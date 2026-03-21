Grande Fratello Vip, confronto ascolti seconda puntata e precedenti edizioni

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Grande Fratello Vip, i numeri della seconda puntata e cosa indicano

La seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 20 marzo su Canale 5, ha confermato le difficoltà di questa nuova edizione. Alla guida c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, mentre in studio non sono mancati scontri accesi, da Alessandra Mussolini contro Selvaggia al faccia a faccia tra Antonella Elia e Adriana Volpe.

La serata, però, ha raccolto solo 1.672.000 telespettatori e il 14,3% di share, in un venerdì presidiato da The Voice Generations su Rai1.

Un risultato deludente ma non inatteso, come aveva anticipato il regista Alessio Pollacci, e che arriva dopo un debutto già tiepido a 2.146.000 spettatori e 18,4% di share. Per capire se si tratti di crisi strutturale o fisiologica, è indispensabile confrontare questi dati con le passate edizioni.

In sintesi:

Seconda puntata a 1.672.000 telespettatori e 14,3% di share su Canale 5.

Debutto fermo a 2.146.000 spettatori con il 18,4%: partenza sotto le attese.

Le vecchie edizioni spesso crescevano dopo dinamiche e scandali in casa.

Il venerdì, storicamente, penalizza il Grande Fratello Vip rispetto al lunedì.

Ascolti del GF Vip a confronto: dinamiche, giorno di messa in onda e trend

Il dato della seconda puntata (14,3% di share) è debole ma non isolato nella storia del Grande Fratello Vip. Il format, fatta eccezione per le prime edizioni, ha spesso bisogno di alcune settimane per innescare dinamiche forti, che si riflettono sulla curva d’ascolto.

La quinta edizione, considerata tra le più riuscite, partì al 18,9% e alla seconda puntata scese a circa 2.440.000 telespettatori con il 14,77%, per poi chiudere con 3.306.000 spettatori e il 19,04%.

Simile il percorso della sesta edizione – quella del triangolo Soleil, Alex Belli, Delia Duran – che al secondo appuntamento registrò 2.001.000 telespettatori con il 14,70%, ma dal settimo episodio in poi decollò, fino a una media finale di 3.090.000 spettatori e 20,20% di share.

Un ulteriore elemento critico è il giorno di programmazione: ogni volta che il GF Vip si è spostato dal tradizionale lunedì, ha sofferto in termini di competitività, soprattutto contro grandi show d’intrattenimento della Rai.

Gli indizi sul futuro del Grande Fratello Vip in questa stagione

I numeri delle prime due puntate indicano un reality in fase di assestamento, più che un titolo definitivamente in crisi. La storia del GF Vip dimostra che scandali, triangoli sentimentali e conflitti strutturati (come quelli che resero centrali le edizioni di Alfonso Signorini) sono decisivi per rilanciare l’interesse del pubblico generalista.

Molto dipenderà dalla capacità di Ilary Blasi, di Selvaggia Lucarelli e di Cesara Buonamici di trasformare gli scontri iniziali – da Alessandra Mussolini a Antonella Elia e Adriana Volpe – in linee narrative forti, riconoscibili e continuative.

Se Mediaset manterrà la collocazione del venerdì, il confronto con The Voice Generations e con gli altri format Rai resterà il vero banco di prova per capire se il brand Grande Fratello sia ancora in grado di reggere la sfida del prime time.

FAQ

Quanti telespettatori ha avuto la seconda puntata del Grande Fratello Vip?

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha registrato 1.672.000 telespettatori, corrispondenti a un 14,3% di share su Canale 5.

Come sono andati gli ascolti del debutto di questa edizione del GF Vip?

Il debutto di questa edizione del GF Vip si è fermato a 2.146.000 spettatori con un 18,4% di share, risultato considerato tiepido.

In quali edizioni gli ascolti del Grande Fratello Vip sono cresciuti col tempo?

È successo in particolare alla quinta e alla sesta edizione, dove gli ascolti sono aumentati dopo le prime puntate, grazie alle dinamiche interne.

Perché il venerdì è un giorno sfavorevole per il Grande Fratello Vip?

Il venerdì il GF Vip sconta la concorrenza diretta di grandi show Rai, come The Voice Generations, che drenano pubblico generalista.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati e le informazioni sugli ascolti TV?

Le informazioni sono il risultato di una elaborazione congiunta di dati e notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.