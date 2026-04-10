Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fedez diventa padre per la terza volta, Giulia Honegger è incinta

Fedez annuncia la terza paternità con Giulia Honegger su Instagram

Fedez diventerà papà per la terza volta: il rapper milanese, 36 anni, ha ufficializzato su Instagram la gravidanza della compagna Giulia Honegger, 23 anni, stilista e modella.

Lo scatto, pubblicato nelle storie dal luogo di una vacanza al mare, mostra Giulia Honegger con il pancino in evidenza sotto una tenda a righe rosse e bianche.

L’annuncio social arriva nell’aprile 2026, dopo mesi di indiscrezioni seguite alla separazione da Chiara Ferragni, con cui Fedez ha già due figli, Leone e Vittoria.

La coppia, legata dall’estate 2025, sceglie così di confermare pubblicamente l’arrivo del primo figlio di Giulia Honegger e del terzo per l’artista, alimentando l’attenzione mediatica sulla nuova vita privata del rapper.

In sintesi:

Fedez conferma su Instagram la gravidanza della compagna Giulia Honegger .

conferma su Instagram la gravidanza della compagna . Per il rapper è il terzo figlio, per Giulia Honegger il primo.

il primo. L’annuncio arriva dopo il divorzio da Chiara Ferragni nel luglio 2025.

nel luglio 2025. La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è nata nell’estate 2025.

Lo scatto social, la nuova famiglia e la linea del basso profilo

Nella foto diffusa su Instagram, Giulia Honegger è ritratta in costume sulla sabbia, fronte mare, sotto una tenda a strisce rosse e bianche: il pancino, seppur ancora agli inizi, è ormai evidente.

Fedez accompagna l’immagine con un semplice cuore bianco, scelta che lascia intendere di non conoscere ancora il sesso del nascituro o di volerlo mantenere privato.

Per il rapper si tratta del terzo figlio, dopo Leone (8 anni) e Vittoria (5 anni), nati dal matrimonio con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, da cui ha divorziato nel luglio 2025.

Dopo mesi di forte esposizione mediatica legata alla rottura con l’influencer, l’artista ha gradualmente scelto un profilo più controllato, limitando i contenuti sulla vita privata.

La relazione con Giulia Honegger, classe 2002, stilista e modella, era stata inizialmente intercettata dai paparazzi in Sardegna a metà luglio 2025.

Solo il 4 agosto 2025, con alcune foto e video condivisi sui social, Fedez aveva deciso di ufficializzare il legame, consolidato poi da apparizioni pubbliche selezionate.

Dai primi sospetti a Sanremo alle possibili ricadute mediatiche future

I primi sospetti su una possibile gravidanza di Giulia Honegger avevano iniziato a circolare già a febbraio 2026, nei giorni del Festival di Sanremo, quando alcuni dettagli di look e atteggiamenti riservati avevano alimentato le ipotesi.

L’ufficializzazione, arrivata solo ad aprile, conferma la volontà della coppia di gestire con prudenza i tempi della comunicazione, in netto contrasto con la precedente sovraesposizione della famiglia Ferragnez.

La notizia dell’arrivo del terzo figlio di Fedez apre ora una nuova fase anche sul piano mediatico e professionale: il rapper potrebbe ricalibrare la propria narrazione pubblica, tra musica, progetti editoriali e presenza digitale, valorizzando una dimensione familiare diversa, meno serializzata ma comunque centrale per l’interesse del pubblico e delle piattaforme.

FAQ

Quanti figli ha Fedez e con chi li ha avuti finora?

Attualmente Fedez ha due figli, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Il bambino con Giulia Honegger sarà il terzo.

Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez?

Giulia Honegger è una stilista e modella, classe 2002. È la nuova compagna di Fedez dall’estate 2025 e questa è la sua prima gravidanza.

Quando è stata ufficializzata la relazione tra Fedez e Giulia Honegger?

La relazione è stata ufficializzata il 4 agosto 2025, dopo i primi avvistamenti in Sardegna a metà luglio 2025 documentati dai paparazzi.

Il sesso del futuro figlio di Fedez è già stato reso noto?

Al momento no. Lo scatto pubblicato da Fedez è accompagnato solo da un cuore bianco, segnale di riservatezza sul sesso del nascituro.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Fedez e Giulia Honegger?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.