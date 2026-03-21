Home / EVENTI / Ottantacinquenne ligure trionfa nel campionato mondiale di pesto genovese e conquista i giudici

Campionato mondiale di pesto a Genova, trionfa la ligure Carla Pensa

Chi: Carla Pensa, classe 1940, fruttivendola in pensione di Roccatagliata (Comune di Neirone, Genova).

Che cosa: proclamata nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio, vincendo su 100 concorrenti internazionali.

Dove: nel centro storico di Genova, durante il Campionato mondiale di pesto al mortaio.

Quando: proclamazione alle 16.30, da parte della sindaca di Genova Silvia Salis, al termine di una giornata di gara.

Perché: la giuria l’ha premiata per manualità, cremosità, colore e perfetta armonia dei sapori, simbolo dell’eccellenza gastronomica ligure.

In sintesi:

Carla Pensa , 84 anni, vince il Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio.

, 84 anni, vince il Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio. In gara 100 concorrenti da tutto il mondo, selezionati da 30 giudici esperti.

Ricetta codificata con ingredienti dop liguri e italiani di alta qualità certificata.

Premi speciali a Mareme Cisse e a Craig Stanley Wales, arrivato dalle Hawaii.

Come si è decisa la finale del Campionato mondiale di pesto

Nel Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio di Genova, 100 concorrenti provenienti da diversi Paesi si sono sfidati seguendo una ricetta rigidamente codificata.

I 30 giudici, tutti esperti di gastronomia e tradizione ligure, hanno dapprima selezionato 10 superfinalisti, quindi individuato la vincitrice assoluta.

Tutti i finalisti hanno utilizzato gli stessi ingredienti certificati: pinoli italiani, aglio di Vessalico, basilico genovese dop, olio extravergine di oliva “Riviera Ligure” dop, Parmigiano Reggiano Stravecchio, Pecorino Sardo stagionato e sale grosso delle Saline di Trapani.

La valutazione si è basata su cinque criteri tecnici: manualità e gestione dello spazio di lavoro, finezza del pestato, cremosità della salsa, intensità e brillantezza del colore, soprattutto equilibrio e armonia complessiva dei sapori.

La sindaca Silvia Salis ha proclamato vincitrice Carla Pensa, accolta dagli applausi di tutta Genova e insignita del tradizionale premio simbolo del concorso, il prestigioso “pestello d’oro”.

Dalla sorpresa in gara ai riconoscimenti internazionali legati al pesto

La vittoria di Carla Pensa è ancora più significativa perché il suo nome è stato inserito tra i 100 concorrenti all’ultimo momento, confermando il forte radicamento domestico della tradizione del pesto al mortaio.

La giornata ha celebrato anche la cultura gastronomica come strumento di dialogo. Durante la cerimonia conclusiva è stato assegnato il premio letterario Pietro Cheli, alla prima edizione, alla scrittrice senegalese Mareme Cisse per il libro “Sogni di Zenzero”, edito da Slow Food Editore.

L’Associazione Culturale “A Compagna” ha inoltre consegnato la tradizionale targa al concorrente arrivato da più lontano: quest’anno il riconoscimento è andato a Craig Stanley Wales, originario delle Hawaii, a conferma dell’attrattività globale del pesto genovese come icona del made in Italy agroalimentare.

FAQ

Chi è Carla Pensa, nuova campionessa mondiale di pesto?

Carla Pensa è una fruttivendola in pensione, classe 1940, residente a Roccatagliata nel Comune di Neirone, nell’entroterra di Genova.

Quali ingredienti prevede il vero pesto genovese al mortaio?

Il vero pesto usa basilico genovese dop, pinoli italiani, aglio di Vessalico, olio “Riviera Ligure” dop, Parmigiano Reggiano Stravecchio, Pecorino Sardo stagionato e sale grosso.

Come viene giudicato il pesto nel Campionato mondiale di Genova?

Il pesto è valutato su cinque criteri: manualità, organizzazione del banco, finezza del pestato, cremosità, colore e armonia complessiva dei sapori.

Chi ha vinto il premio letterario Pietro Cheli legato all’evento?

Il premio Pietro Cheli è stato assegnato a Mareme Cisse per il libro “Sogni di Zenzero”, pubblicato da Slow Food Editore.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul Campionato di pesto?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.