Home / SPETTACOLI & CINEMA / Carlo Conti chiarisce la sua sessualità e racconta amori giovanili

Carlo Conti a Belve tra eredi tv, Sanremo e futuro in Rai

Chi: il conduttore Carlo Conti, intervistato da Francesca Fagnani.

Che cosa: parla di eredi televisivi, passaggio di consegne a Stefano De Martino, rapporto con Amadeus, futuro in Rai e vita privata.

Dove: nello studio di Belve, in onda su Rai 2.

Quando: puntata di prima serata del 14 aprile.

Perché: per chiarire dinamiche interne alla tv pubblica, eredità professionali e aspetti personali spesso oggetto di gossip.

In sintesi:

Conti indica Nicola Savino come conduttore più vicino al suo stile.

come conduttore più vicino al suo stile. Difende il passaggio di testimone a Stefano De Martino a Sanremo.

a Sanremo. Apre alla possibilità di un futuro ritorno di Amadeus in Rai.

in Rai. Esclude un ruolo dirigenziale e scherza sui rumor sulla sua vita privata.

Dichiarazioni su eredi televisivi, Sanremo e ruolo di Amadeus

Nel dialogo con Fagnani, Conti riflette sulla nuova generazione di conduttori. Alla domanda sull’esistenza di un suo erede, ammette: vede Stefano De Martino “partito fortissimo”, ma il volto che sente più vicino è Nicola Savino.

La giornalista torna sulla staffetta annunciata in anticipo per la finale di Sanremo. Conti spiega di non essersi “mai preoccupato della comunicazione” e precisa che la scelta era già stata maturata: l’annuncio anticipato serviva a rendere chiaro e solido il passaggio.

Sulle critiche al momento dell’Ariston, giudicato da alcuni “enfatico e pomposo”, il conduttore chiarisce: voleva dare forza a De Martino e “a questo passaggio di consegne”, sottolineando che *“era anche un gesto di affetto”*. Fagnani osserva scherzosamente che tanta responsabilizzazione potrebbe aver generato un’“ansia da prestazione” nel successore.

Il futuro in Rai e le confessioni sulla vita privata

Interpellato su un eventuale ritorno di Amadeus in Rai, Conti assume una posizione inclusiva: *“Ma perché no? È una squadra, no? Più professionisti ci sono, meglio è”*.

Sul presunto invito a diventare direttore di rete, risponde ironico: *“Davvero? non lo sapevo…”* e chiude con una presa di posizione netta. Non accetterebbe mai un incarico manageriale, perché significherebbe rinunciare ai suoi programmi e alla dimensione creativa che lo definisce.

Fagnani affronta anche un pettegolezzo sulla sua presunta bisessualità, citando un “disturbatore televisivo”. Conti replica con doppio senso: *“ho solo un’idea fissa in testa…”*. Alla curiosità della conduttrice sul fatto che non sia “curioso in generale”, ribatte: *“no no, mi sono sempre trovato bene lì…”*, chiudendo il tema con ironia controllata, senza alimentare lo scandalo.

Tra autoironia, passato sentimentale e immagine pubblica

Per mostrare il lato più privato, Conti ammette un passato da *“malato di dongiovannite”*. Racconta di quando gestiva due fidanzate contemporaneamente: una ripartiva in treno alle 16:55, l’altra arrivava alle 17:05.

L’episodio, concluso con la corsa “da un binario all’altro” e il commento *“Ero un po’ birbante”*, si inserisce in una strategia di racconto che consolida l’immagine di conduttore affidabile ma autoironico.

In questa apparizione a Belve, Conti presidia il proprio posizionamento nella tv generalista: figura centrale della Rai, disponibile al confronto generazionale, contrario ai ruoli dirigenziali, aperto a un sistema plurale in cui anche il ritorno di Amadeus è considerato un valore aggiunto.

FAQ

Chi è il conduttore che Carlo Conti sente più vicino al suo stile?

Conti indica chiaramente Nicola Savino come il conduttore che percepisce più vicino al proprio modo di fare televisione.

Cosa ha motivato il passaggio di consegne a Stefano De Martino a Sanremo?

Conti afferma che il gesto voleva rafforzare Stefano De Martino e legittimare pubblicamente il passaggio di consegne dal palco dell’Ariston.

Carlo Conti accetterebbe di diventare direttore di rete Rai?

No, Conti esclude l’ipotesi, spiegando che dovrebbe cancellare tutti i suoi programmi e rinunciare alla conduzione.

Cosa dice Carlo Conti sui rumor sulla sua bisessualità?

Conti risponde con ironia, dichiarando di avere “un’idea fissa in testa” e di essersi “sempre trovato bene lì”.

Quali sono le fonti principali utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.