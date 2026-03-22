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Cristina Plevani commenta gli ascolti del Grande Fratello e provoca dibattito

Cristina Plevani commenta gli ascolti del Grande Fratello e provoca dibattito

Cristina Plevani commenta il calo di ascolti del Grande Fratello Vip

La ex vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani, ha commentato sui social il brusco calo di ascolti del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5.
Il confronto riguarda soprattutto l’ultima edizione “nip” guidata da Simona Ventura, già bollata come flop.
Plevani, opinionista lo scorso anno accanto a Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Sonia Bruganelli, ha ammesso di aver “gongolato” di fronte ai numeri della nuova versione vip, scesa in pochi giorni dal 18% al 14% di share.
Il suo intervento, pubblicato il 21 marzo 2026 su Instagram, rilancia il dibattito sull’usura del format, sui limiti dell’orario di messa in onda e sulla scelta del cast, mettendo in discussione il futuro del reality di punta di Mediaset.

In sintesi:

  • Gli ascolti del Grande Fratello Vip calano dal 18% al 14% di share.
  • Cristina Plevani dichiara di aver “gongolato” leggendo i dati Auditel.
  • Critiche a orario, casting ripetitivo e stanchezza generale dei reality.
  • Menzione positiva per Alessandra Mussolini, giudizi severi su altre opinioniste.

Cristina Plevani individua come primo nodo l’usura del genere: *“Forse il Grande Fratello ha stancato, i reality in generale”*.
Analizza poi i fattori strutturali: moltiplicazione dei canali, concorrenza forte, narrazione ancora legata al “caso Corona”, volti ricorrenti e, soprattutto, un orario d’inizio giudicato *“improponibile”*.
Da semplice telespettatrice racconta di essersi addormentata prima dell’avvio della prima puntata e di aver abbandonato la seconda per leggere un libro, dopo aver atteso le 22:00.
La sua soddisfazione nasce dal confronto fra gli ascolti della versione nip e quelli della vip: Plevani rivendica il lavoro del panel di opinionisti dello scorso anno, spesso criticato, sottolineando come il problema non fosse solo il cast di sconosciuti.

Il confronto tra edizione nip e vip e il nodo del cast

Nella sua analisi, Cristina Plevani ricorda le perplessità espresse dagli addetti ai lavori sui concorrenti non famosi: il pubblico faticherebbe ad affezionarsi a persone totalmente anonime.
Secondo lei però il passaggio ai vip non ha risolto il problema di appeal: emergerebbe solo Alessandra Mussolini, descritta come personalità forte e centrale nel racconto televisivo.
Molto più severo il giudizio su Antonella Elia e Adriana Volpe, definite un *“film già visto di una noia mortale”*. Gli altri concorrenti “anonimi” restano, a suo dire, puro contorno, utili solo se nascerà rapidamente una storia capace di attivare fandom.
Su Cassini, Plevani riconosce una *“faccia da STR* che a me piace”*, ma ne prevede una rapida eliminazione.
Al contrario promuove Ilary Blasi, definita *“caciarona”*, autoironica e perfetta per il tono del programma.

Il futuro del brand Grande Fratello e l’ipotesi “Gold”

Nella parte finale del suo sfogo, Cristina Plevani ironizza sui compensi: si aspetta che, prima o poi, Ilary Blasi pensi *“l’importante è che mi paghino”*, stessa logica che attribuisce alle opinioniste, a fronte di cachet ben diversi da quelli dei panelisti.
Poi lancia una provocazione: *“Manca solo la versione Gold per chiudere il cerchio e l’era GF. Forse doveva essere questa l’edizione”*.
Il riferimento è a una saturazione del brand Grande Fratello, passato da nip a vip e, idealmente, a una terza formula ancora più esasperata.
Plevani chiude ricordando il primato della prima storica edizione: *“Il primo non si dimentica mai”*. Un messaggio che pone al centro un tema cruciale per il futuro del format: quanto è ancora rinnovabile, senza tradire la sua identità originaria, un reality ormai ventennale?

FAQ

Quanto è sceso lo share del Grande Fratello Vip in pochi giorni?

Lo share è sceso dal 18% della puntata d’esordio al 14% della seconda, evidenziando un calo significativo di pubblico nel giro di pochi giorni.

Perché Cristina Plevani critica l’orario del Grande Fratello Vip?

Plevani sostiene che l’orario d’inizio, intorno alle 22:00, sia troppo tardo: molti telespettatori crollano sul divano e rinunciano a seguire la diretta.

Cosa apprezza Cristina Plevani della conduzione di Ilary Blasi?

Plevani valuta positivamente Ilary, definendola caciarona, spontanea e autoironica, con battute pronte e un’attitudine ritenuta perfetta per il tono del reality.

Chi spicca nel cast del Grande Fratello Vip secondo Plevani?

Secondo Plevani spicca soprattutto Alessandra Mussolini, indicata come personalità forte e riconoscibile, mentre molti altri concorrenti risultano di semplice contorno.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Cristina Plevani e il Grande Fratello?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla nostra Redazione.

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