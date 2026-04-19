Home / SPETTACOLI & CINEMA / Nicole Kidman rivive il lutto improvviso della madre poco prima del palco

Nicole Kidman racconta il lutto per la morte della madre a Venezia

La notte tra il settembre 2024 e le giornate finali della Mostra del Cinema di Venezia, l’attrice Nicole Kidman ha scoperto la morte della madre, Janelle Ann Kidman, pochi istanti prima di salire sul palco per ritirare il premio come miglior attrice per Babygirl.

È stata la stessa star australiana, oggi 58enne, a ricostruire quel momento durante un incontro pubblico con la conduttrice Hoda Kotb a HISTORYTalks, a Philadelphia, sabato 18 aprile.

La testimonianza offre uno sguardo diretto su come una delle interpreti più celebri di Hollywood abbia vissuto la coincidenza brutale tra il massimo riconoscimento professionale e il lutto più profondo, spiegando perché quell’episodio continua a definire oggi il suo rapporto con il lavoro, con la famiglia e con l’idea stessa di resilienza.

In sintesi:

Durante Venezia 2024 Nicole Kidman ha scoperto la morte della madre poco prima di un premio.

ha scoperto la morte della madre poco prima di un premio. L’attrice ha raccontato il trauma e l’isolamento emotivo vissuti in hotel e sul canale.

Da quell’esperienza Kidman ha ricavato una nuova consapevolezza sulla propria resilienza.

ha ricavato una nuova consapevolezza sulla propria resilienza. La figura di Janelle Ann Kidman emerge come pilastro familiare e modello di sacrificio.

Dal trionfo per Babygirl allo shock nella camera d’albergo

Nicole Kidman ha spiegato di trovarsi in uno stato di *«euforia immensa»* per il premio come miglior attrice per Babygirl quando è stata raggiunta dalla telefonata che annunciava la scomparsa della madre.

*«Stavo per salire sul palco a ritirare il premio quando ho saputo che mia madre era morta»*, ha ricordato, descrivendo il ritorno immediato nella camera d’albergo di Venezia: *«Mi sono sdraiata a letto ed ero completamente devastata. Ricordo di aver pensato: “Non so come farò ad andare avanti, o anche solo a stare in piedi da qui in poi”»*.

Nel cuore della notte, l’attrice ha tentato di lasciare Venezia per raggiungere la famiglia in lutto: *«Ricordo di essere salita su una barca, nel canale, letteralmente nel cuore della notte, cercando di arrivare all’aeroporto»*.

Poi il crollo: *«Mi sono fermata e ho pensato: ‘Non riesco nemmeno a fare questo’. Sono tornata a letto. Ed ero sola. Mio marito non c’era, i miei figli non c’erano. Ero lì per ricevere un premio, qualcosa che avrebbe dovuto essere bellissimo. Sono questi i contrasti della vita»*.

Il lascito di Janelle Ann Kidman e la resilienza dell’attrice

Ripensando a quella notte, Nicole Kidman ha sottolineato come il dolore le abbia rivelato una forza inattesa: l’esperienza le ha ricordato di essere *«una persona resiliente, capace di sopravvivere praticamente a qualsiasi cosa»*.

Una capacità che l’attrice attribuisce direttamente alla madre, Janelle Ann Kidman: *«Era una parte così essenziale della mia esistenza»*, ha affermato, riconoscendole un ruolo chiave nella costruzione dell’equilibrio familiare.

*«Ci ha cresciuti, ha sempre sostenuto mio padre, aiutandolo a conseguire il dottorato. Si è dedicata alla famiglia, rinunciando alla carriera che avrebbe voluto. Era una donna straordinariamente intelligente»*, ha spiegato Kidman, restituendo l’immagine di una figura femminile centrale ma rimasta spesso dietro le quinte.

Nel racconto pubblico condiviso a Philadelphia, l’attrice trasforma così un lutto privato in una riflessione universale sui sacrifici familiari e sulla capacità di rialzarsi dopo uno shock emotivo estremo.

FAQ

Quando è morta la madre di Nicole Kidman?

La madre di Nicole Kidman, Janelle Ann Kidman, è morta nel settembre 2024, mentre l’attrice si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia.

Dove si trovava Nicole Kidman quando ha ricevuto la notizia?

Nicole Kidman era a Venezia, ospite della Mostra del Cinema, e stava per salire sul palco per ritirare un premio.

Che premio stava per ricevere Nicole Kidman a Venezia?

Nicole Kidman stava per ricevere il premio come miglior attrice per il film Babygirl, riconoscimento che ha preceduto di minuti la notizia del lutto.

Come ha descritto Nicole Kidman la propria reazione al lutto?

Nicole Kidman ha raccontato di essersi sentita completamente devastata, sola in hotel, ma poi consapevole della propria resilienza emotiva.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Nicole Kidman e la madre?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.