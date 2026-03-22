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Lorella Cuccarini furiosa in lacrime, scontro acceso con Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini furiosa in lacrime, scontro acceso con Rudy Zerbi

Amici 25, Serale d’esordio segnato dallo scontro Cuccarini–Zerbi

Nel debutto del Serale di Amici 25, andato in onda dagli studi di Roma sabato 21 marzo 2026, il talent di Maria De Filippi ha mostrato subito il suo lato più competitivo.
Al centro della serata lo scontro tra il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini e il fronte guidato da Rudy Zerbi con Alessandra Celentano.

Proprio una mossa strategica di Zerbi – l’invio al ballottaggio dell’intero comparto canto della squadra Cuccarini–Peparini – ha acceso una dura polemica in diretta.
Il momento clou è arrivato con l’eliminazione del cantante Michele, decisa dalla giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio.

L’uscita ha provocato le lacrime in studio di Lorella Cuccarini, trasformando il primo appuntamento del Serale in un caso mediatico destinato a segnare il prosieguo della stagione.

In sintesi:

  • Scontro strategico tra il team Zerbi–Celentano e la squadra Cuccarini–Peparini.
  • Rudy Zerbi manda al ballottaggio tutti i cantanti avversari, scatenando la polemica.
  • Ballottaggio di alto livello tra Angie e Michele, con inediti in primo piano.
  • L’eliminazione di Michele provoca le lacrime in diretta di Lorella Cuccarini.

Strategia di Rudy Zerbi, tensione alle stelle e verdetto della giuria

La prima puntata del Serale ha subito chiarito gli equilibri di potere: il blocco Zerbi–Celentano è entrato in gara con un approccio fortemente competitivo, vincendo la seconda manche contro la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Approfittando del vantaggio, Rudy Zerbi ha scelto di colpire il punto di forza avversario: il canto. Invece di selezionare un solo nome, ha mandato al ballottaggio l’intero reparto vocale di Cuccarini–Peparini: Angie, Michele e Lorenzo.

La reazione di Lorella Cuccarini è stata durissima. Di fronte al pubblico e alla conduttrice, ha definito la scelta di Zerbi *«un colpo molto basso»* e, senza mezzi termini, *«una porcata»*, contestando l’idea di mettere a rischio tre cantanti ritenuti tecnicamente meritevoli.

Il ballottaggio si è trasformato così in un vero caso di “giustizia competitiva” televisiva, rimesso al giudizio di una giuria di elevato profilo come quella composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio.

Ballottaggio, eliminazione di Michele e impatto emotivo sul Serale

Il ballottaggio finale ha assunto i contorni di un mini–show autonomo. Lorenzo ha aperto la sfida con Incoscienti Giovani di Achille Lauro, guadagnandosi il salvataggio immediato grazie a un’interpretazione energica e convincente.

La lotta per la permanenza si è ristretta a Angie e Michele. Angie ha scelto la potenza vocale di Never Enough, mentre Michele ha mostrato la sua identità artistica unendo voce e violoncello in I Wanna Know.

Decisiva è stata la prova sugli inediti: Angie con Lettere al Paradiso, dedicata alla nonna, e Michele con Cattive Strade. La giuria ha premiato Angie, decretando l’uscita di Michele.

In quel momento la compostezza di Lorella Cuccarini è crollata: in lacrime, ha ammesso a Maria De Filippi *«E che devo fare Maria, sono fatta così, mi dispiace»*. Un addio che evidenzia quanto il rapporto coach–allievi sia diventato, in questa edizione, un vero investimento emotivo destinato a condizionare le prossime puntate.

FAQ

Chi è stato eliminato nella prima puntata del Serale di Amici 25?

È stato eliminato il cantante Michele, appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, dopo il ballottaggio finale con Angie.

Perché Lorella Cuccarini si è scontrata con Rudy Zerbi?

La discussione è nata perché Rudy Zerbi ha mandato al ballottaggio tutti i cantanti della sua squadra, scelta giudicata *«una porcata»* da Lorella.

Chi componeva la giuria della prima puntata del Serale?

La giuria era formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio, chiamati a decidere esibizioni e eliminazioni.

Quali brani hanno cantato Angie e Michele al ballottaggio?

Angie ha interpretato Never Enough e l’inedito Lettere al Paradiso; Michele ha proposto I Wanna Know e l’inedito Cattive Strade.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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