Planet Life Economy Foundation. Il libro “Conoscere la GDO dai suoi report di sostenibilità” in presentazione a Bologna e Milano

Planet Life Economy Foundation (PLEF) è una Associazione no profit nata nel 2003 da manager d’impresa. E’ composta da 150 soggetti tra imprese, professionisti ed enti convenzionati, e ha sede a Milano. Aderente fin dalle origini al Consiglio Nazionale della Green Economy e all’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, partecipa ai tavoli di Italian Circular Economy Stakeholder Platform (ENEA) e dal 2022 è iscritta al Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore.

PLEF mette a disposizione le proprie competenze e quelle dei suoi aderenti per una gestione sostenibile d’impresa e fare rete per contribuire ad una evoluzione verso un’economia positiva che, grazie ad un approccio attento sia alla componente scientifica che a quella umanistica, e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità, garantisca benessere e qualità della vita per le comunità sul nostro pianeta.

La collaborazione con La Mia Finanza Green intende fornire contenuti informativi nell’ambito dell’evoluzione socio-economica della sostenibilità verso gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Come sottolinea Paolo Mamo, presidente PLEF: “Crediamo che una finanza ispirata a principi umanistici e sostenibili sia la chiave per un progresso duraturo. Lo sviluppo autentico, infatti, può dirsi tale solo se integra armonicamente crescita economica, benessere sociale e tutela ambientale”.

Il primo appuntamento di questa collaborazione riguarda l’incontro di presentazione del nuovo libro Conoscere la GDO dai suoi report di sostenibilità, edito da FrancoAngeli e curato da PLEF grazie al contributo degli autori e soci Dott. Emanuele Plata e Prof.ssa Federica Doni e la postfazione del socio Prof. Raffaele Solaini. Il volume verrà presentato in due appuntamenti:

📍 Bologna, 11 marzo, Librerie.coop Zanichelli, Piazza Galvani 1 – 17.30-19.00

📍 Milano, 13 marzo, FrancoAngeli Academy, Viale dell’Innovazione 11 – 17.30-19.00

L’analisi prende in esame i bilanci di 17 insegne nazionali con l’obiettivo di fotografare i livelli di competenza, trasparenza e capacità strategica. Gli incontri di Bologna e di Milano offriranno un’opportunità di confronto tra esperti del settore, manager e professionisti della comunicazione e della sostenibilità, per approfondire il ruolo strategico della rendicontazione e della trasparenza nel mercato retail.