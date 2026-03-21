Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier cambia casa con Nicola Carraro per scelta obbligata

Perché Mara Venier e Nicola Carraro lasciano la casa di Roma

La conduttrice Mara Venier e il marito Nicola Carraro stanno lasciando lo storico attico nel centro di Roma, la casa dei sogni dove hanno vissuto oltre venticinque anni.

Il trasloco, raccontato da Carraro sui social con l’ironia di sempre, non è frutto di un capriccio ma di una necessità pratica, legata al nuovo equilibrio familiare e alla salute.

Il cambiamento arriva mentre Venier è ancora impegnata con Domenica In, ma in un momento in cui si moltiplicano le ipotesi su un suo possibile addio al programma che l’ha consacrata “regina della domenica”.

In sintesi:

Trasloco “non desiderato” per Mara Venier e Nicola Carraro dal celebre attico romano.

e dal celebre attico romano. Decisione probabilmente legata alla salute di Carraro e a esigenze di maggiore accessibilità.

La nuova casa è stata cercata anche grazie all’amica scomparsa Enrica Bonaccorti .

. Il trasloco coincide con i dubbi di Venier sul futuro a Domenica In.

Un trasloco necessario tra salute, memoria e nuovo equilibrio

“Si trasloca, stanno per inscatolarmi”: con questa battuta, Nicola Carraro ha mostrato sui social scatoloni e letti smontati, definendo un vero e proprio disastro domestico.

Dietro l’ironia, però, c’è un passaggio complesso: la fine di una lunga stagione di vita nell’attico di 200 metri quadri nel Ghetto di Roma, affacciato sui tetti della Capitale.

La stessa Mara Venier, in un’intervista a La Stampa, aveva parlato di un “trasloco non desiderato, ma di cui non si può fare a meno”.

Negli ultimi anni, Carraro ha affrontato problemi polmonari e un’ernia del disco che lo ha costretto per mesi alla sedia a rotelle, imponendo maggiore prudenza nella scelta dell’abitazione.

La nuova casa – verosimilmente più comoda, accessibile e adatta alle esigenze attuali della coppia – è frutto di una lunga ricerca nella quale era coinvolta anche l’amica di sempre Enrica Bonaccorti.

“Pensi che mi stava aiutando a cercare casa e poi quando l’ho trovata vicino a lei era felicissima, ‘Così staremo sempre insieme’”, ha ricordato Venier, legando idealmente questo cambiamento a un rapporto affettivo profondo, spezzato dalla recente scomparsa della conduttrice.

L’attico, con il celebre terrazzo panoramico su San Pietro, Fori Imperiali e Altare della Patria, era il rifugio romano della conduttrice veneziana d’origine ma romana d’adozione.

Salone open space, mobili d’epoca, tavolo di cristallo, cucina attrezzata: ogni ambiente è stato teatro di cene, dirette social e momenti familiari condivisi con i fan.

Ora la coppia si prepara a spostare questo universo emotivo in un nuovo spazio, meno iconico ma probabilmente più funzionale alla vita quotidiana.

Nuova casa e possibili scenari per il futuro di Domenica In

Il trasloco segna per Mara Venier non solo un cambio di indirizzo, ma anche un potenziale spartiacque professionale.

La conduttrice è ancora al timone di Domenica In, ma da tempo sussurrava l’idea di un’ultima stagione.

“Ho sempre detto è ‘l’ultima stagione’ e poi non è stato così. Quest’anno non ho detto niente. Hai già capito, no?”, ha dichiarato, lasciando volutamente aperte le interpretazioni.

Il contestuale cambio di casa e la gestione della salute di Carraro potrebbero spingere Venier a ricalibrare tempi e priorità, dopo anni vissuti in prima linea nel palinsesto Rai.

Per la televisione italiana si tratterebbe della fine di una lunga era domenicale, ma anche dell’inizio di una nuova fase creativa per una professionista che ha dimostrato di saper reinventare la propria presenza mediatica.

La scelta della nuova abitazione, più riservata e pratica, può diventare così il simbolo di una vita meno esposta, pur senza rinunciare al legame con il pubblico costruito in decenni di carriera.

FAQ

Perché Mara Venier e Nicola Carraro hanno deciso di traslocare?

La decisione è legata a un trasloco non desiderato ma necessario, probabilmente motivato dalle condizioni di salute di Nicola Carraro e dall’esigenza di una casa più accessibile.

Dove si trovava lo storico attico romano di Mara Venier?

L’attico era nel Ghetto di Roma, a pochi passi da Trastevere, con terrazzo panoramico su San Pietro, Fori Imperiali e Altare della Patria.

Quali problemi di salute ha avuto recentemente Nicola Carraro?

Nicola Carraro ha affrontato problemi polmonari e un’ernia del disco che lo ha costretto per mesi sulla sedia a rotelle, richiedendo controlli costanti.

Mara Venier lascerà davvero Domenica In dopo questo trasloco?

Al momento no, non c’è una conferma ufficiale. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Mara Venier lasciano intendere un possibile addio nelle prossime stagioni.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione giornalistica?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.