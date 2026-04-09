Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mario Lenti svela i veri motivi dell’addio a Uomini e Donne

Perché Mario Lenti è sparito da Uomini e Donne e cosa succede ora

Lo storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Mario Lenti, è improvvisamente assente dalla trasmissione di Maria De Filippi. Dopo settimane di silenzio, l’ex protagonista legato televisivamente a Gemma Galgani e Cinzia Paolini è ricomparso come ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, dove ha chiarito i motivi dell’allontanamento.

L’intervista, realizzata online, ha permesso di ricostruire cosa è accaduto negli ultimi mesi, tra impegni professionali e una nuova frequentazione sentimentale nata fuori dallo studio.

Il caso interessa il pubblico perché tocca uno dei volti più discussi del parterre Over, aprendo interrogativi sul suo eventuale ritorno in tv e sul reale rapporto con le dame e con l’opinionista Gianni Sperti.

In sintesi:

Mario Lenti ha lasciato Uomini e Donne per impegni di lavoro non rinviabili.

ha lasciato Uomini e Donne per impegni di lavoro non rinviabili. Lontano dalle telecamere ha iniziato a frequentare una nuova donna conosciuta sui social.

Per ora non prevede un rientro stabile nel programma di Maria De Filippi .

. Ha chiarito i rapporti con Gemma Galgani, Cinzia Paolini e Gianni Sperti.

Perché Mario Lenti ha lasciato il programma e la nuova frequentazione

Nel corso di Casa Lollo, Mario Lenti ha ricostruito l’origine della sua assenza: “Sono uscito perché avevo del lavoro in sospeso”. Una scelta presentata come dettata prima di tutto da esigenze professionali, con un’uscita che inizialmente doveva durare “due o tre settimane”.

Parallelamente, lontano dallo studio, è arrivata una svolta personale. L’ex cavaliere racconta di aver conosciuto una donna che lo aveva contattato in precedenza: “Le consigliai di venire a corteggiarmi, ma lei mi disse che aveva paura, che le telecamere le facevano paura”.

Saputo del suo allontanamento per motivi di lavoro, i due hanno approfittato della situazione per approfondire la conoscenza. Oggi Lenti parla di una frequentazione stabile, pur senza etichette definitive: ritiene però che sia il tipo di donna che vorrebbe al suo fianco e, proprio per questo, al momento non manifesta alcun reale interesse a rientrare nel parterre televisivo.

Un eventuale ritorno in futuro non viene escluso in assoluto – precedenti come quello di Riccardo Guarnieri lo dimostrano – ma oggi Uomini e Donne è per lui “solo un ricordo”, con il focus spostato sulla vita privata.

I retroscena su Gemma, Cinzia e il rapporto con Gianni Sperti

Nell’intervista Mario Lenti ha affrontato anche i nodi più discussi del suo percorso televisivo, a partire dalle ex dame. Su Cinzia Paolini sottolinea fascino ed eleganza, ma con una riserva: “Certe volte mi spiazza e non dice le cose come dovrebbe, le cambia. Saranno le telecamere ma enfatizza un po’ tutto”.

Parole chiare anche su Gianni Sperti, definito un professionista con un ruolo molto preciso nel meccanismo del dating show: “La cosa che mi faceva arrabbiare era l’esagerazione di Gianni. Capisco che doveva provocare per avere una mia reazione, il suo intento era animare il programma ma esagerava, poteva farlo con più garbo”.

Il passaggio più delicato riguarda però Gemma Galgani. Lenti la descrive come una donna in cerca di affetto, da gestire con tatto: “Mi stava appresso, poverina. Dovevo gestire anche lei in modo simpatico”.

Sul presunto coinvolgimento sentimentale è netto: “Il bacio con Gemma non c’è stato, l’abbracciavo ma lei ha sentito cose che non c’erano. Pensava fosse amore, invece era protezione. Sono stato frainteso”. Una ricostruzione che ridimensiona la narrazione romantica vista in studio, spostando l’attenzione sul tema delle percezioni diverse davanti alle telecamere.

FAQ

Perché Mario Lenti ha lasciato Uomini e Donne davvero

La decisione è stata presa, secondo Mario Lenti, principalmente per motivi lavorativi urgenti, ai quali si è poi aggiunta la volontà di approfondire una nuova conoscenza lontano dalle dinamiche televisive.

Mario Lenti tornerà nel parterre del Trono Over

Al momento Lenti non programma un ritorno stabile. Riconosce la possibilità teorica, seguendo l’esempio di altri protagonisti, ma oggi preferisce concentrarsi su lavoro e vita privata.

Che tipo di rapporto ha oggi con Gemma Galgani

Il rapporto con Gemma Galgani viene descritto come cordiale ma chiuso. Lui ribadisce che il suo atteggiamento era di protezione, non di coinvolgimento amoroso, e che il presunto bacio non è mai avvenuto.

Cosa pensa Mario Lenti di Gianni Sperti

Lenti riconosce a Gianni Sperti il ruolo di provocatore del programma, ma critica l’eccesso di toni, ritenendo che le sue reazioni venissero spinte oltre il necessario per esigenze televisive.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica di notizie provenienti congiuntamente dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.