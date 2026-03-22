Home / SPETTACOLI & CINEMA / Amici Serale debutto tra esibizioni eccellenti e performance deludenti

Amici 23 Serale, esordio su Canale 5 tra conferme e sorprese

Il 21 marzo, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Nella cornice degli studi di Cinecittà, i concorrenti hanno affrontato tre manche con altrettanti ballottaggi a eliminazione diretta, inaugurando la corsa verso la finale di metà maggio. La puntata ha confermato la centralità delle sfide canore e di ballo, ma anche il peso, talvolta eccessivo, dei battibecchi tra professori. Momento inedito e riuscito il quiz-show guidato da Alessandro Cattelan, inserito al posto del tradizionale “guanto di sfida” tra docenti. Sul piano artistico, alcune esibizioni si sono imposte come potenziali “assi” di questa edizione, mentre altre hanno evidenziato limiti tecnici e di tenuta emotiva, decisivi per il primo verdetto del Serale.

In sintesi:

Prima puntata del Serale di Amici su Canale 5 con tre ballottaggi ed eliminazioni.

su con tre ballottaggi ed eliminazioni. Protagonisti positivi Gard , Lorenzo e Angie , premiati da giudici e pubblico.

, e , premiati da giudici e pubblico. Opi in difficoltà: intonazione instabile e sensazione di scarsa prontezza per il Serale.

in difficoltà: intonazione instabile e sensazione di scarsa prontezza per il Serale. Spazio al quiz di Alessandro Cattelan, che sostituisce il “guanto di sfida” tra professori.

La struttura della puntata ha seguito il consueto schema a manche, con le squadre guidate dai professori e la giuria chiamata a valutare ogni prova. I ripetuti confronti verbali tra i docenti, cifra stilistica del format di Amici, hanno talvolta appesantito il ritmo, limitando lo spazio alle performance. In controtendenza, il segmento guidato da Alessandro Cattelan ha alleggerito il racconto televisivo con un gioco a quiz che ha coinvolto giudici e professori, offrendo un momento di intrattenimento brillante e meno conflittuale.

Sul palco, la prima scrematura del Serale ha iniziato a delineare i possibili protagonisti di questa edizione numero 25: alcuni allievi hanno dimostrato maturità artistica e gestione della pressione, altri hanno accusato il salto di livello tra il pomeridiano e la fase in prima serata, dove ogni errore pesa sul prosieguo del percorso.

Esibizioni, giudizi e primi verdetti del Serale di Amici

Tra i promossi della serata spicca Gard, chiamato a esibirsi in situazione di massima pressione: ballottaggio a eliminazione diretta contro Valentina e Opi. Con “Il mare calmo della sera”, Gard ha mostrato controllo vocale, proiezione e una notevole capacità di reggere l’emotività del momento. La scelta dei giudici di salvarlo immediatamente lo accredita come uno dei talenti più solidi dell’edizione.

Lorenzo ha affrontato una prova insidiosa con “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, brano recente e fortemente caratterizzato nell’immaginario sanremese. L’allievo è riuscito a costruire una versione personale, senza imitazioni, con intonazione pulita e fraseggio coerente. Pur dichiarandosi “divorato dall’ansia”, ha trasmesso al pubblico soprattutto emozione, come sottolineato da Lorella Cuccarini.

Molto convincente anche Angie con “Never Enough”, brano che ha valorizzato estensione, tecnica e capacità interpretativa. Ha poi colpito con un inedito dedicato alla nonna scomparsa, contenente il verso “Era un biglietto solo andata, senza ritorno”, che ha commosso la ballerina professionista Elena D’Amario, segno di un impatto emotivo concreto oltre la pura prestazione tecnica.

Sul fronte opposto, la serata ha messo in luce le fragilità di Opi. Nella prima esibizione l’allievo ha stonato fin dall’attacco, faticando poi a trovare stabilità per il resto del brano. L’emozione dichiarata fin dall’inizio della puntata appare plausibile, ma non sufficiente a giustificare una performance giudicata unanimemente insufficiente per il livello del Serale.

Le difficoltà si sono ripetute durante il ballottaggio, con “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari: intonazione incerta, gestione del fiato non ottimale e presenza scenica contratta. Nonostante l’impegno dimostrato nel percorso quotidiano, il salto di qualità richiesto dalla fase finale del programma non è apparso compiuto, confermando la sensazione che Opi fosse ancora acerbo rispetto ai compagni più pronti come Gard e Valentina.

Prospettive per il Serale e impatto sul pubblico televisivo

Questo esordio del Serale di Amici ha già tracciato alcune linee di tendenza: da una parte l’esigenza di riequilibrare lo spazio tra discussioni tra professori e centralità delle performance, dall’altra la necessità per i concorrenti di consolidare tecnica e gestione dell’ansia. Nei prossimi appuntamenti, sarà decisivo capire se profili come Gard, Lorenzo e Angie sapranno mantenere continuità, trasformando l’exploit della prima puntata in percorso coerente verso la finale.

Per il pubblico di Canale 5 e per gli utenti digitali, l’evoluzione delle dinamiche tra giuria, professori e allievi rappresenterà un indicatore chiave dell’appeal del programma su Google News e Google Discover, dove analisi, pagelle e resoconti tecnici delle esibizioni stanno diventando un’estensione naturale della fruizione televisiva in tempo reale.

FAQ

Quando è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici?

La prima puntata del Serale di Amici è andata in onda sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5.

Chi è emerso come talento principale nella prima puntata del Serale?

È emerso soprattutto Gard, grazie a una prova vocale solida su “Il mare calmo della sera” e al salvataggio immediato dei giudici.

Perché l’esibizione di Opi è stata giudicata insufficiente al Serale?

L’esibizione di Opi è stata giudicata insufficiente per stonature evidenti, instabilità vocale e gestione emotiva non all’altezza della fase Serale.

Quale ruolo ha avuto Alessandro Cattelan nella puntata del Serale?

Alessandro Cattelan ha condotto un quiz tra giudici e professori, sostituendo il tradizionale “guanto di sfida” tra docenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo resoconto sul Serale di Amici?

Il resoconto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.