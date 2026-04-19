Home / SPETTACOLI & CINEMA / Lucio Presta confessa la nostalgia per Bonolis e sorprende Bruganelli

Nuovo scontro tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli sul rapporto con Paolo Bonolis

Il confronto a distanza tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli torna ad accendersi nel panorama televisivo italiano. Al centro della vicenda c’è la fine del sodalizio umano e professionale tra Paolo Bonolis e il suo storico agente, consumatasi nel 2024 a Roma dopo oltre vent’anni di collaborazione. Presta, in nuove dichiarazioni al settimanale Gente, attribuisce ancora una volta alla ex moglie del conduttore un ruolo determinante nella rottura, evocando persino una “sindrome di Stoccolma”. Bruganelli replica pubblicamente via Instagram, contestando apertamente il racconto dell’agente e il suo modo di rapportarsi alle “mogli degli amici”. La frattura tra i protagonisti, già cristallizzata da tempo, apre ulteriori interrogativi sul dietro le quinte del sistema televisivo e sulle relazioni di potere che lo attraversano.

In sintesi:

Fine dell’amicizia e collaborazione tra Paolo Bonolis e l’agente Lucio Presta dopo il 2024.

e l’agente dopo il 2024. Lucio Presta attribuisce a Sonia Bruganelli un ruolo chiave nella rottura col conduttore.

attribuisce a un ruolo chiave nella rottura col conduttore. Sonia Bruganelli replica via Instagram, contestando ricostruzioni e toni dell’ex agente.

replica via Instagram, contestando ricostruzioni e toni dell’ex agente. Paolo Bonolis sceglie il silenzio pubblico, senza commentare le polemiche sul caso.

Accuse, repliche social e il silenzio di Paolo Bonolis

Nell’intervista concessa a Gente, rilanciata online dal giornalista Roberto Alessi, Lucio Presta ha definito Paolo Bonolis “l’amico che mi manca” e ha aggiunto: “Paolo è l’amico che mi manca e mi manca tanto, lui è vittima della sindrome di Stoccolma”. Parole che ribadiscono una lettura in cui il conduttore apparirebbe, secondo l’agente, condizionato dall’ex moglie.

Proprio questo passaggio ha spinto Sonia Bruganelli a intervenire direttamente sotto il post Instagram di Alessi, commentando: “Ancora con questa storia dell’amico? Strano modo il suo di comportarsi con le mogli degli amici”. La risposta, secca e allusiva, riapre pubblicamente un contenzioso già segnato da accuse pesanti: Presta in passato ha sostenuto che Bruganelli avrebbe tradito ripetutamente Bonolis e che avrebbe lavorato per interrompere il rapporto professionale tra marito e manager, così da incrementare il proprio potere decisionale.

Sonia Bruganelli ha sempre respinto tali ricostruzioni, annunciando l’intenzione di querelare Lucio Presta; resta però incerto se siano effettivamente seguiti passi formali in sede legale. Nel frattempo, la realtà attuale è chiara: Bonolis e Presta non collaborano più, né risultano rapporti di amicizia in corso. A differenza dell’agente, il conduttore di Avanti un Altro ha mantenuto una linea di assoluto riserbo, scegliendo di non commentare pubblicamente né le accuse né le successive repliche della ex moglie.

La rottura nel sistema tv e le possibili ricadute future

La fine del rapporto tra Paolo Bonolis e Lucio Presta segna uno spartiacque nel management televisivo italiano: il loro sodalizio ventennale ha contribuito a costruire format e successi di prima serata. La sovrapposizione tra dinamiche private e strategie professionali, con il ruolo controverso di Sonia Bruganelli, mostra quanto il peso delle relazioni personali possa incidere sulle carriere di volti di punta.

Le continue dichiarazioni di Presta e le risposte social della produttrice suggeriscono che il contenzioso sia tutt’altro che chiuso. Dal punto di vista dell’industria, la rottura apre spazi per nuovi equilibri: dalla ridefinizione del team di consulenti di Bonolis fino al posizionamento di Bruganelli come produttrice autonoma. Non è escluso che eventuali azioni legali, se confermate, possano portare a ulteriori rivelazioni, incidendo sulla reputazione dei protagonisti e sulla percezione del pubblico rispetto ai meccanismi che regolano il potere dietro le telecamere.

FAQ

Perché è finita la collaborazione tra Paolo Bonolis e Lucio Presta?

È finita perché nel 2024 Paolo Bonolis ha scelto di interrompere il rapporto professionale con Lucio Presta, rompendo anche la loro storica amicizia.

Che ruolo attribuisce Lucio Presta a Sonia Bruganelli nella rottura?

Presta sostiene che Sonia Bruganelli abbia manipolato l’ex marito e favorito la fine del loro sodalizio professionale, incrinando definitivamente anche l’amicizia personale.

Cosa ha risposto Sonia Bruganelli alle parole di Lucio Presta?

Bruganelli è intervenuta su Instagram, definendo singolare il modo in cui Presta si comporta con le “mogli degli amici” e smentendo le sue ricostruzioni.

Paolo Bonolis ha commentato pubblicamente il conflitto tra Presta e Bruganelli?

No, Paolo Bonolis non ha praticamente mai commentato la rottura con Lucio Presta, preferendo il silenzio per non alimentare ulteriori polemiche.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato a partire da una sintesi congiunta di contenuti provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.