Crans-Montana, Moretti al centro: indagini sugli investimenti senza mutui scuotono il cuore della montagna

Origine dei fondi e investimenti senza mutui

Crans-Montana, nuovo fronte d’indagine: gli inquirenti elvetici analizzano l’origine di circa quattro milioni di franchi investiti da Jacques e Jessica Moretti in bar, ristoranti e immobili nell’arco di cinque anni. Il nodo principale: acquisizioni effettuate senza ricorrere a mutui, tra pagamenti in contanti e risorse proprie dichiarate.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nel 2020 l’acquisto del locale “Constellation” per circa 1,5 milioni di franchi, seguito – nello stesso anno – da una casa di quasi 300 mq con giardino oltre gli 800mila. Gli anni successivi segnano l’espansione con un ristorante di hamburger a Crans-Montana e l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens, fino a una nuova proprietà di grandi dimensioni nel 2024.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Le cifre complete non sono tutte pubbliche, ma le stime convergono verso la soglia dei quattro milioni. Per gli investigatori, l’assenza di finanziamenti bancari non è un dettaglio marginale: rappresenta un indicatore di rischio che impone la verifica della provenienza dei capitali e della tracciabilità dei flussi.

Soci occulti e strutture societarie opache

Gli atti societari collegati ai locali e agli immobili riconducibili ai Moretti mostrano assetti frammentati e partecipazioni non immediatamente riconducibili a titolari pubblici. Una quota rilevante delle attività risulterebbe riferibile a partner mai dichiarati, con ruoli e poteri non esplicitati nei documenti disponibili.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Questa opacità alimenta l’ipotesi di soci occulti, elemento che orienta la verifica su possibili schermi societari, prestanome o veicoli fiduciari utilizzati per celare la titolarità effettiva. Gli inquirenti stanno incrociando statuti, bilanci e registri commerciali per ricostruire catene di controllo e beneficiari finali.

Il perimetro d’interesse include l’intero perno aziendale che sostiene il “Constellation”, il ristorante di hamburger a Crans-Montana e l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens, oltre alla proprietà acquisita nel 2024. In assenza di mutui, la trasparenza sugli assetti diventa decisiva per comprendere l’origine dei capitali e l’eventuale presenza di flussi non tracciati.

FAQ

  • Qual è il punto centrale dell’indagine?
    La tracciabilità di circa quattro milioni di franchi investiti senza ricorso a mutui.
  • Chi sono i protagonisti principali?
    Jacques e Jessica Moretti, proprietari del “Constellation” a Crans-Montana.
  • Perché si parla di soci occulti?
    Per la presenza di quote e ruoli non pubblicamente dichiarati nella struttura proprietaria.
  • Quali beni sono coinvolti?
    Bar e ristoranti, l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens e una grande proprietà acquistata nel 2024.
  • Perché l’assenza di mutui è rilevante?
    Induce a verificare la provenienza dei fondi e la trasparenza dei flussi finanziari.
  • Quali documenti stanno esaminando gli inquirenti?
    Statuti, bilanci, registri commerciali e catene di controllo per identificare i beneficiari effettivi.

Focus degli inquirenti e nuovi interrogatori a Sion

A Sion, gli inquirenti hanno nuovamente sentito Jacques e Jessica Moretti, focalizzando le domande su disponibilità liquide, fonti dei capitali e struttura del patrimonio. Non si è affrontata la dinamica dell’incendio, ma la coerenza tra entrate dichiarate, acquisizioni e assenza di mutui.

L’obiettivo è verificare se i flussi impiegati per il “Constellation”, il ristorante di hamburger a Crans-Montana, l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens e l’ultima proprietà del 2024 siano tracciabili e giustificati. Gli interrogatori si inseriscono in un quadro di analisi patrimoniale che incrocia conti, contratti e beneficiari effettivi.

Le autorità intendono delimitare la catena delle provviste finanziarie, distinguendo risorse personali, eventuali conferimenti di terzi e pagamenti in contanti. La verifica include movimenti bancari, accordi tra soci e documentazione fiscale, per escludere fondi non dichiarati o apporti di soggetti non trasparenti.

FAQ

  • Perché gli interrogatori si tengono a Sion?
    Per concentrare l’attività investigativa su documenti e riscontri patrimoniali disponibili presso le autorità vallesane.
  • Qual è il perimetro delle domande ai Moretti?
    Origine dei fondi, disponibilità finanziarie e dettagli delle acquisizioni senza mutui.
  • Che documenti vengono esaminati?
    Estratti conto, contratti di compravendita, accordi societari e dichiarazioni fiscali.
  • Quali beni risultano al centro delle verifiche?
    Il “Constellation”, il ristorante di hamburger a Crans-Montana, l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens e una proprietà acquistata nel 2024.
  • Perché non si è parlato dell’incendio?
    Il focus attuale è la tracciabilità dei capitali e la struttura proprietaria.
  • Qual è la finalità dell’analisi patrimoniale?
    Stabilire se l’accumulo di asset sia coerente con redditi e flussi legittimi e identificare eventuali terzi coinvolti.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com