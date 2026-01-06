Samsung svela il colosso micro RGB da 130 pollici che ridefinisce gli standard degli schermi LCD

Specifiche e design del micro RGB da 130 pollici

Samsung svela un LCD “micro RGB” da 130 pollici, il primo di queste dimensioni: circa 2,9 metri di larghezza. La retroilluminazione mini LED integra chip con rosso, verde e blu controllati singolarmente, garantendo copertura del 100% dello spazio colore BT.2020. Il pannello sarebbe fornito da TCL CSOT, che aveva già dimostrato capacità produttive fino a 115 pollici e ora estende la diagonale al nuovo formato. Al CES 2026 l’azienda ha puntato sul design “Timeless Frame”: un supporto tipo cavalletto che consente l’appoggio a pavimento del maxi schermo, riducendo l’impatto di installazione a parete e valorizzando l’estetica minimal. Nessun dettaglio tecnico approfondito su local dimming, luminosità di picco o numero di zone, ma l’impostazione indica un focus su ampia gamma cromatica e gestione puntuale della luce per contenuti ad alta dinamica. Il posizionamento come top di gamma si accompagna a un’architettura pensata per ambienti living di grandi dimensioni, con enfasi su resa colore, presenza scenica e integrazione d’arredo tramite il telaio essenziale e il piedistallo dedicato.

Compatibilità HDR10+ Advanced e funzioni smart AI

Il nuovo micro RGB da 130” sarà tra i primi TV a supportare HDR10+ Advanced, evoluzione proprietaria pensata per competere con Dolby Vision 2. Il formato introduce metadati dinamici più granulari e nuove modalità di gestione del tone mapping, con vantaggi su contenuti in streaming: Amazon Prime Video lo adotterà su titoli selezionati. L’abbinata tra copertura BT.2020 e HDR10+ Advanced mira a una resa più precisa delle alte luci e un controllo più stabile dei neri su scene complesse. Sul fronte smart, l’azienda integra un pacchetto AI incentrato su Vision AI Companion (basato su Gemini) per informazioni contestuali durante gli eventi live e interazioni vocali avanzate. Debutta AI Football Mode Pro, che ottimizza automaticamente immagine e audio per il calcio e consente di regolare la telecronaca separatamente dall’audio dello stadio, migliorando l’intelligibilità senza sacrificare l’atmosfera. Le funzioni AI sono progettate per operare in tempo reale, con profili adattivi che si adeguano al contenuto e all’ambiente di visione. Restano da definire i dettagli su latenza, compatibilità dei contenuti e disponibilità territoriale, ma l’orientamento è chiaro: integrazione profonda tra standard HDR di nuova generazione e assistenza intelligente per l’intrattenimento sportivo e streaming premium.

Gamma 2026: modelli R95H/R85H e connettività wireless

Samsung prepara due serie “micro RGB” per il 2026. La top di gamma R95H arriverà in 130”, 115”, 85”, 75” e 65”, mentre la più accessibile R85H coprirà 100”, 85”, 75”, 65” e 55”. Entrambe supporteranno HDR10+ Advanced e saranno Wireless Connect “ready”, con possibilità di aggiungere il box One Connect wireless lanciato lo scorso anno. Allo stand era esposto solo il 130”, segno che i dettagli tecnici completi su local dimming, luminanza e processori arriveranno in seguito. Nel resto della gamma 2026, due linee OLED (S95H e S90H): la S95H introduce design con cornici metalliche, finitura opaca e supporto al box wireless, presumibilmente con nuovo pannello QD‑OLED più luminoso; della S90H non sono state condivise specifiche. Tra i Neo QLED 4K, niente successore per la serie Q90: la fascia alta si ferma a Q80H (fino a 100”), affiancata da QN70H. Confermata la 8K QN990H. Novità per The Frame con il taglio da 98” inizialmente destinato agli USA. Citata anche una serie “mini LED” distinta da Neo QLED, alimentando incertezza sulla futura nomenclatura commerciale.

