Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lady Gaga protagonista inattesa nel sequel de Il Diavolo Veste Prada

Lady Gaga protagonista del cameo chiave in Il Diavolo Veste Prada 2

In Il Diavolo Veste Prada 2, uscito nelle sale nel 2026, Lady Gaga interpreta sé stessa in un cameo girato a Milano.

La cantante è stata coinvolta direttamente da Meryl Streep e dal regista per una scena cardine ambientata alla sfilata all’Accademia di Brera, dopo i tagli al budget della rivista di Miranda Priestly.

Lady Gaga non solo canta sulle passerelle del film, ma entra anche nel gioco di potere editoriale tra Miranda, Nigel e la nuova proprietà, offrendo una sequenza che unisce moda, musica e retroscena industriali del fashion system.

In sintesi:

Lady Gaga appare in Il Diavolo Veste Prada 2 come sé stessa in un cameo a Milano.

appare in Il Diavolo Veste Prada 2 come sé stessa in un cameo a Milano. La sequenza avviene durante una sfilata all’Accademia di Brera, con budget della rivista ridotto.

Miranda sceglie Gaga al posto di John Legend , sfruttando un “favore” mai saldato.

, sfruttando un “favore” mai saldato. La cantante reindossa l’iconico abito Versace dei Grammy 2012, cantando Shape Of A Woman.

Come nasce il cameo milanese e cosa succede nella scena chiave

Il cameo di Lady Gaga nasce da una telefonata reale di Meryl Streep, come raccontato a iHeartRadio: “L’ho chiamata personalmente, le ho solo detto: ‘Lo faresti? Perché sarebbe davvero una bomba’, e lei ha risposto di sì”.

Nel film accade lo stesso: è Miranda Priestly a contattare Gaga quando, dopo la morte di Irv Ravitz e l’arrivo del figlio alla guida di Elias-Clarke, la rivista subisce tagli drastici. Il budget per la sfilata milanese non consente più di ingaggiare la prima scelta, John Legend, causa costi di trasporto del pianoforte.

Miranda opta allora per “qualcuno che le deve dei favori”, ovvero Lady Gaga, che accetta di esibirsi senza cachet, trasformando un vincolo economico in un colpo di scena narrativo e di immagine per la rivista.

Nel backstage milanese, l’incontro tra Miranda e Lady Gaga è tutt’altro che cordiale.

La cantante la accoglie dicendo di sapere di non piacerle e le rinfaccia la telefonata di Nigel, che l’avrebbe minacciata di escluderla dalle copertine se non avesse cantato alla sfilata. Miranda replica con un gelido “Che strano che Nigel abbia detto questo, non è da lui”, lasciando intendere allo spettatore che l’ordine partisse in realtà da lei stessa.

La scena rafforza il tratto manipolatorio di Miranda e incastra Gaga nel gioco di ricatti e favori che regola il potere mediatico nel film.

Quando inizia la sfilata all’Accademia di Brera, Lady Gaga domina la passerella cantando Shape Of A Woman.

Indossa un abito nero con corpetto strutturato, spalle pronunciate, gonna in rete e maschera decorata da cristalli Swarovski, look che sui social viene inizialmente spacciato come riciclo dal Met Gala 2022. In realtà, come ricostruito successivamente, si tratta dell’abito Versace che la cantante aveva davvero indossato ai Grammy 2012, scelta che rafforza il legame tra realtà e finzione, oltre a soddisfare il fandom più attento agli archivi di stile.

La sfilata è girata con numerosi ciak e angolazioni diverse, trasformando il cameo in una vera sequenza musicale.

L’interpretazione di Gaga è a cappella per buona parte delle riprese, elemento confermato dalle testimonianze dal set e percepibile nel mix finale del film, che valorizza la voce dal vivo come fattore di autenticità. Per la produzione, la sua presenza consente di aggiornare il brand Devil Wears Prada al linguaggio pop contemporaneo, con un’operazione di marketing perfettamente integrata nella trama.

Racconto dal set e impatto culturale della presenza di Lady Gaga

Un prezioso sguardo dietro le quinte arriva dalla giornalista di Adnkronos Federica Mochi, presente sul set come comparsa durante la notte di riprese a Brera.

Nel suo resoconto, Mochi descrive Lady Gaga che ritorna in scena con l’abito nero strutturato e la maschera di cristalli, cantando più volte a cappella per ore: “Lei canta magnificamente a cappella, senza musica e sembra irreale quello a chi stiamo partecipando”.

La cronaca insiste sulla disciplina della cantante, definita “inflessibile” anche quando il costume inizia a cedere, tra maniche che si staccano e gonne che rischiano di farla inciampare, segno di un approccio estremamente professionale.

Mochi racconta inoltre i tanti cambi di luce e le ripetizioni dei movimenti sulla passerella, a testimonianza di una costruzione visiva complessa per pochi minuti in scena.

Prima di lasciare il set, Lady Gaga torna sulla passerella per salutare comparse e troupe, che la omaggiano con lunghi applausi e standing ovation. Poco dopo, in lontananza, appare anche Meryl Streep in un completo bianco, suscitando la stessa reazione.

Le riprese si concludono a tarda notte, suggellando una delle sequenze simbolo del sequel, destinata a circolare sui social per il riuso dell’archivio Versace e per la forza iconica dell’abbinamento Streep–Gaga in un unico quadro narrativo.

Un cameo strategico tra fan service, moda d’archivio e futuro del franchise

La partecipazione di Lady Gaga in Il Diavolo Veste Prada 2 non è un semplice omaggio, ma una mossa strategica.

Coniuga la storia del primo film con il nuovo corso dell’industria della moda, dominata da popstar, social e archivio. Il riutilizzo del look dei Grammy 2012 dialoga con il trend reale del rewear di abiti iconici, sempre più centrale nella narrazione fashion sostenibile.

Il cameo consolida inoltre il rapporto tra Gaga e il cinema di alto profilo, dopo esperienze come A Star Is Born e House of Gucci, e apre la porta a possibili sviluppi: nuovi brani originali per il franchise, ulteriori apparizioni o perfino uno spin-off che incroci musica e giornalismo di moda.

FAQ

Che ruolo interpreta Lady Gaga in Il Diavolo Veste Prada 2?

In Il Diavolo Veste Prada 2 Lady Gaga interpreta sé stessa, cantante ospite della sfilata milanese organizzata da Miranda Priestly all’Accademia di Brera.

Dove è stato girato il cameo di Lady Gaga nel film?

Il cameo di Lady Gaga è stato girato a Milano, principalmente negli spazi dell’Accademia di Brera, trasformata nel set della sfilata centrale del film.

Che abito indossa Lady Gaga durante la sfilata nel film?

Lady Gaga indossa un abito nero strutturato Versace già sfoggiato ai Grammy 2012, con corpetto scultoreo, spalle importanti, gonna in rete e maschera con cristalli Swarovski.

Quale canzone canta Lady Gaga in Il Diavolo Veste Prada 2?

Nel film Lady Gaga interpreta il brano Shape Of A Woman, eseguendolo dal vivo durante l’intera sfilata milanese all’Accademia di Brera.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia sul film?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.