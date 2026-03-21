michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Grande Fratello Vip, confronto ascolti seconda puntata e precedenti edizioni

Grande Fratello Vip, confronto ascolti seconda puntata e precedenti edizioni

Grande Fratello Vip, i numeri della seconda puntata e cosa indicano

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 20 marzo su Canale 5, ha confermato le difficoltà di questa nuova edizione. Alla guida c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, mentre in studio non sono mancati scontri accesi, da Alessandra Mussolini contro Selvaggia al faccia a faccia tra Antonella Elia e Adriana Volpe.
La serata, però, ha raccolto solo 1.672.000 telespettatori e il 14,3% di share, in un venerdì presidiato da The Voice Generations su Rai1.

Un risultato deludente ma non inatteso, come aveva anticipato il regista Alessio Pollacci, e che arriva dopo un debutto già tiepido a 2.146.000 spettatori e 18,4% di share. Per capire se si tratti di crisi strutturale o fisiologica, è indispensabile confrontare questi dati con le passate edizioni.

In sintesi:

  • Seconda puntata a 1.672.000 telespettatori e 14,3% di share su Canale 5.
  • Debutto fermo a 2.146.000 spettatori con il 18,4%: partenza sotto le attese.
  • Le vecchie edizioni spesso crescevano dopo dinamiche e scandali in casa.
  • Il venerdì, storicamente, penalizza il Grande Fratello Vip rispetto al lunedì.

Ascolti del GF Vip a confronto: dinamiche, giorno di messa in onda e trend

Il dato della seconda puntata (14,3% di share) è debole ma non isolato nella storia del Grande Fratello Vip. Il format, fatta eccezione per le prime edizioni, ha spesso bisogno di alcune settimane per innescare dinamiche forti, che si riflettono sulla curva d’ascolto.

La quinta edizione, considerata tra le più riuscite, partì al 18,9% e alla seconda puntata scese a circa 2.440.000 telespettatori con il 14,77%, per poi chiudere con 3.306.000 spettatori e il 19,04%.

Simile il percorso della sesta edizione – quella del triangolo Soleil, Alex Belli, Delia Duran – che al secondo appuntamento registrò 2.001.000 telespettatori con il 14,70%, ma dal settimo episodio in poi decollò, fino a una media finale di 3.090.000 spettatori e 20,20% di share.

Un ulteriore elemento critico è il giorno di programmazione: ogni volta che il GF Vip si è spostato dal tradizionale lunedì, ha sofferto in termini di competitività, soprattutto contro grandi show d’intrattenimento della Rai.

Gli indizi sul futuro del Grande Fratello Vip in questa stagione

I numeri delle prime due puntate indicano un reality in fase di assestamento, più che un titolo definitivamente in crisi. La storia del GF Vip dimostra che scandali, triangoli sentimentali e conflitti strutturati (come quelli che resero centrali le edizioni di Alfonso Signorini) sono decisivi per rilanciare l’interesse del pubblico generalista.

Molto dipenderà dalla capacità di Ilary Blasi, di Selvaggia Lucarelli e di Cesara Buonamici di trasformare gli scontri iniziali – da Alessandra Mussolini a Antonella Elia e Adriana Volpe – in linee narrative forti, riconoscibili e continuative.

Se Mediaset manterrà la collocazione del venerdì, il confronto con The Voice Generations e con gli altri format Rai resterà il vero banco di prova per capire se il brand Grande Fratello sia ancora in grado di reggere la sfida del prime time.

FAQ

Quanti telespettatori ha avuto la seconda puntata del Grande Fratello Vip?

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha registrato 1.672.000 telespettatori, corrispondenti a un 14,3% di share su Canale 5.

Come sono andati gli ascolti del debutto di questa edizione del GF Vip?

Il debutto di questa edizione del GF Vip si è fermato a 2.146.000 spettatori con un 18,4% di share, risultato considerato tiepido.

In quali edizioni gli ascolti del Grande Fratello Vip sono cresciuti col tempo?

È successo in particolare alla quinta e alla sesta edizione, dove gli ascolti sono aumentati dopo le prime puntate, grazie alle dinamiche interne.

Perché il venerdì è un giorno sfavorevole per il Grande Fratello Vip?

Il venerdì il GF Vip sconta la concorrenza diretta di grandi show Rai, come The Voice Generations, che drenano pubblico generalista.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati e le informazioni sugli ascolti TV?

Le informazioni sono il risultato di una elaborazione congiunta di dati e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache