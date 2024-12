AlterEgoGPT e la sua missione originale e unica nel mercato delle A.I.  

AlterEgoGPT

— di Candido Franco —

AlterEgoGPT, la WebApp presentata dall’avv. Giovanni Bonomo a fine ottobre durante il convegno nazionale A.L. (https://www.lamiafinanza.it/2024/10/alteregogpt-come-creare-un-proprio-avatar-digitale-lapp-presentata-dallavv-giovanni-bonomo/) si lancia ora nel mercato delle intelligenze artificiali con un progetto ambizioso e con nuove funzioni tra le quali spicca una in particolare, già annunciata e ora sviluppata, che ci consente di dire che ora l’Europa e l’Italia non sono più indietro rispetto a Cina e Usa nel campo della AI. AlterEgoGPT è ora una MultiMind AI, che gestisce più aspetti e più funzioni dell’Intelligenza Artificiale, offrendo possibilità prima nemmeno pensate, per professionisti, imprese e digital marketers, concentrate in – e offerta da – un’unica piattaforma.

Ma la caratteristica che la rende unica è la possibilità di configurare e personalizzare il proprio ChatBot personale, vale a dire il proprio Alter Ego – l’avatar digitale da cui la AI App prende il nome – direttamente dall’utente caricando documenti e pagine web dalle quali la AI trarrà le informazioni personali. Gli utenti possono sviluppare da loro stessi il proprio Alter Ego senza alcun intervento di sviluppatori o programmatori esterni, e questo la rende unica rispetto a tutte le altre App di AI già note sul mercato. Ma andiamo per gradi ed elenchiamo le funzioni che si trovano in AlterEgoGPT:

Generazione di Contenuti : usa modelli di AI come GPT-4o e Claude per creare testi in diversi contesti, come articoli, copy pubblicitari, e messaggi personalizzati.

Generazione di Immagini : Offre funzionalità avanzate per produrre immagini basate su descrizioni testuali, supportando tecnologie come Stable Diffusion e ClipDrop.

Chatbot AI personalizzati : consente di configurare e personalizzare chatbot con opzioni dinamiche come icone, lingue e capacità di interazione multicanale e training modello on platform.

Rilevamento contenuti AI : verifica se un testo è stato generato da un’intelligenza artificiale, insieme a un controllo di plagio integrato.

Chat su documenti e URL : permette interazioni dirette con documenti caricati o pagine web per estrarre informazioni o eseguire operazioni di ricerca specifiche.

Supporto multilingua : include traduzioni e impostazioni per lingue multiple, adattandosi a un’ampia base di utenti globali.

Funzionalità addizionali : tra cui text-to-speech, gestione dei team, piani di sottoscrizione flessibili, e strumenti di analisi per ottimizzare l’uso.

Ciò che più entusiasma, per l’utilità che può trarne un avvocato o altro libero professionista, è la possibilità di creare, appunto, il proprio AlterEgo fornendo link di pagine web da consultare, e di integrare AlterEgo all’interno del proprio sito web, consentendo di fare check di plagio o di testi generati con AI. I due sviluppatori Vincent Bianchetti e Vittorio Napoli prevedono un videotutorial che guiderà i nuovi iscritti nelle varie funzioni della piattaforma partendo dalla landing page https://alteregogpt.ai della App https://app.alteregogpt.ai/login