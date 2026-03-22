Home / SPETTACOLI & CINEMA / Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a Verissimo, rivelazioni su amore e età

Amici, amore e vita privata: le verità di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

A Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, i professori di Amici Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno raccontato la loro vita sentimentale. L’intervista, andata in onda da Milano, mostra cosa accade lontano dalle telecamere del talent di Canale 5. Celentano ha spiegato perché oggi è single e come vive dopo la separazione dall’ex marito Angelo Tremontozzi. Zerbi ha invece confermato la relazione con la compagna Grace Raccah, rivelando dettagli sulla famiglia allargata e sulla bambina di lei. Le loro parole aiutano a capire dinamiche private di due figure centrali del programma, tra scelte affettive, rinunce e nuovi equilibri familiari.

In sintesi:

Alessandra Celentano oggi è single ma non esclude nuove storie d’amore.

oggi è single ma non esclude nuove storie d’amore. La separazione da Angelo Tremontozzi è legata anche al dolore per la mancata genitorialità.

è legata anche al dolore per la mancata genitorialità. Rudy Zerbi conferma la relazione con la 35enne Grace Raccah , impegnata nella moda.

conferma la relazione con la 35enne , impegnata nella moda. Zerbi vive una famiglia allargata: cinque figli, tra legami passati e presente sentimentale.

Celentano tra indipendenza, corteggiatori e ferite del passato

Oggi la vita privata di Alessandra Celentano è segnata da una scelta di equilibrio personale. “La bottega è chiusa”, dice ironicamente, chiarendo però di non aver smesso di credere nell’amore. La coreografa precisa di non aver programmato il proprio status sentimentale: è stato il percorso della vita a portarla fin qui.

Il passaggio chiave resta la separazione del 2012 da Angelo Tremontozzi, dopo circa sei anni di matrimonio. Tra le ragioni, la sofferenza per il desiderio di genitorialità non realizzato: per lui avere figli era fondamentale, ma la coppia non è riuscita.

La maestra di Amici sottolinea di stare bene con sé stessa, pur non chiudendo “la porta a nuove prospettive”. Racconta di fiori in camerino e corteggiatori reali, non solo frutto delle “storie” inventate da Rudy Zerbi. Si definisce però “complicata” e ammette che, finora, nessuno è stato davvero all’altezza. Un momento di emozione, insolitamente distante dalla sua immagine severa, la porta poi a spostare l’attenzione sul collega e amico.

La nuova vita di Rudy Zerbi con Grace Raccah e famiglia allargata

Rudy Zerbi, sollecitato da Alessandra Celentano e da Silvia Toffanin, racconta con evidente coinvolgimento la storia con la compagna Grace Raccah. Pur dichiarando di voler proteggere la privacy, finisce per offrire vari dettagli. Spiega che Grace è madre di una “meravigliosa bambina”, coetanea circa di suo figlio Leo.

Per Zerbi, abituato a una famiglia composta da soli maschi – ha quattro figli maschi avuti da tre donne diverse – è la prima volta con una bambina in casa: un cambiamento che definisce profondamente arricchente.

Grace Raccah, 35 anni, ha 22 anni in meno di Rudy Zerbi ed è attiva nel settore moda, lavorando accanto alla madre Daniela Raccah, fondatrice del brand maschile Dan John. La relazione delinea un modello di famiglia allargata contemporanea, in cui figli di precedenti unioni e nuovi legami convivono, costruendo una quotidianità fatta di incastri, responsabilità condivise e nuovi affetti.

Cosa ci raccontano davvero Celentano e Zerbi sull’amore oggi

Le testimonianze di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi fotografano due traiettorie opposte ma complementari dell’amore adulto. Da un lato c’è chi sceglie di preservare la propria autonomia dopo una separazione dolorosa, senza rinunciare alla possibilità di un futuro incontro. Dall’altro chi, dopo relazioni e figli con partner diversi, costruisce un nuovo nucleo con una compagna più giovane e una famiglia allargata.

In entrambi i casi emergono temi molto attuali: il peso del desiderio di genitorialità nelle coppie, le seconde possibilità sentimentali, l’equilibrio tra carriera televisiva e vita privata. Le loro voci, filtrate dal salotto di Verissimo, mostrano come dietro i ruoli televisivi esistano fragilità, scelte complesse e affetti da ricomporre.

FAQ

Chi è oggi il compagno di Rudy Zerbi?

Attualmente Rudy Zerbi è legato a Grace Raccah, 35 anni, professionista della moda e figlia di Daniela Raccah, fondatrice del brand maschile Dan John.

Perché è finito il matrimonio di Alessandra Celentano?

Il matrimonio tra Alessandra Celentano e Angelo Tremontozzi è terminato nel 2012, anche per il dolore legato al mancato arrivo di figli, desiderio particolarmente centrale per lui.

Alessandra Celentano è ancora single o ha un nuovo compagno?

Attualmente Alessandra Celentano si definisce single e “sta benissimo” da sola, pur non escludendo la possibilità di una nuova relazione sentimentale futura.

Quanti figli ha in totale Rudy Zerbi?

Rudy Zerbi ha cinque figli: quattro maschi nati da tre donne diverse e una bambina, figlia della compagna Grace Raccah, che vive con loro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Questo contenuto è stato elaborato sulla base di una rielaborazione redazionale congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.