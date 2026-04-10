michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fedez diventa padre per la terza volta, Giulia Honegger è incinta

Fedez annuncia la terza paternità con Giulia Honegger su Instagram

Fedez diventerà papà per la terza volta: il rapper milanese, 36 anni, ha ufficializzato su Instagram la gravidanza della compagna Giulia Honegger, 23 anni, stilista e modella.
Lo scatto, pubblicato nelle storie dal luogo di una vacanza al mare, mostra Giulia Honegger con il pancino in evidenza sotto una tenda a righe rosse e bianche.
L’annuncio social arriva nell’aprile 2026, dopo mesi di indiscrezioni seguite alla separazione da Chiara Ferragni, con cui Fedez ha già due figli, Leone e Vittoria.

La coppia, legata dall’estate 2025, sceglie così di confermare pubblicamente l’arrivo del primo figlio di Giulia Honegger e del terzo per l’artista, alimentando l’attenzione mediatica sulla nuova vita privata del rapper.

In sintesi:

  • Fedez conferma su Instagram la gravidanza della compagna Giulia Honegger.
  • Per il rapper è il terzo figlio, per Giulia Honegger il primo.
  • L’annuncio arriva dopo il divorzio da Chiara Ferragni nel luglio 2025.
  • La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è nata nell’estate 2025.

Lo scatto social, la nuova famiglia e la linea del basso profilo

Nella foto diffusa su Instagram, Giulia Honegger è ritratta in costume sulla sabbia, fronte mare, sotto una tenda a strisce rosse e bianche: il pancino, seppur ancora agli inizi, è ormai evidente.
Fedez accompagna l’immagine con un semplice cuore bianco, scelta che lascia intendere di non conoscere ancora il sesso del nascituro o di volerlo mantenere privato.

Per il rapper si tratta del terzo figlio, dopo Leone (8 anni) e Vittoria (5 anni), nati dal matrimonio con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, da cui ha divorziato nel luglio 2025.
Dopo mesi di forte esposizione mediatica legata alla rottura con l’influencer, l’artista ha gradualmente scelto un profilo più controllato, limitando i contenuti sulla vita privata.

La relazione con Giulia Honegger, classe 2002, stilista e modella, era stata inizialmente intercettata dai paparazzi in Sardegna a metà luglio 2025.
Solo il 4 agosto 2025, con alcune foto e video condivisi sui social, Fedez aveva deciso di ufficializzare il legame, consolidato poi da apparizioni pubbliche selezionate.

Dai primi sospetti a Sanremo alle possibili ricadute mediatiche future

I primi sospetti su una possibile gravidanza di Giulia Honegger avevano iniziato a circolare già a febbraio 2026, nei giorni del Festival di Sanremo, quando alcuni dettagli di look e atteggiamenti riservati avevano alimentato le ipotesi.
L’ufficializzazione, arrivata solo ad aprile, conferma la volontà della coppia di gestire con prudenza i tempi della comunicazione, in netto contrasto con la precedente sovraesposizione della famiglia Ferragnez.

La notizia dell’arrivo del terzo figlio di Fedez apre ora una nuova fase anche sul piano mediatico e professionale: il rapper potrebbe ricalibrare la propria narrazione pubblica, tra musica, progetti editoriali e presenza digitale, valorizzando una dimensione familiare diversa, meno serializzata ma comunque centrale per l’interesse del pubblico e delle piattaforme.

FAQ

Quanti figli ha Fedez e con chi li ha avuti finora?

Attualmente Fedez ha due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Il bambino con Giulia Honegger sarà il terzo.

Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez?

Giulia Honegger è una stilista e modella, classe 2002. È la nuova compagna di Fedez dall’estate 2025 e questa è la sua prima gravidanza.

Quando è stata ufficializzata la relazione tra Fedez e Giulia Honegger?

La relazione è stata ufficializzata il 4 agosto 2025, dopo i primi avvistamenti in Sardegna a metà luglio 2025 documentati dai paparazzi.

Il sesso del futuro figlio di Fedez è già stato reso noto?

Al momento no. Lo scatto pubblicato da Fedez è accompagnato solo da un cuore bianco, segnale di riservatezza sul sesso del nascituro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fedez e Giulia Honegger?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache