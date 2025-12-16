Fontana di Trevi ingresso a pagamento da 2 euro: novità, date e categorie esenti dal biglietto

Fontana di Trevi a pagamento: modalità e costi

La possibilità che la Fontana di Trevi richieda un biglietto d’ingresso rappresenta una novità rilevante nella gestione dei monumenti storici di Roma. La proposta prevede un ticket di accesso dal costo di 2 euro per i visitatori, pensato per regolamentare e contenere i flussi turistici in un’area abitualmente congestionata. L’introduzione di questa tariffa punta a creare un controllo più efficace del numero di visitatori giornalieri, allo scopo di tutelare il patrimonio artistico e garantire una migliore fruizione dello spazio. La modalità di pagamento dovrebbe avvenire mediante sistemi digitali veloci e accessibili, favorendo così un’esperienza immediata e senza lunghe attese.

Questa misura rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’overtourism, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di tutela e valorizzazione del sito con quelle dei flussi turistici. La gestione del ticketing includerà presumibilmente linee guida specifiche per l’accesso, finalizzate a mantenere un equilibrio tra preservazione del monumento e accessibilità, evitando così rischi di sovraffollamento.

Chi dovrà pagare e chi sarà esentato

Il sistema di accesso a pagamento alla Fontana di Trevi interesserà principalmente i turisti stranieri e i visitatori non residenti nel territorio di Roma Capitale. L’introduzione del biglietto da 2 euro sarà pensata per chiunque si rechi al monumento principalmente per finalità turistiche, con l’obiettivo di regolare i flussi e contenere l’impatto dell’overtourism. Al contrario, i residenti della città e i lavoratori del quartiere usufruiranno di esenzioni specifiche, potendo accedere liberamente senza alcun costo.

Inoltre, specifiche categorie come i residenti del municipio in cui si trova la fontana, i bambini al di sotto di una certa età e le persone con disabilità saranno molto probabilmente esclusi dall’obbligo di pagamento. Questa distinzione mira a tutelare l’accesso dei cittadini alla propria città, evitando barriere ingiustificate, mentre si interviene sull’utenza turistica per garantire maggior controllo e sicurezza.

La regolamentazione delle esenzioni funzionerà attraverso verifiche puntuali all’ingresso, supportate da sistemi digitali per l’identificazione. In tal modo, si intende contemperare la necessità di un governo rigoroso dei flussi con il diritto di accesso dei romani, preservando così il ruolo della fontana non solo come attrazione turistica ma anche come luogo di aggregazione cittadina.

Tempistiche e stato delle decisioni ufficiali

L’ipotesi di introdurre un accesso a pagamento alla Fontana di Trevi è ancora in fase di valutazione e non si hanno attualmente decisioni ufficiali né date certe. Secondo quanto riferito dal Comune di Roma, le proposte emerse rappresentano semplicemente un possibile scenario di intervento finalizzato a contenere l’overtourism, ma al momento non risultano delibere formali approvate in Consiglio capitolino. La comunicazione istituzionale sottolinea che eventuali modifiche alle modalità di fruizione del monumento saranno precedute da approfondite analisi e confronti con le associazioni di categoria, enti di tutela e residenti, al fine di individuare soluzioni equilibrate e condivise.

Il percorso decisionale prevede passaggi obbligati che includono studi di fattibilità, valutazioni sull’impatto sociale e ambientale, oltre a un eventuale periodo pilota per testare l’efficacia delle misure in un contesto reale. Le autorità locali si riservano quindi tempi congrui per valutare l’introduzione di nuovi regolamenti, evitando decisioni affrettate che possano generare disagi o criticità. L’orientamento è quello di favorire una gestione più sostenibile e ordinata della fruizione turistica, ma senza compromettere l’accessibilità e il valore culturale del monumento.

Ad oggi, la data indicata nei media come possibile inizio dell’eventuale tariffazione è il 7 gennaio, ma si tratta di un termine meramente ipotetico in attesa di una conferma ufficiale. Nel frattempo, le discussioni in ambito amministrativo continuano a definire i dettagli di un piano che dovrà coniugare tutela del patrimonio, esperienza dei visitatori e diritti dei cittadini romani.