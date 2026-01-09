Crans-Montana, Moretti al centro: indagini sugli investimenti senza mutui scuotono il cuore della montagna

Origine dei fondi e investimenti senza mutui

Crans-Montana, nuovo fronte d’indagine: gli inquirenti elvetici analizzano l’origine di circa quattro milioni di franchi investiti da Jacques e Jessica Moretti in bar, ristoranti e immobili nell’arco di cinque anni. Il nodo principale: acquisizioni effettuate senza ricorrere a mutui, tra pagamenti in contanti e risorse proprie dichiarate.

Nel 2020 l’acquisto del locale “Constellation” per circa 1,5 milioni di franchi, seguito – nello stesso anno – da una casa di quasi 300 mq con giardino oltre gli 800mila. Gli anni successivi segnano l’espansione con un ristorante di hamburger a Crans-Montana e l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens, fino a una nuova proprietà di grandi dimensioni nel 2024.

Le cifre complete non sono tutte pubbliche, ma le stime convergono verso la soglia dei quattro milioni. Per gli investigatori, l’assenza di finanziamenti bancari non è un dettaglio marginale: rappresenta un indicatore di rischio che impone la verifica della provenienza dei capitali e della tracciabilità dei flussi.

Soci occulti e strutture societarie opache

Gli atti societari collegati ai locali e agli immobili riconducibili ai Moretti mostrano assetti frammentati e partecipazioni non immediatamente riconducibili a titolari pubblici. Una quota rilevante delle attività risulterebbe riferibile a partner mai dichiarati, con ruoli e poteri non esplicitati nei documenti disponibili.

Questa opacità alimenta l’ipotesi di soci occulti, elemento che orienta la verifica su possibili schermi societari, prestanome o veicoli fiduciari utilizzati per celare la titolarità effettiva. Gli inquirenti stanno incrociando statuti, bilanci e registri commerciali per ricostruire catene di controllo e beneficiari finali.

Il perimetro d’interesse include l’intero perno aziendale che sostiene il “Constellation”, il ristorante di hamburger a Crans-Montana e l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens, oltre alla proprietà acquisita nel 2024. In assenza di mutui, la trasparenza sugli assetti diventa decisiva per comprendere l’origine dei capitali e l’eventuale presenza di flussi non tracciati.

FAQ

Qual è il punto centrale dell’indagine?

La tracciabilità di circa quattro milioni di franchi investiti senza ricorso a mutui.

La tracciabilità di circa quattro milioni di franchi investiti senza ricorso a mutui. Chi sono i protagonisti principali?

Jacques e Jessica Moretti , proprietari del “Constellation” a Crans-Montana .

, proprietari del a . Perché si parla di soci occulti?

Per la presenza di quote e ruoli non pubblicamente dichiarati nella struttura proprietaria.

Per la presenza di quote e ruoli non pubblicamente dichiarati nella struttura proprietaria. Quali beni sono coinvolti?

Bar e ristoranti, l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens e una grande proprietà acquistata nel 2024.

Bar e ristoranti, l’ostello a e una grande proprietà acquistata nel 2024. Perché l’assenza di mutui è rilevante?

Induce a verificare la provenienza dei fondi e la trasparenza dei flussi finanziari.

Induce a verificare la provenienza dei fondi e la trasparenza dei flussi finanziari. Quali documenti stanno esaminando gli inquirenti?

Statuti, bilanci, registri commerciali e catene di controllo per identificare i beneficiari effettivi.

Focus degli inquirenti e nuovi interrogatori a Sion

A Sion, gli inquirenti hanno nuovamente sentito Jacques e Jessica Moretti, focalizzando le domande su disponibilità liquide, fonti dei capitali e struttura del patrimonio. Non si è affrontata la dinamica dell’incendio, ma la coerenza tra entrate dichiarate, acquisizioni e assenza di mutui.

L’obiettivo è verificare se i flussi impiegati per il “Constellation”, il ristorante di hamburger a Crans-Montana, l’ostello “Le Vieux Chalet” a Lens e l’ultima proprietà del 2024 siano tracciabili e giustificati. Gli interrogatori si inseriscono in un quadro di analisi patrimoniale che incrocia conti, contratti e beneficiari effettivi.

Le autorità intendono delimitare la catena delle provviste finanziarie, distinguendo risorse personali, eventuali conferimenti di terzi e pagamenti in contanti. La verifica include movimenti bancari, accordi tra soci e documentazione fiscale, per escludere fondi non dichiarati o apporti di soggetti non trasparenti.

