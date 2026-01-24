Home - SPETTACOLI & CINEMA - Fabrizio Corona rilancia Falsissimo e tratta nuova svolta televisiva clamorosa, cifre segrete e retroscena svelati da Gente

Fabrizio Corona, i guadagni con Falsissimo e il possibile futuro in tv: indiscrezioni di Gente

Il format che macina clic

Falsissimo è diventato in pochi mesi uno dei fenomeni più aggressivi dell’ecosistema YouTube italiano, grazie a inchieste pungenti su figure come Fedez, Chiara Ferragni, Francesco Totti, Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Il format, costruito su rivelazioni, ricostruzioni e documenti, punta su titoli ad alto impatto emotivo e su una serialità che fidelizza il pubblico.

Il canale, nato nel 2025 con circa 144.000 iscritti, ha accelerato con i casi legati alla coppia Ferragni-Fedez, superando gli 895.000 follower in meno di un anno. La crescita è stata trainata da episodi-evento, spesso divisi in capitoli per massimizzare tempo di visione e interazioni.

Il caso più eclatante resta la serie dedicata a Signorini, “Il prezzo del successo”, che in un mese ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni complessive, con due clip extra a pagamento che hanno sfondato quota 7.000 like. Numeri che raccontano un’audience affezionata e disposto a pagare per accedere ai contenuti più sensibili.

I numeri dei guadagni

Secondo indiscrezioni raccolte dal settimanale Gente nella rubrica “L’Agente Segreto”, membri dell’entourage di Fabrizio Corona parlano di circa 300.000 euro al mese di introiti generati da Falsissimo tra pubblicità e sponsorizzazioni. Una cifra non verificata ufficialmente, ma coerente con l’esplosione del canale e il forte coinvolgimento del pubblico.

Già il Corriere Adriatico aveva stimato incassi fino a 31.000 euro per il solo video gratuito sul presunto rapporto tra Fedez e Angelica Montini, in appena una settimana. A questa somma si aggiungevano i ricavi del contenuto a pagamento, che con 1.470 like certificati valeva circa 7.000 euro, senza considerare gli abbonati che non interagiscono con il tasto “mi piace”.

Il Quotidiano Nazionale sottolinea che la parte più volatile riguarda gli sponsor: il valore cambia in base a popolarità, visualizzazioni, tasso di engagement e nicchia. Con quasi 900.000 iscritti e picchi milionari di view, il potenziale commerciale del brand costruito dall’ex re dei paparazzi è oggi tra i più forti del web italiano.

L’ipotesi sbarco in tv

Sempre secondo Gente, l’obiettivo di Corona sarebbe trasformare Falsissimo in un programma televisivo, con una trattativa in corso con Sky. L’idea sarebbe portare il format d’inchiesta e denuncia dal linguaggio libero di YouTube a una cornice più strutturata, con palinsesto e vincoli editoriali tipici della pay tv.

Il nodo critico riguarda però la natura esplosiva dei contenuti: alcune puntate hanno già generato esposti, querele e procedimenti giudiziari, in particolare con Mediaset e Alfonso Signorini. Un eventuale adattamento televisivo richiederebbe filtri legali più stringenti, fact-checking serrato e un diverso equilibrio tra scoop e tutele dei soggetti coinvolti.

Nonostante i dubbi degli addetti ai lavori, il format, per struttura narrativa e ritmo, è potenzialmente compatibile con l’offerta di piattaforme pay o streaming. La vera incognita sarà quanto il linguaggio diretto e borderline che funziona online potrà sopravvivere in un ambiente regolato da codici più rigidi e da contratti milionari con volti e brand da proteggere.

FAQ

D: Quanto guadagnerebbe mensilmente Fabrizio Corona con Falsissimo?

R: Secondo indiscrezioni riportate da Gente, il format genererebbe circa 300.000 euro al mese tra pubblicità e sponsorizzazioni.

D: Qual è stato uno dei video più redditizi del canale?

R: Il video su Fedez e la presunta storia con Angelica Montini, stimato dal Corriere Adriatico fino a 31.000 euro solo nella versione gratuita in una settimana.

D: Quanti iscritti ha oggi il canale Falsissimo?

R: Le ultime stime parlano di circa 895.000 iscritti su YouTube, in costante crescita.

D: Quanto hanno incassato le clip a pagamento sul caso Signorini?

R: I soli 7.000 like certificati valgono circa 34.930 euro, senza contare gli abbonati che non mettono “mi piace”.

D: Che ruolo hanno gli sponsor nei guadagni del format?

R: Gli sponsor possono far oscillare molto gli introiti, in base a popolarità del canale, visualizzazioni, engagement e settore di mercato, come ricordato dal Quotidiano Nazionale.

D: Quale rete sarebbe interessata a Falsissimo in tv?

R: Le indiscrezioni parlano di contatti e trattativa con Sky per un possibile adattamento televisivo.

D: Quali controversie legali circondano Corona in questo periodo?

R: L’imprenditore è al centro di cause civili e denunce, tra cui quelle di Alfonso Signorini e di Mediaset per diffamazione e presunte minacce.

D: Qual è la fonte giornalistica delle indiscrezioni sui 300.000 euro mensili?

R: La cifra e l’ipotesi di sbarco in tv derivano dalle ricostruzioni pubblicate dal settimanale Gente nella rubrica “L’Agente Segreto”.