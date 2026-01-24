Home - SPETTACOLI & CINEMA - Levante denuncia il Sud ignorato dal maltempo, svela verità scomode e promette sorpresa inedita per Sanremo prossimo

“Sud distrutto dal maltempo nell’indifferenza generale, per altri territori tutta Italia si è mobilitata. Sanremo? Porterò qualcosa di diverso”. Parla Levante

Sud ferito e Paese distratto

Levante, siciliana nata a Caltagirone nel 1987, denuncia la devastazione del Sud colpito dal ciclone Harry e il silenzio che lo circonda. Sottolinea i danni gravissimi a case, infrastrutture e a un tessuto agricolo già fragile, ricordando che intere comunità vivono di campi, raccolti e lavoro nei terreni.

Osserva come, in passato, per altre aree del Paese l’intera Italia si sia mobilitata con tempestività, mentre davanti all’emergenza meridionale prevalgono distanza e diffidenza. Parla apertamente di “questione meridionale”, di una mano alzata che viene spesso guardata con sospetto e non con solidarietà concreta.

Non usa la parola razzismo, ma ammette un grande dispiacere nel constatare la disparità di attenzione mediatica e istituzionale. Per lei, dare voce al Sud significa raccontare anche le crepe di un Paese che si scopre unito solo a intermittenza, quando il dolore non arriva dal Mezzogiorno.

Una nuova Sanremo e l’analisi dell’amore

Al Festival di Sanremo la cantautrice torna in gara con un brano intimo e spogliato, lontano dall’energia di “Tikibombom” e “Vivo”. La canzone, “Sei tu”, è descritta come quasi nuda, costruita su un’emotività sottile che entra in punta di piedi, con un linguaggio immediato e fisico, centrato su un corpo innamorato che non trova sbocco felice.

Il pezzo apre a molte letture: può essere un amore romantico, un legame padre-figlio, o l’attaccamento fragile tra due ragazzi. Il finale, per scelta, resta cupo e sospeso, perché l’artista vuole indagare anche la parte scomoda dei sentimenti, le relazioni che si spezzano e lasciano strascichi.

Ripercorrendo la propria storia, ammette di aver spesso troncato rapporti per paura di soffrire, arrivando a “uccidere l’amore” per autodifesa. Scava nella propria infanzia per capire perché, a volte, persino l’abbandono subìto sia stato vissuto come una liberazione e non solo come ferita.

Tra maternità, nuovo disco, tour e fiction

Al centro della vita privata c’è la figlia Alma, nata nel 2022 dalla relazione con Pietro Palumbo. L’amore per lei è definito viscerale e sconfinato: per la cantautrice resta una bambina di tre anni e mezzo da proteggere, capace sì di qualche capriccio, ma soprattutto di mettere alla prova la pazienza e la capacità di ascolto di un genitore.

Dopo Sanremo è previsto il nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, un lavoro che scompone la fine delle storie, cercando il punto esatto in cui tutto si rompe sempre allo stesso modo. Il fallimento sentimentale viene osservato anche con ironia, come esperienza universale da cui trarre consapevolezza.

Il prossimo tour nei club punterà su voce e canzoni più che su scenografie: palchi raccolti, luci essenziali, vecchi brani recuperati in scaletta e nessun effetto speciale studiato per stupire. In parallelo, l’artista debutta come attrice nella miniserie di Rai Uno “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, diretta da Michele Soavi, dove interpreta la moglie del carabiniere che arresta il boss, incarnando il lato emotivo di una storia di paura e libertà negate.

FAQ

D: Chi è Levante?

R: È il nome d’arte della cantautrice siciliana Claudia Lagona, nata a Caltagirone nel 1987.

D: Perché Levante ha parlato del Sud colpito dal maltempo?

R: Ha denunciato i gravi danni causati dal ciclone Harry e l’indifferenza verso il Mezzogiorno, chiedendo più attenzione alla questione meridionale.

D: Quale brano porterà Levante al Festival di Sanremo?

R: Presenterà la canzone “Sei tu”, descritta come intima, scarna e diversa dai suoi precedenti brani sanremesi.

D: In cosa è diversa la nuova canzone rispetto a “Tikibombom” e “Vivo”?

R: È meno energica e più raccolta, punta sull’emotività e sul racconto fisico di un amore senza esito positivo.

D: Di cosa parla il nuovo album di Levante?

R: “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza” esplora la fine delle relazioni, le paure e le ripetizioni che portano al fallimento affettivo.

D: Che tipo di tour ha annunciato?

R: Un tour nei club, con scenografie ridotte al minimo, centrato su voce, musica e una scaletta rinnovata.

D: In quale fiction TV recita Levante?

R: Nella miniserie di Rai Uno “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, dove interpreta la moglie del carabiniere che arresta il boss.

D: Qual è la fonte giornalistica originale di queste dichiarazioni?

R: Le dichiarazioni di Levante sul maltempo al Sud, su Sanremo, sul nuovo disco, sul tour e sulla fiction Rai provengono da un’intervista riportata dalla stampa italiana, in particolare da testate online di informazione e spettacolo come Corriere della Sera e affini.