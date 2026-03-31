Home / SPETTACOLI & CINEMA / Italia Shore, bacio segreto scatena furia di Marta e nuove rivelazioni

Italia Shore 3, il bacio Cappe‑Greta e la reazione inaspettata di Marta

Nella penultima puntata di Italia Shore 3, andata in onda su Paramount+, un bacio tra Alessandro “Cappe” Cappelletti e Greta Amenta ha acceso nuove tensioni nella villa. L’episodio, avvenuto durante una serata in discoteca, ha coinvolto indirettamente Eduardo Ciletti, già in flirt con Greta, e soprattutto Marta Di Ventura, che fuori onda si era dichiarata a Cappe lo stesso giorno.



Il bacio, mostrato in tv ma non contestualizzato con quanto accaduto prima, è stato ricostruito da Marta sui social, rivelando un retroscena inedito che spiega la sua forte reazione e aggiunge profondità alle dinamiche sentimentali di fine stagione.



Questo snodo narrativo chiarisce perché le ultime puntate del reality stiano catalizzando conversazioni online, tra strategia, gelosie e percezione di trasparenza del racconto televisivo.

In sintesi:

Bacio tra Cappe e Greta nella penultima puntata di Italia Shore 3 .

e nella penultima puntata di . Marta si era dichiarata a Cappe lo stesso giorno, ma la scena non è andata in onda.

si era dichiarata a Cappe lo stesso giorno, ma la scena non è andata in onda. Marta scopre il bacio solo guardando l’episodio e lo racconta su Instagram.

Il caso evidenzia il ruolo dei social nel completare il racconto del reality.

Il bacio Cappe‑Greta e il retroscena mai visto in tv

Nel montaggio della penultima puntata, il bacio tra Cappe e Greta appare come l’ennesimo colpo di scena in discoteca, legato alle rispettive gelosie verso Nikita e Eduardo. Entrambi, infatti, sembrano usarlo come strumento: lui per pungere Nikita, reduce da un avvicinamento a Marcolino; lei per colpire Eduardo, che continua a flirtare con Catia nonostante il loro flirt dichiaratamente non esclusivo.

Il quadro cambia quando interviene la versione di Marta, pubblicata su Instagram dopo la messa in onda. La concorrente racconta di essersi aperta a Cappe proprio quel giorno, offrendogli sia interesse sentimentale sia un coinvolgimento più fisico, senza però ricevere risposta.

Nel video social, Marta spiega di aver “sbroccato” solo dopo aver visto la puntata montata: “Io non la sapevo sta roba, raga! In villa nessuno mi ha detto niente”. Da qui il messaggio privato a Cappe per chiedere chiarimenti sul perché del bacio con Greta. La risposta di lui non è stata resa pubblica e, secondo la ricostruzione di Marta, potrebbe non essere mai arrivata.

Il percorso in salita di Marta e l’effetto social sul reality

La frustrazione di Marta non nasce da un solo episodio. In villa, il suo percorso sentimentale è stato costellato di tentativi non corrisposti: prima l’avvicinamento a Stefano, poi ad Alessandro e infine a Cappe, sempre conclusi con un rifiuto che ha impedito la nascita di legami stabili.

Neppure con Eduardo le cose sono andate meglio: tra segnali ambigui, dinamiche poco definite e un interesse mai realmente consolidato, la relazione si è spenta nel peggiore dei modi. In questo contesto, il bacio Cappe‑Greta appare per Marta come l’ennesima conferma di un copione già visto.

L’episodio dimostra quanto ormai i reality siano racconti “estesi”: ciò che non entra nel montaggio lineare emerge su Instagram e altre piattaforme, dove i protagonisti riempiono i vuoti narrativi, influenzano la percezione del pubblico e alimentano il dibattito su autenticità e trasparenza delle dinamiche mostrate in streaming.

FAQ

Perché il bacio tra Cappe e Greta è diventato così discusso?

È discusso perché avviene dopo una dichiarazione privata di Marta a Cappe, mai mostrata in puntata ma rivelata sui social.

Marta sapeva del bacio tra Cappe e Greta mentre era in villa?

No, Marta dichiara di aver scoperto il bacio solo guardando la puntata di Italia Shore 3 su Paramount+.

Che ruolo ha avuto Eduardo nelle dinamiche tra Greta e Cappe?

Eduardo era in flirt non esclusivo con Greta; il bacio con Cappe è stato usato anche per farlo ingelosire.

Perché il percorso sentimentale di Marta è considerato in salita?

Perché Marta ha collezionato rifiuti da Stefano, Alessandro, Cappe ed equivoci con Eduardo, senza costruire relazioni stabili.

Qual è la fonte delle informazioni su Italia Shore 3 e sui protagonisti?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.