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Achille Lauro racconta gli errori del passato e guarda al futuro

Achille Lauro racconta gli errori del passato e guarda al futuro

Achille Lauro, il bilancio a 35 anni tra musica, origini e futuro

Achille Lauro, 35 anni, cantautore e personaggio televisivo romano, racconta in un’intervista a Repubblica chi è oggi, cosa lo muove e dove vuole arrivare.
Dal successo a Sanremo come co-conduttore alla volontà di restare fedele alle proprie origini, Lauro descrive il suo metodo di lavoro, la sua visione dell’amore e l’idea di famiglia.
L’artista spiega perché, nonostante la fama, considera la responsabilità personale, la disciplina e i legami familiari il cuore del proprio percorso presente e futuro.

In sintesi:

  • Achille Lauro ripensa i suoi 35 anni tra musica, televisione e nuovi obiettivi creativi.
  • Successo come co-conduttore al Festival di Sanremo, senza rinnegare le origini di strada.
  • Lavoro come ossessione: perfezionismo, controllo totale e metodo costante come ricetta personale.
  • Amore possibile, famiglia e figli rinviati: priorità al percorso interiore e creativo.

Origini, lavoro ossessivo e rapporto con amore e famiglia

Per Achille Lauro il successo non è un colpo di fortuna, ma un processo strutturato. “Il successo non è solo talento: è insistenza, ostinazione e metodo. È lavoro, ossessione”, racconta, rivendicando un approccio quasi maniacale al controllo di ogni dettaglio della propria carriera.

Si definisce poliedrico al limite dell’eccesso: “Sono dieci persone diverse nello stesso giorno”, sintetizza, sottolineando come il lavoro non lasci quasi spazio libero. La priorità resta la musica, ma l’artista è ormai figura trasversale tra palco, televisione e moda.

Sul fronte privato distingue nettamente tra amore e famiglia stabile. “Certo che per l’amore c’è sempre posto, ma cosa diversa è creare una famiglia”, dice, rifiutando l’idea di convivenze svuotate di dialogo e rispetto. I figli non sono esclusi, ma rimandati: essere genitori, afferma, richiede una maturità che sente ancora in costruzione.

Lauro insiste sulla necessità di “mettere a posto” prima se stesso, mentre riconosce nella famiglia d’origine un ancoraggio solido. Ricorda la madre, le cinque sorelle, i molti cugini e i nipoti, incluso il figlio di suo fratello, come una comunità affettiva già ampia e rumorosa.

Racconta di amare le grandi riunioni familiari, dove può “organizzare momenti per stare insieme” e immaginare “una casa per tutti”. In parallelo guarda alla moda, forte del legame con l’amico stilista Alessandro Michele e della loro esperienza condivisa a Sanremo.

“Io vengo dalla strada, che è dove la moda nasce. Qualcosa ho già disegnato ma uscirò quando sarà il momento, quando avrò in mano qualcosa di forte. Le cose accadono quando devono”, spiega, indicando una futura evoluzione creativa oltre i confini della musica.

Tra musica, moda e famiglia: le prossime mosse di Achille Lauro

L’immagine che Achille Lauro offre oggi è quella di un artista in transizione controllata: radici popolari, visione imprenditoriale, ambizione creativa multipiattaforma.

L’orizzonte prossimo sembra puntare su nuovi progetti musicali e su un ingresso strutturato nella moda, frutto di anni di sperimentazione estetica e di relazioni con protagonisti come Alessandro Michele.

In parallelo, l’idea di costruire una famiglia e avere figli resta sospesa, ma non cancellata: una possibilità da affrontare solo quando il percorso personale e professionale avrà trovato un equilibrio più stabile. Un futuro in cui, suggerisce, casa, affetti e lavoro potranno convivere senza tradire né le origini né l’urgenza creativa.

FAQ

Quanti anni ha oggi Achille Lauro e da dove viene?

Attualmente Achille Lauro ha 35 anni ed è originario di Roma, dove ha costruito le sue prime esperienze artistiche.

Quale ruolo ha avuto Achille Lauro al Festival di Sanremo?

È stato co-conduttore a un’edizione recente del Festival di Sanremo, affiancando la conduzione con performance musicali e interventi scenici.

Achille Lauro vuole avere figli nel prossimo futuro?

Sì, ma non nell’immediato: considera la genitorialità una responsabilità enorme e prima vuole completare un percorso personale.

Che rapporto ha Achille Lauro con la moda e Alessandro Michele?

Ha un forte legame creativo con Alessandro Michele; ha già disegnato capi e prepara un progetto moda quando lo riterrà maturo.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia su Achille Lauro?

Questa notizia deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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