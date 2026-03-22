Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier rilancia Domenica In con il ritorno di Peppe Iodice

Domenica In del 22 marzo: ospiti, chiarimenti in diretta e attualità

Chi: Mara Venier, con ospiti tra cui Peppe Iodice, Fabrizio Moro e il giornalista Tommaso Cerno.

Che cosa: nuova puntata di Domenica In con chiarimento sul caso Teo Mammucari–Iodice e spazio alla musica e all’attualità.

Dove: negli studi Rai di Roma, in onda su Rai1.

Quando: domenica 22 marzo, dalle ore 14.00 in poi.

Perché: per approfondire vicende di spettacolo e cronaca, tra interviste, confronto sul caso Iodice e analisi dei fatti della settimana.

In sintesi:

Il 22 marzo torna Domenica In su Rai1 con Mara Venier dalle 14.00.

dalle 14.00. Peppe Iodice riappare in studio dopo le polemiche con Teo Mammucari .

riappare in studio dopo le polemiche con . Fabrizio Moro ospite dopo il successo a Canzonissima con Il mio canto libero.

ospite dopo il successo a Canzonissima con Il mio canto libero. Tommaso Cerno cura l’analisi dei principali fatti di attualità della settimana.

Ospiti, caso Iodice–Mammucari e spazio alla musica

Le luci di Domenica In si riaccendono su Rai1 con una puntata ad alto tasso emotivo e di attualità. Mara Venier, ancora una volta padrona assoluta del pomeriggio televisivo, punta su un equilibrio tra intrattenimento, chiarimenti in diretta e approfondimento.

Il momento più atteso riguarda il ritorno di Peppe Iodice, il comico campano finito al centro delle polemiche per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti da Teo Mammucari nella precedente puntata. Mentre Iodice presentava il suo primo film Mi batte il corazon, Mammucari era intervenuto con battute giudicate fuori luogo, tra cui l’affondo: “Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via. Ho visto il film: è imbarazzante, non fa ridere”.

La tensione era poi esplosa nel finale, quando Mara Venier aveva voluto salutare in diretta lo storico cameraman Marco, in procinto di andare in pensione. Il momento, pensato come omaggio emozionante, era stato interrotto dall’irruzione di Mammucari con un cartello “Ci vediamo domenica prossima!”, gesto subito bloccato dalla conduttrice con la frase: “Tu sei un pirla perché non capisci i momenti, ma non si può”.

Nel nuovo appuntamento, Mara Venier è attesa a gestire un chiarimento in studio con Peppe Iodice, offrendo al pubblico una ricomposizione in diretta della vicenda e riaffermando la centralità del rispetto dei tempi televisivi e delle persone.

Accanto alla pagina dedicata al caso Iodice–Mammucari, la puntata del 22 marzo valorizza la musica italiana contemporanea. In studio arriverà Fabrizio Moro, fresco vincitore della prima puntata di Canzonissima con l’interpretazione di Il mio canto libero. Il cantautore romano, da anni voce di riferimento nel panorama pop d’autore, sarà protagonista di un ampio racconto tra carriera, vissuto personale e rapporto con il repertorio di Lucio Battisti.

Come di consueto, Domenica In conferma la sua vocazione all’attualità con uno spazio fisso dedicato ai fatti della settimana, commentati insieme al giornalista e politico Tommaso Cerno. In questo segmento, l’analisi dei principali temi di cronaca, politica e costume punta a offrire al pubblico chiavi di lettura chiare, verificabili e slegate dalle polarizzazioni social.

Il formato della puntata, che alterna interviste intime, musica dal vivo e riflessione sui principali eventi, conferma la strategia editoriale di Rai1: presidiare il pomeriggio festivo con uno storytelling continuativo dei protagonisti dello spettacolo italiano, in dialogo costante con l’evoluzione del dibattito pubblico.

Le conseguenze per Domenica In e le attese del pubblico

La gestione in diretta del caso Peppe Iodice rappresenta un banco di prova significativo per la leadership di Mara Venier nel daytime Rai. Il chiarimento in studio, se confermerà i toni di rispetto e ascolto attesi dal pubblico, potrà trasformare una controversia in un esempio di responsabilità televisiva.

Sul piano editoriale, la puntata del 22 marzo si inserisce in una fase in cui Domenica In è chiamata a consolidare la propria identità: un talk capace di generare momenti virali, ma sempre ancorati all’empatia della conduttrice e alla credibilità degli ospiti.

Per gli spettatori e per gli osservatori del settore, sarà interessante valutare se e come questa vicenda influenzerà i futuri equilibri di conduzione e co-conduzione del programma, oltre alla percezione di Rai1 come contesto regolato da codici di rispetto chiari anche nei momenti di intrattenimento più spinto.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di Domenica In?

La puntata di Domenica In andrà in onda domenica 22 marzo a partire dalle ore 14.00 su Rai1, in diretta dagli studi di Roma.

Perché il ritorno di Peppe Iodice è così atteso a Domenica In?

Il ritorno di Peppe Iodice è atteso perché segue le polemiche scaturite dagli interventi di Teo Mammucari, e potrebbe portare a un chiarimento pubblico.

Che ruolo avrà Fabrizio Moro nella puntata del 22 marzo?

Fabrizio Moro sarà ospite musicale centrale, reduce dalla vittoria a Canzonissima con Il mio canto libero, e ripercorrerà carriera, progetti e rapporto con i grandi cantautori italiani.

Di cosa parlerà lo spazio di attualità con Tommaso Cerno?

Lo spazio con Tommaso Cerno affronterà in modo analitico i principali fatti di cronaca, politica e società della settimana, offrendo chiavi di lettura giornalistiche chiare e aggiornate.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Domenica In?

Le informazioni provengono da una elaborazione giornalistica della Redazione su contenuti tratti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.