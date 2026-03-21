michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Ottantacinquenne ligure trionfa nel campionato mondiale di pesto genovese e conquista i giudici

Ottantacinquenne ligure trionfa nel campionato mondiale di pesto genovese e conquista i giudici

Campionato mondiale di pesto a Genova, trionfa la ligure Carla Pensa

Chi: Carla Pensa, classe 1940, fruttivendola in pensione di Roccatagliata (Comune di Neirone, Genova).
Che cosa: proclamata nuova campionessa del mondo di pesto genovese al mortaio, vincendo su 100 concorrenti internazionali.
Dove: nel centro storico di Genova, durante il Campionato mondiale di pesto al mortaio.

Quando: proclamazione alle 16.30, da parte della sindaca di Genova Silvia Salis, al termine di una giornata di gara.
Perché: la giuria l’ha premiata per manualità, cremosità, colore e perfetta armonia dei sapori, simbolo dell’eccellenza gastronomica ligure.

In sintesi:

  • Carla Pensa, 84 anni, vince il Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio.
  • In gara 100 concorrenti da tutto il mondo, selezionati da 30 giudici esperti.
  • Ricetta codificata con ingredienti dop liguri e italiani di alta qualità certificata.
  • Premi speciali a Mareme Cisse e a Craig Stanley Wales, arrivato dalle Hawaii.

Come si è decisa la finale del Campionato mondiale di pesto

Nel Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio di Genova, 100 concorrenti provenienti da diversi Paesi si sono sfidati seguendo una ricetta rigidamente codificata.
I 30 giudici, tutti esperti di gastronomia e tradizione ligure, hanno dapprima selezionato 10 superfinalisti, quindi individuato la vincitrice assoluta.

Tutti i finalisti hanno utilizzato gli stessi ingredienti certificati: pinoli italiani, aglio di Vessalico, basilico genovese dop, olio extravergine di oliva “Riviera Ligure” dop, Parmigiano Reggiano Stravecchio, Pecorino Sardo stagionato e sale grosso delle Saline di Trapani.
La valutazione si è basata su cinque criteri tecnici: manualità e gestione dello spazio di lavoro, finezza del pestato, cremosità della salsa, intensità e brillantezza del colore, soprattutto equilibrio e armonia complessiva dei sapori.

La sindaca Silvia Salis ha proclamato vincitrice Carla Pensa, accolta dagli applausi di tutta Genova e insignita del tradizionale premio simbolo del concorso, il prestigioso “pestello d’oro”.

Dalla sorpresa in gara ai riconoscimenti internazionali legati al pesto

La vittoria di Carla Pensa è ancora più significativa perché il suo nome è stato inserito tra i 100 concorrenti all’ultimo momento, confermando il forte radicamento domestico della tradizione del pesto al mortaio.

La giornata ha celebrato anche la cultura gastronomica come strumento di dialogo. Durante la cerimonia conclusiva è stato assegnato il premio letterario Pietro Cheli, alla prima edizione, alla scrittrice senegalese Mareme Cisse per il libro “Sogni di Zenzero”, edito da Slow Food Editore.

L’Associazione Culturale “A Compagna” ha inoltre consegnato la tradizionale targa al concorrente arrivato da più lontano: quest’anno il riconoscimento è andato a Craig Stanley Wales, originario delle Hawaii, a conferma dell’attrattività globale del pesto genovese come icona del made in Italy agroalimentare.

FAQ

Chi è Carla Pensa, nuova campionessa mondiale di pesto?

Carla Pensa è una fruttivendola in pensione, classe 1940, residente a Roccatagliata nel Comune di Neirone, nell’entroterra di Genova.

Quali ingredienti prevede il vero pesto genovese al mortaio?

Il vero pesto usa basilico genovese dop, pinoli italiani, aglio di Vessalico, olio “Riviera Ligure” dop, Parmigiano Reggiano Stravecchio, Pecorino Sardo stagionato e sale grosso.

Come viene giudicato il pesto nel Campionato mondiale di Genova?

Il pesto è valutato su cinque criteri: manualità, organizzazione del banco, finezza del pestato, cremosità, colore e armonia complessiva dei sapori.

Chi ha vinto il premio letterario Pietro Cheli legato all’evento?

Il premio Pietro Cheli è stato assegnato a Mareme Cisse per il libro “Sogni di Zenzero”, pubblicato da Slow Food Editore.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul Campionato di pesto?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache