seguito all’applicazione del Digital Services Act (DSA), normativa europea che impone restrizioni rigorose sulle pratiche di gestione dei contenuti online. In forza di questo regolamento, le piattaforme devono garantire agli utenti trasparenza e controllo sulle modalità di fruizione dei contenuti, vietando esplicitamente l’uso di dark pattern, cioè strategie di design ingannevoli che manipolano le scelte degli utenti a favore degli interessi aziendali. Nel contesto social, ciò si traduce nell’obbligo per Meta di consentire l’impostazione permanente di un feed non profilato, in particolare uno ordinato cronologicamente, che rispetti la libertà di scelta senza favorire algoritmi che privilegiano contenuti in base a dati personali. Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta conseguenze legali e sanzioni significative, sottolineando come il DSA stia ridefinendo in modo incisivo i confini delle responsabilità delle piattaforme digitali a tutela dei diritti degli utenti.

Il problema del feed algoritmico e la decisione del giudice olandese

Il cuore della controversia riguarda la modalità con cui Meta gestisce l’ordine di visualizzazione dei contenuti su Facebook e Instagram. Attualmente, la maggioranza degli utenti è vincolata a un feed algoritmico che ordina i post non in base alla cronologia, ma a un’elaborazione personalizzata dei dati, finalizzata a massimizzare l’engagement e la permanenza sulle piattaforme. Sebbene esista un’opzione per passare a un feed cronologico, questa scelta non viene mantenuta in modo stabile: all’apertura successiva delle app o della versione web, il sistema torna automaticamente al feed algoritmico. Tale comportamento è stato giudicato un “dark pattern” dal tribunale olandese, poiché induce gli utenti a utilizzare una funzione diversa da quella da loro preferita, violando così esplicitamente le disposizioni del Digital Services Act.

La sentenza impone quindi a Meta di eliminare questa pratica, obbligandola a permettere agli utenti di selezionare e conservare definitivamente il tipo di feed che preferiscono, sia esso algoritmico o cronologico. Il giudice ha sottolineato che la libertà di scelta è un principio cardine sancito dal DSA e che l’attuale impostazione limita ingiustamente questa libertà. Il ripristino automatico del feed basato sulla profilazione rappresenta una manipolazione indiretta inaccettabile nella regolamentazione europea.

Meta ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso, sostenendo che la questione dovrebbe essere affrontata a livello della Commissione europea piuttosto che tramite giudizi nazionali. Tuttavia, questa decisione olandese segna un precedente importante, evidenziando come l’applicazione pratica del DSA cominci a incidere concretamente sulle strategie delle piattaforme più potenti al mondo, spingendole a rivedere modelli di interazione e personalizzazione fino ad oggi dati per scontati.

Conseguenze per Meta e prospettive future sull’uso del feed cronologico

La sentenza olandese rappresenta un punto di svolta significativo per Meta, imponendo un cambio di paradigma nella gestione dei feed su Facebook e Instagram. L’obbligo di garantire una scelta stabile e permanente tra feed algoritmico e cronologico coinvolge direttamente l’architettura del servizio offerto agli utenti, con possibili ripercussioni anche sul modello di business basato sull’ottimizzazione del tempo trascorso sulle piattaforme. Il rischio di sanzioni giornaliere fino a 100.000 euro sottolinea la serietà con cui le autorità europee intendono applicare il DSA, e Meta dovrà necessariamente adeguarsi o affrontare pesanti conseguenze economiche e reputazionali.

Questa decisione potrebbe aprire la strada a una revisione più ampia delle dinamiche di personalizzazione dei contenuti sui social network, spingendo verso una maggiore trasparenza e controllo da parte degli utenti. L’adozione obbligatoria del feed cronologico, se effettivamente implementata, rappresenterà un precedente rilevante per la tutela della privacy e della libertà di scelta digitale in tutta l’Unione Europea.

Nonostante l’appello annunciato da Meta, la pronuncia del tribunale olandese indica una crescente volontà regolatoria di limitare pratiche che favoriscono la profilazione indiscriminata e lo sfruttamento algoritmico, stabilendo uno standard cui altre piattaforme e giurisdizioni potrebbero presto conformarsi. Sul medio termine, la questione potrebbe sollevare un dibattito più ampio sulle modalità con cui bilanciare personalizzazione, user experience e salvaguardia dei diritti fondamentali nel contesto digitale.