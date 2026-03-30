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Lorella Cuccarini critica Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per eccessi ad Amici

Lorella Cuccarini critica Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per eccessi ad Amici

Lorella Cuccarini difende gli allievi di Amici 25 e punge i colleghi

Nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 29 marzo, la prof di Amici 25 Lorella Cuccarini, affiancata da Veronica Peparini, ha commentato il suo ruolo al Serale del talent in onda su Canale 5. Davanti a Silvia Toffanin, la showgirl ha rilanciato la propria idea di educazione televisiva, marcando le distanze dai metodi di colleghi come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, con cui i contrasti sono ormai ricorrenti. Al centro del confronto, la gestione dei ragazzi ancora in gara e il confine tra critica costruttiva e umiliazione pubblica, tema sensibile in un programma seguito soprattutto da un pubblico giovane.

In sintesi:

  • Lorella Cuccarini difende il proprio approccio rispettoso verso gli allievi di Amici 25.
  • Frecciatine indirette a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sui metodi di giudizio più duri.
  • Lo scontro nasce dopo il ballottaggio costato l’eliminazione a Michele Ballo.
  • Al centro il tema: talento, fiducia reciproca e rifiuto dell’umiliazione televisiva.

Tensioni al Serale di Amici 25 e il caso Michele Ballo

Il Serale di Amici 25 è entrato nel vivo dopo appena due settimane, con dinamiche sempre più accese tra i professori. Nella seconda puntata, andata in onda sabato 28 marzo, Rudy Zerbi ha mandato al ballottaggio i tre cantanti della squadra Cuccarini-Peparini.

Al termine dello scontro è stato Michele Ballo a dover lasciare la scuola, una decisione che ha provocato visibile dispiacere in Lorella Cuccarini e riacceso il confronto con Zerbi. Già in studio, la prof aveva sottolineato la necessità di valutare i ragazzi senza imporre pressioni eccessive o scontri pretestuosi.

A Verissimo, la riflessione si è allargata al metodo di insegnamento. Cuccarini ha ribadito: “Ho un grande rispetto per i ragazzi. Noi cerchiamo di trasferire la nostra esperienza, ma in realtà è un continuo scambio di energia. Loro ci insegnano tanto.” Un messaggio che contrasta con l’idea di performance costruita sul conflitto permanente in studio.

Rispetto, niente umiliazioni e squadre ancora in corsa al Serale

Nella parte più netta dell’intervista, Lorella Cuccarini ha messo a fuoco la propria filosofia didattica, lanciando una chiara stoccata ad alcuni colleghi: “Quando sei convinta del talento di qualcuno, non hai bisogno di fare la guerra per farlo emergere. Si tratta di fiducia reciproca. Quando sei convinta del talento, non devi sminuire gli altri allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri”.

Per la prof, il punto fermo è semplice: guidare i ragazzi senza mai ricorrere all’umiliazione, né verso i propri allievi né verso quelli avversari. Una presa di posizione che alimenta il dibattito sul ruolo educativo dei talent show, oggi osservati anche in chiave social e psicologica.

Intanto il quadro competitivo resta serrato. Nella squadra Rudy ZerbiAlessandra Celentano militano Elena, Caterina, Emiliano, Riccardo, Plasma, Alex e Nicola. Nel team Lorella CuccariniVeronica Peparini ci sono Angie, Lorenzo e Alex. La squadra Anna PettinelliEmanuel Lo schiera Valentina, Alessio, Kiara e Gard.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Lorella Cuccarini sui colleghi di Amici 25?

Ha affermato che, quando si è certi del talento di un allievo, non serve “fare la guerra” né sminuire gli altri studenti.

Perché l’eliminazione di Michele Ballo ha creato tensione al Serale?

L’eliminazione di Michele Ballo, dopo il ballottaggio deciso da Rudy Zerbi, ha accentuato lo scontro di vedute con Lorella Cuccarini.

Qual è il principio educativo richiamato da Lorella Cuccarini a Verissimo?

Ha ribadito l’importanza di rispettare sempre i ragazzi, evitando qualsiasi forma di umiliazione pubblica, anche in un contesto competitivo televisivo.

Quali allievi compongono attualmente le tre squadre del Serale?

Le squadre Zerbi-Celentano, Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel Lo schierano complessivamente quattordici allievi tra cantanti e ballerini.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia televisiva?

La notizia è stata elaborata a partire da contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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